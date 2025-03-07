https://ukraina.ru/20250307/1061634586.html

Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен

Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен - 07.03.2025 Украина.ру

Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен

Состоявшийся в Париже саммит ЕС со 100-прецентой точностью показал только одно: Европа расколота политически и геополитически. А главное – ментально: в вопросах ориентации и определения своей дальнейшей судьбы.

2025-03-07T19:05

2025-03-07T19:05

2025-03-07T19:06

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Даже итоговый документ саммит смог принять в виде декларации. То есть протокола о намерениях о том, не что будет или обязательно для выполнения всеми, а что должно было бы быть, если бы… Если бы было единство. И если бы оно было, то Европа должна была бы, во-первых, всячески вооружать Украину и бросать ее в бой против России. Во-вторых, вооружаться самой, чтобы таким образом сдерживать Россию и обязательно побеждать ее на поле боя. На это Европа собралась потратить 800 млрд евро до 2030 года (150 млрд – это кредиты и заимствования на военную промышленность, 650 млрд – внутренние ресурсы и пожертвования стран на те же цели). При этом ЕС и НАТО хотят втянуть Россию в новую гонку вооружения и, как прежде СССР, истощить. Или "довооружать до смерти", как некогда обрисовал задачу коллективного Запада и США некто умный Каспар Уайнбергер, американский министр обороны в 1981-1987 годах. И у Запада тогда получилось – СССР рухнул. В том числе, и под непомерными военными расходами.Но сейчас единства даже в ЕС нет. Потому, что Венгрия, член НАТО и ЕС, выступила против двух этих главных задач, определенных на саммите руководящей евробюрократией, у которой свои резоны и свои взгляды на происходящее. Как и неонацистский режим в Украине, евробюрократия может сохраниться только благодаря войне, на которую она и собирается аккумулировать средства. Война для евробюрократии – это тот велосипед, который рухнет, если остановится. То есть если настанет мир, а страны смогут заняться собственными национальными проблемами, а не глобальными и либерально-глобалистскими заморочками.Это главный ментальный раскол Евросоюза, который взрывает его изнутри – несовпадение интересов и задач конкретных стран и задумок руководства, которое думает о войне за мировое господство. В первую очередь, конечно, с Россией, которая ближе. И за счет которой ЕС планирует удовлетворять свои запросы на все – от природных до человеческих ресурсов. В случае победы над Россией, разумеется. Но Россия - против такой своей участи с чужой подачи, у нее другие планы. Вот потому с нею и будут воевать.Однако саммит ЕС как-то стыдливо и скромно попытался скрыть в итоговой декларации, что у ЕС есть еще одна, пожалуй, самая важная для его выживания задача – отладить и определить взаимоотношения с США во времена президентства там Дональда Трампа, который уже фактически заявил, что Европа в том виде, какой она есть сейчас, нужна ему как зайцу стоп-сигнал. Что Европа для него – это нахлебник и обманщик, живущий за счет США и отказывающийся платить за это. Что ЕС – это бесполезная структура, мешающая США отлаживать двухсторонние отношения со странами Европы и финансово-экономически "обезжиривать" их в свою пользу.Вот потому-то Трамп и анонсировал 25% тарифы (пошлины) на товары из ЕС со 2 апреля 2025 года. "Чтобы не выглядело первоапрельской шуткой", – съехидничал он. "Второго апреля вступают в силу взаимные тарифы. Чтобы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: чтобы они ни сделали, мы ответим тем же", — добавил он в ответ на угрозы Европы и других (Мексики, Канады, Китая), кого Трамп собрался "опошлить тоже на 10-25%, ответить зеркально.Кроме того, ЕС с его евробюрократией сегодня вынужден жить и лавировать, как между Сциллой и Харибдой, между еще двумя решающими и определяющими обстоятельствами. С одной стороны, и многие тупые европейцы, и евробюрократия уверены, что они сегодня столкнулись и борются не с США, а исключительно с Трампом, трампистами (его сторонниками) и трампизмом – идеологией защиты не глобалистской повестки, а национальных интересов США (их сделать снова великими и намеревается 47-й президент).Это ошибка, потому что Трамп выступает не только от своего имени, но и от значительной части американской политической, бизнесовой и даже культурной элиты, если хотите от той части глубинного государства, которым надоело ослабление их страны. И использование ее ресурсов не для собственного народа, а ради каких-то международных глобальных миражей. Эти люди и поддержали, и обеспечили приход Трампа и его трампистов к власти. В противовес демократам Джо Байдена.