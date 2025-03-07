https://ukraina.ru/20250307/1061626879.html

ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ

ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ - 07.03.2025 Украина.ру

ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ

ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал SHOT, отметив, что тела украинских военных с простреленными головами нашли у населенных пунктов Махновка и Казачья Локня

2025-03-07T14:53

2025-03-07T14:53

2025-03-07T14:53

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В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Однако большинство военных ВСУ навсегда остались в Курской области. Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 160 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.Телеграм-канал "Укропский фреш" 7 марта рассказал историю украинца, сын которого был в числе вэсэушников, напавших на мирное население Курской области в августе прошлого года. Буквально через несколько недель после этого наследник перестал выходить на связь, а потом отцу пришло уведомление, что его сын пропал без вести."В эту новость глава семейства отказывался верить. В итоге отец принял решение отправиться на поиски сына. Он записался добровольцем в 61 бригаду [ВСУ] и начал пробивать, что же в действительности случилось с его сыном. Оказалось, что он давным-давно погиб, а командование, как и всегда, скрыло эту информацию и присвоило себе гробовые выплаты. Узнав правду о сыне и место его гибели, отец специально отправился на боевое задание в тот же район, записал видео с места гибели его чада и забрал то, что осталось от его тела. Вернувшись, он подал заявление в суд с обвинениями в адрес командования. Почему-то после подачи иска в суд отец тоже пропал с радаров", - говорится в материале "Укропский фреш".В пятницу, 7 марта, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что ВС РФ продолжают наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и уже продвинулись практически до границы Украины в юго-западной части плацдарма ВСУ.Параллельно президент России Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине

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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины