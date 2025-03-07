Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине - 07.03.2025 Украина.ру
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Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине
Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине
На Украине забили тревогу из-за возможного попадания украинских формирований в котёл в Курской области
2025-03-07T18:18
2025-03-07T18:34
эксклюзив
хроники
суджа
курская область
украина
евгений норин
стерненко
вооруженные силы украины
александр коц
сбу
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Как заявил собеседник издания "Украинская правда" в одном из украинских подразделений, оккупировавшего район южнее Суджи в Курской области."Произошёл прорыв [украинского] района блокирования. Если коротко, это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения", — отметил источник.По его словам, прорыв случился не внезапно."Это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно. Еще до Нового года россияне зашли на Куриловку (село южнее Суджи — Ред.), где одна из наших бригад оставила позиции. После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера (6 и 5 марта – Ред.) сделали рывок - вот и результат", — рассказал украинский военный.Он заявил также, что сейчас украинские подразделения пытаются стабилизировать ситуацию."Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы противник не мог окончательно закрыть пути сообщения", — отметил он.Ранее, в ночь на 7 марта, украинский аналитический проект DeepState сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской и Курской областях.Утром 7 марта российский военный историк Евгений Норин обратил внимание на то, что, если верить украинскому проекту, украинские формирования может ожидать попадание в котёл."Продрав глаза: Дипстейт рисует ВСУ в Курске... без пяти минут котёл?" — написал он утром в своём телеграм-канале.Позднее Норин описал происходящее в регионе."Если серьёзно. Асфальтированных дорог в Курский выступ три. Главная - западная, движение по ней воспрещено огнем из района Свердликово. Второстепенные - дорога от Олешни прямо на Суджу и от Олешни на юго-восток и снова на Суджу. Последняя теперь перерезана физически, наши сидят на ней верхом. Центральная не перерезана, но теперь находится на той же дистанции от ЛБС, что главная. Кризис снабжения противник испытывает уже сейчас", — указал он.По его словам, "после прорыва через леса можно говорить, что у неприятеля осталась одна проезжая дорога"."Просёлки если сейчас проезжие, то наступает весна, и они скоро станут труднодоступными для техники, если еще не. Если командование ВСУ примет решение, то основные силы в мешке успеют отойти. А если нет, то военная карьера [главкома ВСУ Александра] Сырского красиво закольцуется. Начинал он с Дебальцево в 2015", — подытожил Норин.Ближе к вечеру одиозный украинский волонтёр Сергей Стерненко сообщил об ухудшении обстановки для украинских формирований."Так, ситуация на Курщине значительно ухудшилась. У противника есть успехи в продвижении к одному из логистических путей, и это ещё больше усложняет и без того почти мёртвую логистику до и из Суджи", — отметил Стерненко.Он заявил, что дальнейшее продвижение ВС РФ угрожает украинским силам."Дальнейшее продвижение врага угрожает нашим силам оперативным (частичным) окружением, и высшее военно-политическое руководство должно принять решение, как быть дальше. Мы не можем потерять наших людей", — заявил Стерненко.Волонтёр подчеркнул, что не знает, "чем глобально можно изменить ситуацию".Российский военкор Александр Коц с места событий сообщил вечером 7 марта, что положение украинского контингента в Курской области серьёзно осложнилось именно сегодня."Курск. Операция "Экстракшн-2.0". Скоро. Сегодняшние события в Курской области значительно осложнили положение украинского контингента вторжения. По сути, выбор у них остался либо плохой, либо очень плохой, либо полное позорище", — написал он в своём телеграм-канале.По словам Коца, украинское командование решило сосредоточить свои основные усилия на Покровском направлении, где сейчас развернуто контрнаступление ВСУ."Соответственно, ресурсы сейчас идут в основном туда - от снарядов до дронов. Многие подразделения БПЛА противника переброшены с Курского направления на Донбасс", — отметил Коц.Военкор обратил внимание на информационную политику, которую сейчас проводят на Украине."В пабликах противника уже идет прогрев общества. Мол, не так уж и важна Курская область, можно уже выходить, функцию сдерживания россиян она выполнила", — указал Коц.При этом он указал и на проблемы, которые ожидают украинские командование."Проблема только в том, что вывести безболезненно свою группировку Киев уже не может. Поздно. И снабжать ее тоже не может. Пытается по полям и лесополкам, но это - капельница умирающему", — отметил военкор.Он также прокомментировал заявления о том, что Курская область выполняла "функцию сдерживания"."Заявление по "функции сдерживания" напомнило мне о событиях 2022 года, когда украинскому обществу объясняли потерю Мариуполя и сдачу в плен 2000 "азовцев"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.) и морпехов. Дескать, гарнизон выполнил свою задачу по сдерживанию основных сил ВСУ. Всё это было хитрой операцией ГУР и СБУ. А сдача в плен - операция экстракшн. Так и было задумано. Вот тут то же самое. Так сдерживали, что за это время мы освободили почти десяток городов", — напомнил Коц.Военкор предположил, что у украинских формирований в Курской области осталось по сути два варианта."Интересно, запертые в котле подразделения ВСУ сдадутся, как в Мариуполе или погибнут при попытке прорыва, как в Иловайске. Наблюдаю на месте", — подытожил он.Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.О происходящем на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен".
https://ukraina.ru/20250307/1061620478.html
https://ukraina.ru/20250307/1061611500.html
https://ukraina.ru/20250306/1061598835.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, суджа, курская область, украина, евгений норин, стерненко, вооруженные силы украины, александр коц, сбу
Эксклюзив, Хроники, Суджа, Курская область, Украина, Евгений Норин, Стерненко, Вооруженные силы Украины, Александр Коц, СБУ

Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине

18:18 07.03.2025 (обновлено: 18:34 07.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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На Украине забили тревогу из-за возможного попадания украинских формирований в котёл в Курской области
Как заявил собеседник издания "Украинская правда" в одном из украинских подразделений, оккупировавшего район южнее Суджи в Курской области.
"Произошёл прорыв [украинского] района блокирования. Если коротко, это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения", — отметил источник.
По его словам, прорыв случился не внезапно.
"Это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно. Еще до Нового года россияне зашли на Куриловку (село южнее Суджи — Ред.), где одна из наших бригад оставила позиции. После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера (6 и 5 марта – Ред.) сделали рывок - вот и результат", — рассказал украинский военный.
Он заявил также, что сейчас украинские подразделения пытаются стабилизировать ситуацию.
"Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы противник не мог окончательно закрыть пути сообщения", — отметил он.
Ранее, в ночь на 7 марта, украинский аналитический проект DeepState сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской и Курской областях.
Утром 7 марта российский военный историк Евгений Норин обратил внимание на то, что, если верить украинскому проекту, украинские формирования может ожидать попадание в котёл.
"Продрав глаза: Дипстейт рисует ВСУ в Курске... без пяти минут котёл?" — написал он утром в своём телеграм-канале.
спутник Maxar Technologies - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
13:00
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Позднее Норин описал происходящее в регионе.
"Если серьёзно. Асфальтированных дорог в Курский выступ три. Главная - западная, движение по ней воспрещено огнем из района Свердликово. Второстепенные - дорога от Олешни прямо на Суджу и от Олешни на юго-восток и снова на Суджу. Последняя теперь перерезана физически, наши сидят на ней верхом. Центральная не перерезана, но теперь находится на той же дистанции от ЛБС, что главная. Кризис снабжения противник испытывает уже сейчас", — указал он.
По его словам, "после прорыва через леса можно говорить, что у неприятеля осталась одна проезжая дорога".
"Просёлки если сейчас проезжие, то наступает весна, и они скоро станут труднодоступными для техники, если еще не. Если командование ВСУ примет решение, то основные силы в мешке успеют отойти. А если нет, то военная карьера [главкома ВСУ Александра] Сырского красиво закольцуется. Начинал он с Дебальцево в 2015", — подытожил Норин.
Ближе к вечеру одиозный украинский волонтёр Сергей Стерненко сообщил об ухудшении обстановки для украинских формирований.
"Так, ситуация на Курщине значительно ухудшилась. У противника есть успехи в продвижении к одному из логистических путей, и это ещё больше усложняет и без того почти мёртвую логистику до и из Суджи", — отметил Стерненко.
Он заявил, что дальнейшее продвижение ВС РФ угрожает украинским силам.
"Дальнейшее продвижение врага угрожает нашим силам оперативным (частичным) окружением, и высшее военно-политическое руководство должно принять решение, как быть дальше. Мы не можем потерять наших людей", — заявил Стерненко.
Волонтёр подчеркнул, что не знает, "чем глобально можно изменить ситуацию".
Андрей Ермак и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
09:48
И всё-таки переговоры. Главное на Украине на утро 7 мартаСтало известно о скорой встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии
Российский военкор Александр Коц с места событий сообщил вечером 7 марта, что положение украинского контингента в Курской области серьёзно осложнилось именно сегодня.
"Курск. Операция "Экстракшн-2.0". Скоро. Сегодняшние события в Курской области значительно осложнили положение украинского контингента вторжения. По сути, выбор у них остался либо плохой, либо очень плохой, либо полное позорище", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Коца, украинское командование решило сосредоточить свои основные усилия на Покровском направлении, где сейчас развернуто контрнаступление ВСУ.
"Соответственно, ресурсы сейчас идут в основном туда - от снарядов до дронов. Многие подразделения БПЛА противника переброшены с Курского направления на Донбасс", — отметил Коц.
Военкор обратил внимание на информационную политику, которую сейчас проводят на Украине.
"В пабликах противника уже идет прогрев общества. Мол, не так уж и важна Курская область, можно уже выходить, функцию сдерживания россиян она выполнила", — указал Коц.
При этом он указал и на проблемы, которые ожидают украинские командование.
"Проблема только в том, что вывести безболезненно свою группировку Киев уже не может. Поздно. И снабжать ее тоже не может. Пытается по полям и лесополкам, но это - капельница умирающему", — отметил военкор.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 18:08
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Он также прокомментировал заявления о том, что Курская область выполняла "функцию сдерживания".
"Заявление по "функции сдерживания" напомнило мне о событиях 2022 года, когда украинскому обществу объясняли потерю Мариуполя и сдачу в плен 2000 "азовцев"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.) и морпехов. Дескать, гарнизон выполнил свою задачу по сдерживанию основных сил ВСУ. Всё это было хитрой операцией ГУР и СБУ. А сдача в плен - операция экстракшн. Так и было задумано. Вот тут то же самое. Так сдерживали, что за это время мы освободили почти десяток городов", — напомнил Коц.
Военкор предположил, что у украинских формирований в Курской области осталось по сути два варианта.
"Интересно, запертые в котле подразделения ВСУ сдадутся, как в Мариуполе или погибнут при попытке прорыва, как в Иловайске. Наблюдаю на месте", — подытожил он.
Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
О происходящем на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алёхин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в плен".
 
ЭксклюзивХроникиСуджаКурская областьУкраинаЕвгений НоринСтерненкоВооруженные силы УкраиныАлександр КоцСБУ
 
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