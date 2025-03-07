https://ukraina.ru/20250307/1061603048.html

Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области

Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области - 07.03.2025 Украина.ру

Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области

Операция в Курской области продлится минимум до мая. Во-первых, противник там серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-07T19:45

2025-03-07T19:45

2025-03-07T19:45

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борис рожин

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наступление

вс рф

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В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.По его словам, эта операция продлится минимум до мая. Во-первых, противник под Курском серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем ВС РФ пользуются на других направлениях, добавил эксперт."Работа идет. Будет ли она определяющей для весенне-летней кампании 2025 года? Нет, потому что мы делаем ставку на другие направления", — уточнил Рожин.ВСУ ожидают, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, указал он."Я тоже считаю, что мы увидим новые действия по освобождению Донбасса и Запорожья. Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, могут ли европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061580980.html

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