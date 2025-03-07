Трамп и "Северный альянс". Что стоит за новой геополитической стратегией нового президента США - 07.03.2025 Украина.ру
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Трамп и "Северный альянс". Что стоит за новой геополитической стратегией нового президента США
Трамп и "Северный альянс". Что стоит за новой геополитической стратегией нового президента США - 07.03.2025 Украина.ру
Трамп и "Северный альянс". Что стоит за новой геополитической стратегией нового президента США
В начале 2025 года Чарльз Ван, американец китайского происхождения, ныне проживающий в Петербурге, после долгого перерыва посетил США и столкнулся с реальностью, которую многие предпочитают не замечать. О своих впечатлениях он решил поделиться с читателями издания Украина.ру
2025-03-07T13:03
2025-03-07T13:18
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Социальные и демографические изменения, упадок традиционного Запада и кризис идентичности — все это накладывает отпечаток на будущее Америки. В этой атмосфере Трамп, возможно, интуитивно ощущает необходимость кардинального пересмотра внешней политики, где ключевым партнером может стать Россия. Насколько реалистичен этот "северный альянс" и что он значит для США и мира?Распад СССР оказал на меня огромное влияние. Это был 1991 год. К тому моменту я уже девять лет жил в США. Однако тема этой статьи – не Советский Союз и его глубинные, часто неосознаваемые социальные ритмы между 1983 и 1991 годами. Речь пойдёт о реальном положении дел в США и Западной Европе в 2025 году. Позволю себе здесь ввести не совсем оригинальный термин: "глубинные и неосознаваемые импульсы общества большой нации".Нет ничего постыдного в том, чтобы быть наивным юнцом, которому вбили в голову громкие слова, в которые он искренне верил. Нам всем нужна отправная точка, чтобы понять, где мы стоим и куда идём. В 1991 году я, без сомнения, и был таким наивным юнцом. Многие остаются такими на всю жизнь – и в этом тоже нет ничего страшного. Подобная слепота характерна и для значительной части украинцев, живших с 2014 года по настоящее время. Но это могло случиться с любым из нас.Я никогда не смогу точно узнать, каковы были "глубинные социальные импульсы" простых граждан СССР в 1985–1986 годах. Но за десятилетия странствий по разным странам я усвоил, что доверять можно только тому, что видел и чувствовал сам – и то не всегда. Собственное восприятие легко искажает реальность, заставляя видеть то, во что хочется верить.То, что я ощутил в Нью-Йорке, Филадельфии и Техасе в январе – феврале 2025 года после почти 12-летнего отсутствия в США, думаю, было похоже на опыт советского гражданина, эмигрировавшего в 1974–1976 годах и вернувшегося в Москву и провинцию в 1986–1987-м. Это было одновременно сладко и горько, знакомо и чуждо, удивительно и пугающе. Я заметил то, что ускользнуло бы от моего взгляда, останься я в США все эти годы. Как и советский интеллигент, который, прожив в СССР с 1975 по 1986 год, мог не осознавать признаки надвигающейся катастрофы.И у меня, и у этого, представляемого мною, советского интеллигента, возник экзистенциальный шок. Внутренний голос повторял: "Это серьёзно… Это чертовски серьёзно, ты даже не представляешь… Так дальше продолжаться не может!" Этот шок только усиливается, если сознательно избегать старых друзей и привычных кругов общения, не давая себя убаюкать иллюзиями.Глубинные ритмы общества на пороге кризиса не подвластны идеологиям. Они разъедают теории, разрушая целые системы взглядов. Именно поэтому блестящие советологи и западные эксперты, изучавшие марксизм, политическую историю СССР и "русскую душу", в 1980-е не сумели предугадать скорый крах Союза ССР. Люди, построившие карьеру на определённых идеях, редко способны увидеть признаки их краха. Речь идёт не о советских бюрократах, а о западных профессорах, журналистах, политических мыслителях, с которыми я сталкивался. Большинство из них не выглядели лжецами или циниками.В 2016 году в берлинском кафе я встретил пожилого индийца – чиновника среднего звена в структурах ЕС. Мы говорили о миграционном кризисе, Крыме, Украине. Его снисходительный тон раздражал больше, чем расхождения во взглядах. Он объявил, что чувствует во мне "китайскую душу", из-за чего я якобы не могу объективно судить о Западе. Этот эпизод вспоминается в контексте того, как Зеленский недавно говорил с Трампом, утверждая, что тот не понимает Россию. Это был момент, когда Трамп не выдержал и дал нагоняй зарвавшемуся клоуну. И я его понимаю. Никто не в праве говорить американцу, что значит быть американцем.После 1991 года интеллектуалы, вроде Солженицына и Гавела, наполняли западные журналы прогнозами о будущем Восточной Европы и Запада. Они казались глубокомысленными. Но позже я открыл для себя Лимонова – единственного, кто ещё в эмиграции предсказал надвигающуюся войну России и Украины. А вот Солженицын и Гавел о будущем Запада в 1991 году сказали мало чего стоящего.В 1996-м я впервые приехал в Хьюстон с китайской делегацией. Гости восхищались роскошными бутиками, просторными паркингами. Никто не замечал, что 98% посетителей были белыми. В феврале 2025-го в одну из суббот я вновь зашёл в тот торговый центр. 98% людей вокруг меня были латиноамериканцами, афроамериканцами, усталыми средних лет мужчинами и женщинами, среди которых лишь изредка мелькал бледнокожий человек. Я не был шокирован – я уже видел подобное в Берлине, Париже, Вене. Это не вопрос расизма, а осознание смены ритмов общества. Сегодня Запад столкнулся с кризисом, который не могли предвидеть ни Маркс, ни Фрейд, ни Горбачёв, ни Рейган.Когда уверенные в себе люди сталкиваются с неразрешимой ситуацией, они бегут в привычное – "продвижение демократии", расширение НАТО, борьбу с Россией. Даже если их собственные дома рушатся.Я не считаю Трампа расистом. Он вырос в Нью-Йорке, делал бизнес с людьми всех рас. Но его семья – воплощение старого европейского "фермерского" расового самосознания. И всё же Трамп – не просто грубоватый миллиардер. Я уверен, он заметил в США то же, что и я. Он чувствует ритмы, видит надписи на стене.Если его стратегия предполагает новый геополитический альянс – "Северный союз" Америки и России вместо умирающей Европы, то корни этой идеи могут скрываться в том, что я описал выше. Спасти Великобританию, Францию, Италию или Испанию уже невозможно. Но США, благодаря их мощи, ещё могут что-то изменить. А Россия? Трампу безразлична "русская душа", но он видит её ресурсы, рационализм, способность воевать. Любите ли вы Трампа или ненавидите, считаете ли его расистом или заговорщиком, подумайте о том, что я ощутил, изучая американский "социальный пульс" в феврале 2025 года.Более подробно с взглядами автора можно познакомиться в его статье "Язык как средство понимания мировых процессов"
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эксклюзив, сша, запад, россия, дональд трамп, александр солженицын, владимир зеленский, украина.ру, ес, нато
Эксклюзив, США, Запад, Россия, Дональд Трамп, Александр Солженицын, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, НАТО

