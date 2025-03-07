https://ukraina.ru/20250307/1061631100.html

Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины

Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины - 07.03.2025 Украина.ру

Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины

Президент США Дональд Трамп нашёл инструменты давления на Владимира Зеленского, которые вынудили его кардинально сменить позицию по урегулированию конфликта и сделке о минеральных ресурсах

2025-03-07T17:41

2025-03-07T17:41

2025-03-07T18:50

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Следующая встреча украинской и американской делегаций может состояться менее чем через 2 недели после скандала, в результате которого Владимира Зеленского выставили из Белого дома. Она пройдёт 12 марта в Джидде, украинскую сторону будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, насчёт участия госсекретаря Марко Рубио точного понимания нет.Два дня, предшествующие этим переговорам, в Саудовской Аравии будет находиться Зеленский. Как мы помним, не желая ассоциироваться с итогами встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, он отменил давно запланированный, по его словам, визит в королевство и перенёс поездку как раз на 10 марта.Зеленский поспешил сообщить общественности, что украинская и американская команды возобновили работу, и выразил надежду на содержательную встречу на следующей неделе. То, что она будет сложной для киевских представителей, ясно точно.Как сообщил журналистам Уиткофф, суть в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального прекращения огня."По словам осведомлённых источников, президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", – сообщило агентство Bloomberg.Ещё совсем недавно украинские чиновники и сам Зеленский заявляли, что не согласятся ни на какие сделки, разработанные без согласия Киева, однако после прекращения поступления военной помощи от США стали куда более сговорчивыми. Запасов оружия ВСУ хватит для продолжения боевых действий в течение некоторого времени, определяющим фактором, вынудившим Банковую резко изменить риторику, стало ограничение в получении разведданных. Европейские страны, включая Великобританию, в противовес Вашингтону продолжают содействовать эскалации конфликта, но при всём желании не смогут полностью заменить американцев на этом направлении из-за ограниченности своих возможностей.Система управления ВСУ настроена под информацию от США, а её отсутствие в первую очередь отразится на ударах по ближайшим тылам американскими системами HIMARS и ATACMS. Украина потеряет информацию о сосредоточениях и перемещениях российских войск, что позволит ВС РФ достигнуть оперативной внезапности на каких-то участках фронта, поясняет бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Самый ощутимый фактор, который сыграет против Украины, – это снижение возможностей их войск ПВО, что будет заметно уже в ближайшие один-два месяца. Вместе с тем США перестанут поставлять Киеву ракеты для систем типа Patriot, а это очень серьёзная часть украинской ПВО, поэтому в течение пары месяцев российские лётчики и ракетчики ощутят это в полной мере, добавил Прозоров.Как говорят эксперты, ВСУ фактически ослепли. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал потерю разведданных США о действиях стратегической авиации России критичной. При этом, стоит отметить, разведданные, касающиеся защиты Украины по её территории, по-прежнему поступают.Американские власти прекрасно понимали, в каком положении окажутся ВСУ, поэтому и приняли решение об ограничении передачи данных, чтобы Зеленский не воспринимал помощь Вашингтона как должное, а ещё чтобы он осознал всю серьёзность намерений Трампа положить конец этому конфликту.Ограничение передачи разведданных – это инструмент принуждения Украины к мирным переговорам, сказал Келлог, выступая на онлайн-семинаре, организованном Советом по международным отношениям. Модератор мероприятия предположила, что это стало серьёзной уступкой России.На что спецпосланник ответил: "Откровенно говоря, они (Украина. – Ред.) сами навлекли на себя это".К сожалению, в Америке всё ещё приравнивают всех, кто выступает за урегулирование украинского конфликта, к агентам Кремля и "марионеткам Путина"."Это действительно отвратительно и говорит о влиянии, которое имеют милитаристы и военно-промышленный комплекс. Они не могут дать ответ на призыв президента Трампа к миру, и поэтому вместо этого выступают с ложными заявлениями и обвинениями, которые американцы, я надеюсь, видят насквозь", – заявила в эфире Fox News директор Национальной разведки США Тулси Габбард, постоянно призывающая к миру на Украине.Впрочем, шанс на возобновление помощи от Штатов у Украины сохраняется. Это обнадёживающая новость для Банковой, но для этого нужно приложить усилия и пойти на некоторые уступки: будет ли снова поступать военная помощь США, зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписания сделки по минеральным ресурсам, сообщил Келлог.Условия для получения разведданных, которые сейчас не поступают, обозначила Габбард: "Пауза ещё не была отменена, но, полагаю, если события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас, пауза может быть отменена. Прогресс в том, чтобы действительно привлечь Зеленского и Украину за стол переговоров и работать над прекращением огня и мирной сделкой", – заявила она.Американская администрация по-прежнему негативно воспринимает поведение Зеленского в Белом доме 28 февраля. Келлог подчеркнул, что "не следует вступать в дискуссию о мире на публике, пытаться бросить вызов президенту США и всему его кабинету, а также позиционировать себя в качестве независимого посредника, а его (Зеленского. – Ред.) об этом предупреждали". Но при этом его последними публичными поступающими сигналами в Вашингтоне довольны, даже, как сказал глава Пентагона Пит Хегсет, воодушевлены, теперь ждут от Киева настоящей приверженности миру.Правда, есть у чиновников, у Келлога в частности, сомнения в том, насколько Украина серьёзно настроена обсуждать достижение мира, и для этого у него есть основания."Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединённые Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль США. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на достижении мира. [Зеленский пытался заставить Трампа] подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией", – рассказал спецпосланник.Такой шантаж мог пройти с администрацией предыдущего президента Джо Байдена, а с Трампом точно нет. Более того, нынешние власти сами Киеву такой ультиматум выдвинут, что сразу обо всех своих требованиях забудет. Так, за отказ от заключения сделки по минеральным ресурсам США пригрозили раскрыть случаи коррупции украинских чиновников, сообщили источники колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса.Совпадение или нет, но официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий объявил о возможном подписании соглашения по недрам на следующей неделе в Саудовской Аравии.Трамп, по словам Хегсета, пристально следит за тем, что именно украинцы говорят и делают в контексте мирного процесса, в конечном счёте решения принимать только ему. А он настроен оптимистично, в привычной манере вновь хвалится, что за последние дни США добились большого прогресса в отношении и Украины, и России, и было бы здорово довести процесс до конца.В качестве отправной точки для будущих переговоров РФ и Украины Келлог предлагает взять проект Стамбульских соглашений 2022 года, который предусматривал нейтральный статус Украины, гарантии её невступления в НАТО."Нужно понимать, что они были составлены через 30 дней после вторжения. Тогда требования в них были весьма значительными, а Украина находилась в очень ослабленном положении. Я не считаю, что это справедливый и уравновешенный вариант. Нам нужно разработать что-то совершенно новое. Можно начать переговоры с этого документа, если стороны захотят, но дальнейшие шаги – это уже работа переговорных команд. Нельзя возвращаться в прошлое, нужно исходить из сегодняшней реальности", – заявил спецпредставитель в интервью FOX 5 NY.Действительно, те требования трёхлетней давности уже не соответствуют сегодняшним реалиям: ВС РФ значительно продвинулись на фронте, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам состоявшихся референдумов. Так что Украина находится в ещё более ослабленном положении, чем тогда, когда могла бы подписать мирное соглашение, но пошла на поводу у Запада и сорвала сделку.Отталкиваться от Стамбульских соглашений на переговорах между Россией и Украиной, как и Келлог, предлагал сделать президент РФ Владимир Путин.Самый излюбленный приём Трампа – кнут или пряник. Причём менять их он может очень быстро: пошёл процесс восстановления дипломатических отношений с Россией – посол в скором времени прибудет в Вашингтон, но президент США готов с лёгкостью ввести новую порцию антироссийских санкций, если это потребуется для урегулирования украинского кризиса, а Украину лишил военной помощи, но готов её возобновить, если сочтёт нужным.В настоящий момент он применил к Киеву тот кнут, который вынудил его пересмотреть своё поведение и стать более сговорчивым и делать так, как желает Белый дом.Читайте также материал Евгении Кондаковой: Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, талси габбард