Более того, Трамп сегодня подперт вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают "еще большим трампистом", чем сам президент. Если с Трампом что-то случится, его дело продолжит Вэнс, которого, кстати, многие видят следующим президентом США. Это умная забота о преемственности властиНе зря же агентство Bloomberg уже написало, что в ЕС считают Вэнса опаснее Трампа, потому как вице-президент – более антиевропейский политик, чем его шеф, и доносит для людей его мировоззрение, возможно, более эффективно. Так европейцев впечатлила речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля сего года, когда вице-президент макнул Европу в ее главное непотребство – обвинил в отказе от принципов свободы слова и демократии.С другой стороны, ЕС никак не может понять и принять, что для США он и НАТО – это всего лишь инструменты, имеющие разное назначение и предназначение. В ЕС и в НАТО состоят одни и те же евространы, но НАТО – это военно-политический союзник США всегда, а вот ЕС – это конкурент. Экономический. Как сегодня.Эдакая геополитическая шизофрения налицо, плюрализм в одной политике: с НАТО надо сотрудничать, а с ЕС конкурировать, а это одни и те же люди из евростран, только в Евросоюзе они представлены никем не избранными, как сейчас говорят, полупокерами – вороватой и властной Урсулой фон дер Ляйен или кончеными даже по внешнему виду главой Евросовета Антониу Коштой и главной евродипломаткой Каей Каллас с целым сонмом таких же бесполезных еврокомиссаров.От такого ЕС даже Великобритания ушла в брекзит и вышла из еврообъединения. А Трампу эти люди не просто безразличны, но даже глубоко неприятны, апатичны, а главное – бесполезны: они только мешают его планам. И, ясное дело, он будет ломать им политический хребет.Вот потому-то Трамп и утверждает, что будет отползать от Европы. ЕС ему, повторяю, не интересен и не нужен вовсе, а свое членство в НАТО США могут приостановить. Не выйти совсем (пусть останется на всякий случай), но не участвовать в делах Альянса. Не зря же Трамп сказал, что против членства Украины в НАТО. И что США не присоединятся к главе 5 Устава НАТО, которая обязывает все страны воевать в случае нападения одного из членов НАТО. США понимают, что Европа может спровоцировать войну с Россией, чтобы втянуть в нее Америку – самого сильного участника. Но Трампу это не нужно, он понимает, как это близко к Третьей мировой войне в ядерном исполнении. Он этого не хочет, как всякий нормальный человек.Сегодня эти два противоречия коллективного Запада сглаживаются войной в Украине в виде специальной военной операции (СВО). Но буквально 6 марта 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сказал о сути СВО в глобальном плане: это мол, прокси-война между двумя ядерными монстрами – США и Россией.Другими словами, в США еще раз, уже с другой стороны, признали, что СВО вскрыла самое главное – заставила мир признать, что ее, СВО, причина – не споры между Москвой и Киевом, а угрозы национальной безопасности России со стороны Украины, науськиваемой и подталкиваемой Западом.Раньше Трамп признал, что Россия, начиная СВО, защищала свои национальные интересы, а значит, имела право так поступать, а Запад должен этот факт учитывать и не использовать Украину и НАТО в разжигании войны. Теперь то же самое сказал Рубио с еще большей откровенностью: США уже втянуты в прокси-войну, а им это не нужно.Но зато нужно демократам-глобалистам и леволибералам, которые сегодня окопались и в США, и в Европе, которая превращается в их последний оплот и пытается вооруженно фрондировать. Трамп и его окружение вынуждены на это реагировать.Как пойдут дела, может показать встреча начальников генштабов национальных армий стран НАТО, которых соберет 11 марта у себя новоявленный недо-Наполеон – президент Франции Эмманюэль Макрон. Со своим недо-Черчиллем – премьером Великобритании Киром Стармером, который тоже пыжится и петушится, примеряя военный мундирчик.Может, генералы что-то такое скажут обоим политикам и у тех в головах что-то прояснится. Если же нет, то останется только сожалеть, что Урсула фон дер Ляйен, которая значительно старше и Макрона, и Стармера, в юности, работая сестрой-акушеркой, что-то недоглядела в гинекологии и оба "пацана" зря появились на свет…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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сша, европа, россия, дональд трамп, джей ди вэнс, урсула фон дер ляйен, ес, нато, bloomberg, эксклюзив