Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Операция в Курской области продлится минимум до мая. Во-первых, противник там серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.
"В целом враг будет оттягиваться оттуда на юг в направлении Суджи, но бежать никуда не будет. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны", — подчеркнул Рожин.
По его словам, эта операция продлится минимум до мая. Во-первых, противник под Курском серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях, добавил эксперт.
"Работа идет. Будет ли она определяющей для весенне-летней кампании 2025 года? Нет, потому что мы делаем ставку на другие направления", — уточнил Рожин.
ВСУ ожидают, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, указал он.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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