После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Европа хочет увеличить поставки вооружений Киеву, но есть информация, что в арсеналах европейских армий оружия уже не осталось. После приостановки военной помощи из США тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после скандала в Зеленским в Белом доме.
"Хотя сейчас примерно на 4 млрд оружия, предназначенного для Украины, находится на территории США, либо в транзитных зонах, включая Жешув. Все это сейчас оставлено", — уточнил Кнутов.
Европа хочет увеличить свои поставки на Украину, но есть информация, что в арсеналах их армий оружия уже не осталось. Тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях, указал эксперт.
Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути которые являются ракетами противоракетной обороны (ПРО). Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора, подчеркнул Кнутов.
"Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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