Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен - 07.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250307/1061634586.html
Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен
Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен - 07.03.2025 Украина.ру
Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен
Состоявшийся в Париже саммит ЕС со 100-прецентой точностью показал только одно: Европа расколота политически и геополитически. А главное – ментально: в вопросах ориентации и определения своей дальнейшей судьбы.
2025-03-07T19:05
2025-03-07T19:06
сша
европа
россия
дональд трамп
джей ди вэнс
урсула фон дер ляйен
ес
нато
bloomberg
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061634456_0:16:1201:691_1920x0_80_0_0_8ba707540a447810fd2f04ebab940a55.jpg
Даже итоговый документ саммит смог принять в виде декларации. То есть протокола о намерениях о том, не что будет или обязательно для выполнения всеми, а что должно было бы быть, если бы… Если бы было единство. И если бы оно было, то Европа должна была бы, во-первых, всячески вооружать Украину и бросать ее в бой против России. Во-вторых, вооружаться самой, чтобы таким образом сдерживать Россию и обязательно побеждать ее на поле боя. На это Европа собралась потратить 800 млрд евро до 2030 года (150 млрд – это кредиты и заимствования на военную промышленность, 650 млрд – внутренние ресурсы и пожертвования стран на те же цели). При этом ЕС и НАТО хотят втянуть Россию в новую гонку вооружения и, как прежде СССР, истощить. Или "довооружать до смерти", как некогда обрисовал задачу коллективного Запада и США некто умный Каспар Уайнбергер, американский министр обороны в 1981-1987 годах. И у Запада тогда получилось – СССР рухнул. В том числе, и под непомерными военными расходами.Но сейчас единства даже в ЕС нет. Потому, что Венгрия, член НАТО и ЕС, выступила против двух этих главных задач, определенных на саммите руководящей евробюрократией, у которой свои резоны и свои взгляды на происходящее. Как и неонацистский режим в Украине, евробюрократия может сохраниться только благодаря войне, на которую она и собирается аккумулировать средства. Война для евробюрократии – это тот велосипед, который рухнет, если остановится. То есть если настанет мир, а страны смогут заняться собственными национальными проблемами, а не глобальными и либерально-глобалистскими заморочками.Это главный ментальный раскол Евросоюза, который взрывает его изнутри – несовпадение интересов и задач конкретных стран и задумок руководства, которое думает о войне за мировое господство. В первую очередь, конечно, с Россией, которая ближе. И за счет которой ЕС планирует удовлетворять свои запросы на все – от природных до человеческих ресурсов. В случае победы над Россией, разумеется. Но Россия - против такой своей участи с чужой подачи, у нее другие планы. Вот потому с нею и будут воевать.Однако саммит ЕС как-то стыдливо и скромно попытался скрыть в итоговой декларации, что у ЕС есть еще одна, пожалуй, самая важная для его выживания задача – отладить и определить взаимоотношения с США во времена президентства там Дональда Трампа, который уже фактически заявил, что Европа в том виде, какой она есть сейчас, нужна ему как зайцу стоп-сигнал. Что Европа для него – это нахлебник и обманщик, живущий за счет США и отказывающийся платить за это. Что ЕС – это бесполезная структура, мешающая США отлаживать двухсторонние отношения со странами Европы и финансово-экономически "обезжиривать" их в свою пользу.Вот потому-то Трамп и анонсировал 25% тарифы (пошлины) на товары из ЕС со 2 апреля 2025 года. "Чтобы не выглядело первоапрельской шуткой", – съехидничал он. "Второго апреля вступают в силу взаимные тарифы. Чтобы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: чтобы они ни сделали, мы ответим тем же", — добавил он в ответ на угрозы Европы и других (Мексики, Канады, Китая), кого Трамп собрался "опошлить тоже на 10-25%, ответить зеркально.Кроме того, ЕС с его евробюрократией сегодня вынужден жить и лавировать, как между Сциллой и Харибдой, между еще двумя решающими и определяющими обстоятельствами. С одной стороны, и многие тупые европейцы, и евробюрократия уверены, что они сегодня столкнулись и борются не с США, а исключительно с Трампом, трампистами (его сторонниками) и трампизмом – идеологией защиты не глобалистской повестки, а национальных интересов США (их сделать снова великими и намеревается 47-й президент).Это ошибка, потому что Трамп выступает не только от своего имени, но и от значительной части американской политической, бизнесовой и даже культурной элиты, если хотите от той части глубинного государства, которым надоело ослабление их страны. И использование ее ресурсов не для собственного народа, а ради каких-то международных глобальных миражей. Эти люди и поддержали, и обеспечили приход Трампа и его трампистов к власти. В противовес демократам Джо Байдена.