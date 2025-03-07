ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ - 07.03.2025 Украина.ру
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ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ
ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ - 07.03.2025 Украина.ру
ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ
ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал SHOT, отметив, что тела украинских военных с простреленными головами нашли у населенных пунктов Махновка и Казачья Локня
2025-03-07T14:53
2025-03-07T14:53
новости
россия
курская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Однако большинство военных ВСУ навсегда остались в Курской области. Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 160 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.Телеграм-канал "Укропский фреш" 7 марта рассказал историю украинца, сын которого был в числе вэсэушников, напавших на мирное население Курской области в августе прошлого года. Буквально через несколько недель после этого наследник перестал выходить на связь, а потом отцу пришло уведомление, что его сын пропал без вести."В эту новость глава семейства отказывался верить. В итоге отец принял решение отправиться на поиски сына. Он записался добровольцем в 61 бригаду [ВСУ] и начал пробивать, что же в действительности случилось с его сыном. Оказалось, что он давным-давно погиб, а командование, как и всегда, скрыло эту информацию и присвоило себе гробовые выплаты. Узнав правду о сыне и место его гибели, отец специально отправился на боевое задание в тот же район, записал видео с места гибели его чада и забрал то, что осталось от его тела. Вернувшись, он подал заявление в суд с обвинениями в адрес командования. Почему-то после подачи иска в суд отец тоже пропал с радаров", - говорится в материале "Укропский фреш".В пятницу, 7 марта, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и уже продвинулись практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ.Параллельно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине
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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ

14:53 07.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал SHOT, отметив, что тела украинских военных с простреленными головами нашли у населенных пунктов Махновка и Казачья Локня
В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
"По предварительным данным, прибывшие в Суджу ВСУшники, тела которых нашли, были мобилизованы осенью прошлого года и сразу переброшены в населенные пункты вблизи Суджанского района. Только за эту неделю на данном направлении было взято в плен более 30 украинских военных", - говорится в комментарии SHOT.
Однако большинство военных ВСУ навсегда остались в Курской области. Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 160 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.
Телеграм-канал "Укропский фреш" 7 марта рассказал историю украинца, сын которого был в числе вэсэушников, напавших на мирное население Курской области в августе прошлого года. Буквально через несколько недель после этого наследник перестал выходить на связь, а потом отцу пришло уведомление, что его сын пропал без вести.
"В эту новость глава семейства отказывался верить. В итоге отец принял решение отправиться на поиски сына. Он записался добровольцем в 61 бригаду [ВСУ] и начал пробивать, что же в действительности случилось с его сыном. Оказалось, что он давным-давно погиб, а командование, как и всегда, скрыло эту информацию и присвоило себе гробовые выплаты. Узнав правду о сыне и место его гибели, отец специально отправился на боевое задание в тот же район, записал видео с места гибели его чада и забрал то, что осталось от его тела. Вернувшись, он подал заявление в суд с обвинениями в адрес командования. Почему-то после подачи иска в суд отец тоже пропал с радаров", - говорится в материале "Укропский фреш".
В пятницу, 7 марта, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и уже продвинулись практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
11:09
Плацдарм ВСУ в Курской области отрезан российской армией от границы — Deep StateРоссийские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта аналитического ресурса Deep State, работающего на главное управление разведки (ГУР) Украины, которая была опубликована 7 марта
Параллельно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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