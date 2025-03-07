После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов - 07.03.2025 Украина.ру
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После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов - 07.03.2025 Украина.ру
После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
Европа хочет увеличить поставки вооружений Киеву, но есть информация, что в арсеналах европейских армий оружия уже не осталось. После приостановки военной помощи из США тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-03-07T19:30
2025-03-07T19:30
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юрий кнутов
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владимир зеленский
пво
ракеты
поставки
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после скандала в Зеленским в Белом доме. Телеканал CNN сообщает, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев. По мнению эксперта, эта оценка вполне объективна, потому что перед отставкой администрация Байдена выделила очень много оружия для Украины.Европа хочет увеличить свои поставки на Украину, но есть информация, что в арсеналах их армий оружия уже не осталось. Тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях, указал эксперт.Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути которые являются ракетами противоракетной обороны (ПРО). Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора, подчеркнул Кнутов."Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, европа, юрий кнутов, дональд трамп, владимир зеленский, пво, ракеты, поставки, вооружения, спутник, зрк patriot, himars, белый дом, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Европа, Юрий Кнутов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ПВО, ракеты, поставки, вооружения, спутник, ЗРК Patriot, HIMARS, Белый дом, СВО, Спецоперация

После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов

19:30 07.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Европа хочет увеличить поставки вооружений Киеву, но есть информация, что в арсеналах европейских армий оружия уже не осталось. После приостановки военной помощи из США тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после скандала в Зеленским в Белом доме.
Телеканал CNN сообщает, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев. По мнению эксперта, эта оценка вполне объективна, потому что перед отставкой администрация Байдена выделила очень много оружия для Украины.
"Хотя сейчас примерно на 4 млрд оружия, предназначенного для Украины, находится на территории США, либо в транзитных зонах, включая Жешув. Все это сейчас оставлено", — уточнил Кнутов.
Европа хочет увеличить свои поставки на Украину, но есть информация, что в арсеналах их армий оружия уже не осталось. Тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях, указал эксперт.
Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути которые являются ракетами противоракетной обороны (ПРО). Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора, подчеркнул Кнутов.
"Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
19:30После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
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