Более того, Трамп сегодня подперт вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают "еще большим трампистом", чем сам президент. Если с Трампом что-то случится, его дело продолжит Вэнс, которого, кстати, многие видят следующим президентом США. Это умная забота о преемственности властиНе зря же агентство Bloomberg уже написало, что в ЕС считают Вэнса опаснее Трампа, потому как вице-президент – более антиевропейский политик, чем его шеф, и доносит для людей его мировоззрение, возможно, более эффективно. Так европейцев впечатлила речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля сего года, когда вице-президент макнул Европу в ее главное непотребство – обвинил в отказе от принципов свободы слова и демократии.С другой стороны, ЕС никак не может понять и принять, что для США он и НАТО – это всего лишь инструменты, имеющие разное назначение и предназначение. В ЕС и в НАТО состоят одни и те же евространы, но НАТО – это военно-политический союзник США всегда, а вот ЕС – это конкурент. Экономический. Как сегодня.Эдакая геополитическая шизофрения налицо, плюрализм в одной политике: с НАТО надо сотрудничать, а с ЕС конкурировать, а это одни и те же люди из евростран, только в Евросоюзе они представлены никем не избранными, как сейчас говорят, полупокерами – вороватой и властной Урсулой фон дер Ляйен или кончеными даже по внешнему виду главой Евросовета Антониу Коштой и главной евродипломаткой Каей Каллас с целым сонмом таких же бесполезных еврокомиссаров.От такого ЕС даже Великобритания ушла в брекзит и вышла из еврообъединения. А Трампу эти люди не просто безразличны, но даже глубоко неприятны, апатичны, а главное – бесполезны: они только мешают его планам. И, ясное дело, он будет ломать им политический хребет.Вот потому-то Трамп и утверждает, что будет отползать от Европы. ЕС ему, повторяю, не интересен и не нужен вовсе, а свое членство в НАТО США могут приостановить. Не выйти совсем (пусть останется на всякий случай), но не участвовать в делах Альянса. Не зря же Трамп сказал, что против членства Украины в НАТО. И что США не присоединятся к главе 5 Устава НАТО, которая обязывает все страны воевать в случае нападения одного из членов НАТО. США понимают, что Европа может спровоцировать войну с Россией, чтобы втянуть в нее Америку – самого сильного участника. Но Трампу это не нужно, он понимает, как это близко к Третьей мировой войне в ядерном исполнении. Он этого не хочет, как всякий нормальный человек.Сегодня эти два противоречия коллективного Запада сглаживаются войной в Украине в виде специальной военной операции (СВО). Но буквально 6 марта 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сказал о сути СВО в глобальном плане: это мол, прокси-война между двумя ядерными монстрами – США и Россией.Другими словами, в США еще раз, уже с другой стороны, признали, что СВО вскрыла самое главное – заставила мир признать, что ее, СВО, причина – не споры между Москвой и Киевом, а угрозы национальной безопасности России со стороны Украины, науськиваемой и подталкиваемой Западом.Раньше Трамп признал, что Россия, начиная СВО, защищала свои национальные интересы, а значит, имела право так поступать, а Запад должен этот факт учитывать и не использовать Украину и НАТО в разжигании войны. Теперь то же самое сказал Рубио с еще большей откровенностью: США уже втянуты в прокси-войну, а им это не нужно.Но зато нужно демократам-глобалистам и леволибералам, которые сегодня окопались и в США, и в Европе, которая превращается в их последний оплот и пытается вооруженно фрондировать. Трамп и его окружение вынуждены на это реагировать.Как пойдут дела, может показать встреча начальников генштабов национальных армий стран НАТО, которых соберет 11 марта у себя новоявленный недо-Наполеон – президент Франции Эмманюэль Макрон. Со своим недо-Черчиллем – премьером Великобритании Киром Стармером, который тоже пыжится и петушится, примеряя военный мундирчик.Может, генералы что-то такое скажут обоим политикам и у тех в головах что-то прояснится. Если же нет, то останется только сожалеть, что Урсула фон дер Ляйен, которая значительно старше и Макрона, и Стармера, в юности, работая сестрой-акушеркой, что-то недоглядела в гинекологии и оба "пацана" зря появились на свет…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
сша
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061634456_129:0:1070:706_1920x0_80_0_0_ee58b309bfa0c73ec00dd7eae114d783.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, европа, россия, дональд трамп, джей ди вэнс, урсула фон дер ляйен, ес, нато, bloomberg, эксклюзив
США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, bloomberg, Эксклюзив

Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен

19:05 07.03.2025 (обновлено: 19:06 07.03.2025)
 
ЕС как пирог
ЕС как пирог
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Состоявшийся в Париже саммит ЕС со 100-прецентой точностью показал только одно: Европа расколота политически и геополитически. А главное – ментально: в вопросах ориентации и определения своей дальнейшей судьбы.
Даже итоговый документ саммит смог принять в виде декларации. То есть протокола о намерениях о том, не что будет или обязательно для выполнения всеми, а что должно было бы быть, если бы… Если бы было единство. И если бы оно было, то Европа должна была бы, во-первых, всячески вооружать Украину и бросать ее в бой против России. Во-вторых, вооружаться самой, чтобы таким образом сдерживать Россию и обязательно побеждать ее на поле боя. На это Европа собралась потратить 800 млрд евро до 2030 года (150 млрд – это кредиты и заимствования на военную промышленность, 650 млрд – внутренние ресурсы и пожертвования стран на те же цели).
При этом ЕС и НАТО хотят втянуть Россию в новую гонку вооружения и, как прежде СССР, истощить. Или "довооружать до смерти", как некогда обрисовал задачу коллективного Запада и США некто умный Каспар Уайнбергер, американский министр обороны в 1981-1987 годах. И у Запада тогда получилось – СССР рухнул. В том числе, и под непомерными военными расходами.
Но сейчас единства даже в ЕС нет. Потому, что Венгрия, член НАТО и ЕС, выступила против двух этих главных задач, определенных на саммите руководящей евробюрократией, у которой свои резоны и свои взгляды на происходящее. Как и неонацистский режим в Украине, евробюрократия может сохраниться только благодаря войне, на которую она и собирается аккумулировать средства. Война для евробюрократии – это тот велосипед, который рухнет, если остановится. То есть если настанет мир, а страны смогут заняться собственными национальными проблемами, а не глобальными и либерально-глобалистскими заморочками.
Это главный ментальный раскол Евросоюза, который взрывает его изнутри – несовпадение интересов и задач конкретных стран и задумок руководства, которое думает о войне за мировое господство. В первую очередь, конечно, с Россией, которая ближе. И за счет которой ЕС планирует удовлетворять свои запросы на все – от природных до человеческих ресурсов. В случае победы над Россией, разумеется. Но Россия - против такой своей участи с чужой подачи, у нее другие планы. Вот потому с нею и будут воевать.
Однако саммит ЕС как-то стыдливо и скромно попытался скрыть в итоговой декларации, что у ЕС есть еще одна, пожалуй, самая важная для его выживания задача – отладить и определить взаимоотношения с США во времена президентства там Дональда Трампа, который уже фактически заявил, что Европа в том виде, какой она есть сейчас, нужна ему как зайцу стоп-сигнал. Что Европа для него – это нахлебник и обманщик, живущий за счет США и отказывающийся платить за это. Что ЕС – это бесполезная структура, мешающая США отлаживать двухсторонние отношения со странами Европы и финансово-экономически "обезжиривать" их в свою пользу.
Вот потому-то Трамп и анонсировал 25% тарифы (пошлины) на товары из ЕС со 2 апреля 2025 года. "Чтобы не выглядело первоапрельской шуткой", – съехидничал он. "Второго апреля вступают в силу взаимные тарифы. Чтобы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: чтобы они ни сделали, мы ответим тем же", — добавил он в ответ на угрозы Европы и других (Мексики, Канады, Китая), кого Трамп собрался "опошлить тоже на 10-25%, ответить зеркально.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Кроме того, ЕС с его евробюрократией сегодня вынужден жить и лавировать, как между Сциллой и Харибдой, между еще двумя решающими и определяющими обстоятельствами. С одной стороны, и многие тупые европейцы, и евробюрократия уверены, что они сегодня столкнулись и борются не с США, а исключительно с Трампом, трампистами (его сторонниками) и трампизмом – идеологией защиты не глобалистской повестки, а национальных интересов США (их сделать снова великими и намеревается 47-й президент).
Это ошибка, потому что Трамп выступает не только от своего имени, но и от значительной части американской политической, бизнесовой и даже культурной элиты, если хотите от той части глубинного государства, которым надоело ослабление их страны. И использование ее ресурсов не для собственного народа, а ради каких-то международных глобальных миражей. Эти люди и поддержали, и обеспечили приход Трампа и его трампистов к власти. В противовес демократам Джо Байдена.
Более того, Трамп сегодня подперт вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают "еще большим трампистом", чем сам президент. Если с Трампом что-то случится, его дело продолжит Вэнс, которого, кстати, многие видят следующим президентом США. Это умная забота о преемственности власти
Не зря же агентство Bloomberg уже написало, что в ЕС считают Вэнса опаснее Трампа, потому как вице-президент – более антиевропейский политик, чем его шеф, и доносит для людей его мировоззрение, возможно, более эффективно. Так европейцев впечатлила речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля сего года, когда вице-президент макнул Европу в ее главное непотребство – обвинил в отказе от принципов свободы слова и демократии.
С другой стороны, ЕС никак не может понять и принять, что для США он и НАТО – это всего лишь инструменты, имеющие разное назначение и предназначение. В ЕС и в НАТО состоят одни и те же евространы, но НАТО – это военно-политический союзник США всегда, а вот ЕС – это конкурент. Экономический. Как сегодня.
Эдакая геополитическая шизофрения налицо, плюрализм в одной политике: с НАТО надо сотрудничать, а с ЕС конкурировать, а это одни и те же люди из евростран, только в Евросоюзе они представлены никем не избранными, как сейчас говорят, полупокерами – вороватой и властной Урсулой фон дер Ляйен или кончеными даже по внешнему виду главой Евросовета Антониу Коштой и главной евродипломаткой Каей Каллас с целым сонмом таких же бесполезных еврокомиссаров.
От такого ЕС даже Великобритания ушла в брекзит и вышла из еврообъединения. А Трампу эти люди не просто безразличны, но даже глубоко неприятны, апатичны, а главное – бесполезны: они только мешают его планам. И, ясное дело, он будет ломать им политический хребет.
Вот потому-то Трамп и утверждает, что будет отползать от Европы. ЕС ему, повторяю, не интересен и не нужен вовсе, а свое членство в НАТО США могут приостановить. Не выйти совсем (пусть останется на всякий случай), но не участвовать в делах Альянса. Не зря же Трамп сказал, что против членства Украины в НАТО. И что США не присоединятся к главе 5 Устава НАТО, которая обязывает все страны воевать в случае нападения одного из членов НАТО.
США понимают, что Европа может спровоцировать войну с Россией, чтобы втянуть в нее Америку – самого сильного участника. Но Трампу это не нужно, он понимает, как это близко к Третьей мировой войне в ядерном исполнении. Он этого не хочет, как всякий нормальный человек.
Сегодня эти два противоречия коллективного Запада сглаживаются войной в Украине в виде специальной военной операции (СВО). Но буквально 6 марта 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сказал о сути СВО в глобальном плане: это мол, прокси-война между двумя ядерными монстрами – США и Россией.
Другими словами, в США еще раз, уже с другой стороны, признали, что СВО вскрыла самое главное – заставила мир признать, что ее, СВО, причина – не споры между Москвой и Киевом, а угрозы национальной безопасности России со стороны Украины, науськиваемой и подталкиваемой Западом.
Раньше Трамп признал, что Россия, начиная СВО, защищала свои национальные интересы, а значит, имела право так поступать, а Запад должен этот факт учитывать и не использовать Украину и НАТО в разжигании войны. Теперь то же самое сказал Рубио с еще большей откровенностью: США уже втянуты в прокси-войну, а им это не нужно.
Но зато нужно демократам-глобалистам и леволибералам, которые сегодня окопались и в США, и в Европе, которая превращается в их последний оплот и пытается вооруженно фрондировать. Трамп и его окружение вынуждены на это реагировать.
Как пойдут дела, может показать встреча начальников генштабов национальных армий стран НАТО, которых соберет 11 марта у себя новоявленный недо-Наполеон – президент Франции Эмманюэль Макрон. Со своим недо-Черчиллем – премьером Великобритании Киром Стармером, который тоже пыжится и петушится, примеряя военный мундирчик.
Может, генералы что-то такое скажут обоим политикам и у тех в головах что-то прояснится. Если же нет, то останется только сожалеть, что Урсула фон дер Ляйен, которая значительно старше и Макрона, и Стармера, в юности, работая сестрой-акушеркой, что-то недоглядела в гинекологии и оба "пацана" зря появились на свет…
 
СШАЕвропаРоссияДональд ТрампДжей Ди ВэнсУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОbloombergЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала