https://ukraina.ru/20250307/1061631594.html

Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада

Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада - 07.03.2025 Украина.ру

Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, для чего Трамп устроил "показательную порку" Зеленского и как Украина.ру, 07.03.2025

2025-03-07T17:08

2025-03-07T17:08

2025-03-07T17:08

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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, для чего Трамп устроил "показательную порку" Зеленского и как повлияет прекращение американской помощи на боеспособность ВСУ. Также он проанализировал возможность вооружённого столкновения России с Европой на территории Украины. 00:33 – Зачем США была нужна показательная "порка" Зеленского? 05:09 – О прекращении американской военной помощи и попытке нового контрнаступления ВСУ; 09:46 – Готова ли Европа к прямой конфронтации с Россией? 15:14 – Каких подводных камней стоит опасаться на мирных переговорах и насколько близко перемирие? #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Шаландин #США #Трамп #президент #Зеленский #аудит #деньги #доллары #Байден #НАТО #военная_помощь #Путин #оружие #Европа #Евросоюз #ЕС #коррупция #танки #Abrams #Уралмаш #Германия #ФРГ #история #резервы #Британия #Стармер #войска #Америка #заводы #промышленность #Гитлер #Наполеон #Франция #Макрон #миротворцы #мир #ООН #дипломатия #Минск #Стамбул #Сумы #Харьков #Сумская_область #Харьковская_область #Карибский_кризис #ядерная_война #Запад #Саудовская_Аравия #Ближний_Восток #Турция #Белоруссия #Беларусь #Румыния #Венгрия #Польша #Львов #Львовская_область #Киев #Киевская_область ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, европа, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, вс рф