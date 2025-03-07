https://ukraina.ru/20250307/1061632407.html

Два сценария для Сирии. Чем закончится противостояние алавитов и новых властей в Дамаске

Два сценария для Сирии. Чем закончится противостояние алавитов и новых властей в Дамаске - 07.03.2025 Украина.ру

Два сценария для Сирии. Чем закончится противостояние алавитов и новых властей в Дамаске

Между подразделениями сил безопасности Сирии, которые подчиняются новыми властями страны, и вооруженными сторонниками бывшего президента республики Башара Асада 6 марта усилились вооруженные столкновения

2025-03-07T18:28

2025-03-07T18:28

2025-03-07T18:29

эксклюзив

сирия

конфликт

башар асад

турция

иран

дональд трамп

украина.ру

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По информации телеканала Syria TV, столкновения сторонников новых властей Сирии и алавитов охватили почти всю территорию провинции Латакия. Повстанцы осуществили несколько атак в Джебле, рядом с которой находится российская авиабаза Хмеймим. В столкновениях погибли как минимум 16 сотрудников госбезопасности Сирии. В регионе объявлен комендантский час, повышенные меры безопасности также ввели в соседних крупных городах Тартус и Хомс.Днём 7 марта силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям, взяли под контроль город Латакия, вытеснив оттуда вооруженных сторонников бывшего президента Асада, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на сообщение начальника полиции города.В беспорядках власти в Дамаске обвинили бывших офицеров сирийской армии и сторонников Башара Асада. Директор по безопасности нового исламистского правительства в интервью сирийскому государственному информационному агентству SANA обвинил в организации мятежа Сухейлема аль-Хасана по прозвищу "Тигр", которого называют "любимым солдатом" Асада.Также одним из командиров Сирийского народного сопротивления является генерал Гият Сулейман Далла. Он командовал 4-й бронетанковой дивизией, которая находилась под командованием брата Башара Асада – Махера. По информации источников, Далла поддерживает тесные связи с военным руководством Ирана.На днях Далла создал подразделение под названием Военный совет по освобождению Сирии и возглавил начавшееся в Джебле и Тартусе восстание. По информации турецких СМИ, Далла был схвачен подразделениями безопасности Сирии 7 марта.Хронология событийВ конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования предприняли масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря они вошли в Дамаск. После этого президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Новую сирийскую администрацию возглавил Ахмед аш-Шараа – глава организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХАШ)*, известный под прозвищем Аль-Джулани. В конце января 2025 года он был провозглашен временным президентом Сирии.Однако новые власти не контролируют ситуацию на всей территории страны. Часть южных районов заняли израильские военные, ряд районов на востоке страны оказался под контролем курдов, а в прибрежных провинциях сразу возникли конфликты на религиозной и национальной почве.Происходящее на сегодняшний день в Сирии является продолжением тех же процессов, которые начались в первый же день после захвата оппозицией Дамаска. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Очаги сопротивления, которые возникли в момент смены власти в Сирии, сейчас только набирают силу и динамику, считает эксперт. Тем более, что временный президент Сирии аш-Шараа не контролирует все группировки, с которыми он вышел из Идлиба, подчеркнула политолог."В нынешней ситуации сложно прогнозировать динамику этого процесса. Я бы сказала, что эта доска может перевернуться ещё раз. Но не в смысле того, что Асад вернется к власти", – рассказала Геворгян.В Сирии сейчас пересекаются интересы многих региональных игроков, начиная с Израиля и Турции, которая пытается строить три военные базы в Латакии и на северо-западе страны, напомнила эксперт."На все это проецируется макрополитический уровень – политика президента США Дональда Трампа и всё, что связанно с евроатлантизмом и активностью глобалистского Лондона, на который поставили глобалистские американские силы", – сказала Геворгян.По её словам, для самого Трампа Сирия сейчас "на 105-ом месте", так как для него важнее укреплять свои позиции с сильными игроками."Всё, что касается Сирии – это американские базы в Дейр-эз-Зоре. По понятными причинам, чисто оперативно-тактически Трампу выгоднее присутствие российских военных баз в Сирии, ухода которых требует от временного президента Турция. Противостояние в Сирии незакончено, также, как и в Ливане и Израиле", – подытожила Каринэ Геворгян.Политолог-востоковед Фархад Ибрагимов также считает, что за всё время, что в Дамаске находятся новые власти, контролируемые Ахмедом аш-Шараа, ситуация в Сирии продолжает оставаться нестабильной."Это вполне понятно, потому что новые власти все еще не взяли ситуацию под полный контроль. Есть большое количество радикально настроенных группировок из числа бывших союзников аш-Шараа, когда он был частью ХАШ*, недовольных тем, что он возглавил страну и стал с ними бороться. Новые идеи и новые действия вызывают у них раздражение, поэтому не исключено, что и они могли бы сейчас подсуетиться для того, чтобы скинуть его с поста главы Сирии", – рассказал политолог.К тому же, есть другая группировка, верна Башару Асаду, продолжил эксперт. Они считают, что к Асаду можно относиться по-разному, но тем не менее, аш-Шараа худшее, что могло быть в истории Сирии, рассказал Ибрагимов. Поэтому они готовы делать всё, чтобы не допустить укрепления власти аш-Шараа, подчеркнул востоковед.По словам Ибрагимова, ситуация дополнительно усложняется тем, что конфликт в Сирии не только внутриполитический. Это более сложный геополитический конфликт, который притягивает к себе разных игроков региона – Турцию, Израиль, Иран и арабские страны, которые тоже не могут понять до конца, что для них будет выгоднее и приоритетнее всего, подчеркнул он."Мы знаем, что после отъезда Асада из Сирии, для Ирана сложилась весьма сложная ситуация. Позиции Турции несколько укрепились. Израиль со своей стороны продолжает наносить удары по суверенной сирийской территории, обосновывая это огромной концентрацией боевых группировок в этом регионе", – рассказал политолог.Ливийский или египетский сценарийИбрагимов полагает, что у Сирии есть два варианта развития событий в будущем. Ситуация пойдет либо по ливийскому, либо по египетскому сценарию, считает он."Ливийский сценарий – это когда лидера убили, а страна фактически прекратила свое существование, разделившись на три части. Де-факто Ливии уже не существует. Есть и египетский сценарий, когда "Братья мусульмане"* взяли власть в Каире, сняли Хосни Мубарака с поста президента", – напомнил эксперт.Но при этом, когда Мухаммед Мурси стал президентом, его через два года военные генералы сместили с этого поста, устроив переворот, продолжил Ибрагимов. Тогда президентом Египта стал его министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, который фактически избавился от революционеров, отметил эксперт."У Сирии тоже есть такой шанс. Вопрос в том, способны ли военные генералы идти до конца. Многие сирийские генералы, которые могли приветствовать падение власти Асада, не могут смириться с тем, что их контролирует аш-Шараа, так как считают его проектом Запада и Турции", – рассказал политолог.Он не исключил, что в Сирии может вспыхнуть ожесточенная гражданская война, так как аш-Шараа не пользуется тем авторитетом, на который он рассчитывал, и не все генералы ему подконтрольны. Кроме того, в ситуацию в стране вмешались многие внешние игроки, подытожил Фархад Ибрагимов.* Организация признана террористической и запрещена в РФБольше об интересах Израиля в регионе в материале Игоря Сердюкова Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала

https://ukraina.ru/20250107/1059909696.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сирия, конфликт, башар асад, турция, иран, дональд трамп, украина.ру