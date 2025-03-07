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На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона

На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона - 07.03.2025 Украина.ру

На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона

Армия России начала применять новую тактику при осуществлении БПЛА-атак на военные объекты Одессы и Одесской области - дроны теперь работают "роем", собираясь в "ударный кулак". Об 7 марта написало украинское издание "Страна.ua"

2025-03-07T15:11

2025-03-07T15:11

2025-03-07T15:11

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Параллельно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что удар ВС РФ, пришедшийся минувшей ночью по объектам энергетики ВПК Украины, не был "ответом" на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры."Нет, мы не согласны с такой точкой зрения", - сказал представитель Кремля, уточнив, что российские военные "продолжают СВО и в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия и так далее на Украине".ВС РФ продолжают бить по энергетической инфраструктуре противника. В частности, в ночь на 7 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.Тем временем российское вооружение продолжает совершенствоваться: Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила.

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новости, россия, украина, одесса, дмитрий песков, эммануэль макрон, впк