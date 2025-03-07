https://ukraina.ru/20250307/1061604957.html

После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов

После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов - 07.03.2025 Украина.ру

После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов

Европа хочет увеличить поставки вооружений Киеву, но есть информация, что в арсеналах европейских армий оружия уже не осталось. После приостановки военной помощи из США тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-03-07T19:30

2025-03-07T19:30

2025-03-07T19:30

новости

украина

сша

европа

юрий кнутов

дональд трамп

владимир зеленский

пво

ракеты

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056080278_0:38:2048:1190_1920x0_80_0_0_0544bd97e7b13b9c56e63d5a511b6c80.jpg

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после скандала в Зеленским в Белом доме. Телеканал CNN сообщает, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев. По мнению эксперта, эта оценка вполне объективна, потому что перед отставкой администрация Байдена выделила очень много оружия для Украины.Европа хочет увеличить свои поставки на Украину, но есть информация, что в арсеналах их армий оружия уже не осталось. Тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях, указал эксперт.Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути которые являются ракетами противоракетной обороны (ПРО). Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора, подчеркнул Кнутов."Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061600217.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, европа, юрий кнутов, дональд трамп, владимир зеленский, пво, ракеты, поставки, вооружения, спутник, зрк patriot, himars, белый дом, сво, спецоперация