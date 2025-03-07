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На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона
На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона - 07.03.2025 Украина.ру
На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона
Армия России начала применять новую тактику при осуществлении БПЛА-атак на военные объекты Одессы и Одесской области - дроны теперь работают "роем", собираясь в "ударный кулак". Об 7 марта написало украинское издание "Страна.ua"
2025-03-07T15:11
2025-03-07T15:11
2025-03-07T15:11
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дмитрий песков
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Параллельно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что удар ВС РФ, пришедшийся минувшей ночью по объектам энергетики ВПК Украины, не был "ответом" на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры."Нет, мы не согласны с такой точкой зрения", - сказал представитель Кремля, уточнив, что российские военные "продолжают СВО и в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия и так далее на Украине".ВС РФ продолжают бить по энергетической инфраструктуре противника. В частности, в ночь на 7 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.Тем временем российское вооружение продолжает совершенствоваться: Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, одесса, дмитрий песков, эммануэль макрон, впк
Новости, Россия, Украина, Одесса, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ВПК
На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона
Армия России начала применять новую тактику при осуществлении БПЛА-атак на военные объекты Одессы и Одесской области - дроны теперь работают "роем", собираясь в "ударный кулак". Об 7 марта написало украинское издание "Страна.ua"