"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине - 07.03.2025 Украина.ру
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"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине
"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине - 07.03.2025 Украина.ру
"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине
Принятие политического решения по Украине зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T19:15
2025-03-07T19:15
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
борис рожин
дональд трамп
выборы
переговоры
европа
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Принятие какого-либо политического решения по Украине будет зависеть от того, смогут ли США и Дональд Трамп продавить своих европейских сателлитов, чтобы они согласились провести там выборы, считает эксперт.Если Владимир Зеленский подпишет какие-то документы в текущем статусе, они будут юридически ничтожны и могут быть отменены в любой удобный для Запада и неудобный для России момент, подчеркнул Рожин."Об этом уже говорит и окружение Трампа. Посыл тут простой: "Это ваша марионетка, вы с ним и разбирайтесь". А Москва просто сидит и смотрит, как Трамп пытается строить Зеленского и своих европейских вассалов. У Трампа уже новое виденье проблемы, а Европа продолжает следовать курсу администрации Байдена", — указал журналист.По его мнению, все зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику Америки. Для этого он будет готов вести борьбу, отметил Рожин."А мы, вне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какой план мира по Украине сейчас приемлем для Европы — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061599242.html
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, борис рожин, дональд трамп, выборы, переговоры, европа, джо байден, харьковская область, курская область, сво
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Борис Рожин, Дональд Трамп, выборы, переговоры, Европа, Джо Байден, Харьковская область, Курская область, СВО

"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине

19:15 07.03.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Принятие политического решения по Украине зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Принятие какого-либо политического решения по Украине будет зависеть от того, смогут ли США и Дональд Трамп продавить своих европейских сателлитов, чтобы они согласились провести там выборы, считает эксперт.
Если Владимир Зеленский подпишет какие-то документы в текущем статусе, они будут юридически ничтожны и могут быть отменены в любой удобный для Запада и неудобный для России момент, подчеркнул Рожин.
"Об этом уже говорит и окружение Трампа. Посыл тут простой: "Это ваша марионетка, вы с ним и разбирайтесь". А Москва просто сидит и смотрит, как Трамп пытается строить Зеленского и своих европейских вассалов. У Трампа уже новое виденье проблемы, а Европа продолжает следовать курсу администрации Байдена", — указал журналист.
По его мнению, все зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику Америки. Для этого он будет готов вести борьбу, отметил Рожин.
"А мы, вне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, какой план мира по Украине сейчас приемлем для Европы — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 19:30
Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США В сегодняшних условиях политические решения по Украине не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Поэтому нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий, считает военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийБорис РожинДональд ТрампвыборыпереговорыЕвропаДжо БайденХарьковская областьКурская областьСВО
 
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19:15"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине
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