Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области - 07.03.2025 Украина.ру
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Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области - 07.03.2025 Украина.ру
Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
Операция в Курской области продлится минимум до мая. Во-первых, противник там серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T19:45
2025-03-07T19:45
новости
россия
курская область
борис рожин
украина
донбасс
запорожье
наступление
вс рф
суджа
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В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.По его словам, эта операция продлится минимум до мая. Во-первых, противник под Курском серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях, добавил эксперт."Работа идет. Будет ли она определяющей для весенне-летней кампании 2025 года? Нет, потому что мы делаем ставку на другие направления", — уточнил Рожин.ВСУ ожидают, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, указал он."Я тоже считаю, что мы увидим новые действия по освобождению Донбасса и Запорожья. Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, могут ли европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру.
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украина
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новости, россия, курская область, борис рожин, украина, донбасс, запорожье, наступление, вс рф, суджа, плацдарм, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Борис Рожин, Украина, Донбасс, Запорожье, наступление, ВС РФ, Суджа, плацдарм, СВО, Спецоперация

Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области

19:45 07.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операция в Курской области продлится минимум до мая. Во-первых, противник там серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.
"В целом враг будет оттягиваться оттуда на юг в направлении Суджи, но бежать никуда не будет. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны", — подчеркнул Рожин.
По его словам, эта операция продлится минимум до мая. Во-первых, противник под Курском серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях, добавил эксперт.
"Работа идет. Будет ли она определяющей для весенне-летней кампании 2025 года? Нет, потому что мы делаем ставку на другие направления", — уточнил Рожин.
ВСУ ожидают, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, указал он.
"Я тоже считаю, что мы увидим новые действия по освобождению Донбасса и Запорожья. Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру.
Вчера, 11:23
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