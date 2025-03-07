Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада - 07.03.2025 Украина.ру
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Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада
Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада - 07.03.2025 Украина.ру
Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, для чего Трамп устроил "показательную порку" Зеленского и как Украина.ру, 07.03.2025
2025-03-07T17:08
2025-03-07T17:08
видео
европа
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
ес
вс рф
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, для чего Трамп устроил "показательную порку" Зеленского и как повлияет прекращение американской помощи на боеспособность ВСУ. Также он проанализировал возможность вооружённого столкновения России с Европой на территории Украины. 00:33 – Зачем США была нужна показательная "порка" Зеленского? 05:09 – О прекращении американской военной помощи и попытке нового контрнаступления ВСУ; 09:46 – Готова ли Европа к прямой конфронтации с Россией? 15:14 – Каких подводных камней стоит опасаться на мирных переговорах и насколько близко перемирие? #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Шаландин #США #Трамп #президент #Зеленский #аудит #деньги #доллары #Байден #НАТО #военная_помощь #Путин #оружие #Европа #Евросоюз #ЕС #коррупция #танки #Abrams #Уралмаш #Германия #ФРГ #история #резервы #Британия #Стармер #войска #Америка #заводы #промышленность #Гитлер #Наполеон #Франция #Макрон #миротворцы #мир #ООН #дипломатия #Минск #Стамбул #Сумы #Харьков #Сумская_область #Харьковская_область #Карибский_кризис #ядерная_война #Запад #Саудовская_Аравия #Ближний_Восток #Турция #Белоруссия #Беларусь #Румыния #Венгрия #Польша #Львов #Львовская_область #Киев #Киевская_область ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, европа, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, вс рф
Видео, Европа, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ

Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада

17:08 07.03.2025
 
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, для чего Трамп устроил "показательную порку" Зеленского и как повлияет прекращение американской помощи на боеспособность ВСУ. Также он проанализировал возможность вооружённого столкновения России с Европой на территории Украины.
00:33 – Зачем США была нужна показательная "порка" Зеленского?
05:09 – О прекращении американской военной помощи и попытке нового контрнаступления ВСУ;
09:46 – Готова ли Европа к прямой конфронтации с Россией?
15:14 – Каких подводных камней стоит опасаться на мирных переговорах и насколько близко перемирие?
#Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Шаландин #США #Трамп #президент #Зеленский #аудит #деньги #доллары #Байден #НАТО #военная_помощь #Путин #оружие #Европа #Евросоюз #ЕС #коррупция #танки #Abrams #Уралмаш #Германия #ФРГ #история #резервы #Британия #Стармер #войска #Америка #заводы #промышленность #Гитлер #Наполеон #Франция #Макрон #миротворцы #мир #ООН #дипломатия #Минск #Стамбул #Сумы #Харьков #Сумская_область #Харьковская_область #Карибский_кризис #ядерная_война #Запад #Саудовская_Аравия #Ближний_Восток #Турция #Белоруссия #Беларусь #Румыния #Венгрия #Польша #Львов #Львовская_область #Киев #Киевская_область
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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15:22
Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — ДудаковДепутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что на фоне потепления отношений России и США Владимира Зеленского могут физически устранить его. Тем временем политолог-американист Малек Дудаков в комментарии изданию Украина.ру заявил, что к такому варианту прибегнут только в том случае, если глава киевского режима продолжит конфликт с США
 
ВидеоЕвропаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕСВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
17:08Введёт ли Европа войска на Украину и что будет дальше? Шаландин о "ползучем нападении" с Запада
16:00"Каменный крест" – гуцульский артхаус украинских диссидентов
15:22Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков
15:11На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ, Песков опроверг слухи о роли Макрона
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