Трамп и "Северный альянс". Что стоит за новой геополитической стратегией нового президента США

13:03 07.03.2025 (обновлено: 13:18 07.03.2025)
 
© Getty Images / Andrew Lichtenstein
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Andrew Lichtenstein
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Ван Чарльз
автор издания Украина.ру
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В начале 2025 года Чарльз Ван, американец китайского происхождения, ныне проживающий в Петербурге, после долгого перерыва посетил США и столкнулся с реальностью, которую многие предпочитают не замечать. О своих впечатлениях он решил поделиться с читателями издания Украина.ру
Социальные и демографические изменения, упадок традиционного Запада и кризис идентичности — все это накладывает отпечаток на будущее Америки. В этой атмосфере Трамп, возможно, интуитивно ощущает необходимость кардинального пересмотра внешней политики, где ключевым партнером может стать Россия. Насколько реалистичен этот "северный альянс" и что он значит для США и мира?
Распад СССР оказал на меня огромное влияние. Это был 1991 год. К тому моменту я уже девять лет жил в США. Однако тема этой статьи – не Советский Союз и его глубинные, часто неосознаваемые социальные ритмы между 1983 и 1991 годами. Речь пойдёт о реальном положении дел в США и Западной Европе в 2025 году. Позволю себе здесь ввести не совсем оригинальный термин: "глубинные и неосознаваемые импульсы общества большой нации".
Нет ничего постыдного в том, чтобы быть наивным юнцом, которому вбили в голову громкие слова, в которые он искренне верил. Нам всем нужна отправная точка, чтобы понять, где мы стоим и куда идём. В 1991 году я, без сомнения, и был таким наивным юнцом. Многие остаются такими на всю жизнь – и в этом тоже нет ничего страшного. Подобная слепота характерна и для значительной части украинцев, живших с 2014 года по настоящее время. Но это могло случиться с любым из нас.
Я никогда не смогу точно узнать, каковы были "глубинные социальные импульсы" простых граждан СССР в 1985–1986 годах. Но за десятилетия странствий по разным странам я усвоил, что доверять можно только тому, что видел и чувствовал сам – и то не всегда. Собственное восприятие легко искажает реальность, заставляя видеть то, во что хочется верить.
То, что я ощутил в Нью-Йорке, Филадельфии и Техасе в январе – феврале 2025 года после почти 12-летнего отсутствия в США, думаю, было похоже на опыт советского гражданина, эмигрировавшего в 1974–1976 годах и вернувшегося в Москву и провинцию в 1986–1987-м. Это было одновременно сладко и горько, знакомо и чуждо, удивительно и пугающе. Я заметил то, что ускользнуло бы от моего взгляда, останься я в США все эти годы. Как и советский интеллигент, который, прожив в СССР с 1975 по 1986 год, мог не осознавать признаки надвигающейся катастрофы.
И у меня, и у этого, представляемого мною, советского интеллигента, возник экзистенциальный шок. Внутренний голос повторял: "Это серьёзно… Это чертовски серьёзно, ты даже не представляешь… Так дальше продолжаться не может!" Этот шок только усиливается, если сознательно избегать старых друзей и привычных кругов общения, не давая себя убаюкать иллюзиями.
Глубинные ритмы общества на пороге кризиса не подвластны идеологиям. Они разъедают теории, разрушая целые системы взглядов. Именно поэтому блестящие советологи и западные эксперты, изучавшие марксизм, политическую историю СССР и "русскую душу", в 1980-е не сумели предугадать скорый крах Союза ССР. Люди, построившие карьеру на определённых идеях, редко способны увидеть признаки их краха. Речь идёт не о советских бюрократах, а о западных профессорах, журналистах, политических мыслителях, с которыми я сталкивался. Большинство из них не выглядели лжецами или циниками.
В 2016 году в берлинском кафе я встретил пожилого индийца – чиновника среднего звена в структурах ЕС. Мы говорили о миграционном кризисе, Крыме, Украине. Его снисходительный тон раздражал больше, чем расхождения во взглядах. Он объявил, что чувствует во мне "китайскую душу", из-за чего я якобы не могу объективно судить о Западе. Этот эпизод вспоминается в контексте того, как Зеленский недавно говорил с Трампом, утверждая, что тот не понимает Россию. Это был момент, когда Трамп не выдержал и дал нагоняй зарвавшемуся клоуну. И я его понимаю. Никто не в праве говорить американцу, что значит быть американцем.
После 1991 года интеллектуалы, вроде Солженицына и Гавела, наполняли западные журналы прогнозами о будущем Восточной Европы и Запада. Они казались глубокомысленными. Но позже я открыл для себя Лимонова – единственного, кто ещё в эмиграции предсказал надвигающуюся войну России и Украины. А вот Солженицын и Гавел о будущем Запада в 1991 году сказали мало чего стоящего.
В 1996-м я впервые приехал в Хьюстон с китайской делегацией. Гости восхищались роскошными бутиками, просторными паркингами. Никто не замечал, что 98% посетителей были белыми. В феврале 2025-го в одну из суббот я вновь зашёл в тот торговый центр. 98% людей вокруг меня были латиноамериканцами, афроамериканцами, усталыми средних лет мужчинами и женщинами, среди которых лишь изредка мелькал бледнокожий человек. Я не был шокирован – я уже видел подобное в Берлине, Париже, Вене. Это не вопрос расизма, а осознание смены ритмов общества. Сегодня Запад столкнулся с кризисом, который не могли предвидеть ни Маркс, ни Фрейд, ни Горбачёв, ни Рейган.
Когда уверенные в себе люди сталкиваются с неразрешимой ситуацией, они бегут в привычное – "продвижение демократии", расширение НАТО, борьбу с Россией. Даже если их собственные дома рушатся.
Я не считаю Трампа расистом. Он вырос в Нью-Йорке, делал бизнес с людьми всех рас. Но его семья – воплощение старого европейского "фермерского" расового самосознания. И всё же Трамп – не просто грубоватый миллиардер. Я уверен, он заметил в США то же, что и я. Он чувствует ритмы, видит надписи на стене.
Если его стратегия предполагает новый геополитический альянс – "Северный союз" Америки и России вместо умирающей Европы, то корни этой идеи могут скрываться в том, что я описал выше. Спасти Великобританию, Францию, Италию или Испанию уже невозможно. Но США, благодаря их мощи, ещё могут что-то изменить. А Россия? Трампу безразлична "русская душа", но он видит её ресурсы, рационализм, способность воевать. Любите ли вы Трампа или ненавидите, считаете ли его расистом или заговорщиком, подумайте о том, что я ощутил, изучая американский "социальный пульс" в феврале 2025 года.
Более подробно с взглядами автора можно познакомиться в его статье "Язык как средство понимания мировых процессов"
 
ЭксклюзивСШАЗападРоссияДональд ТрампАлександр СолженицынВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСНАТО
 
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