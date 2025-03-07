https://ukraina.ru/20250307/1061604597.html

"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине

"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине - 07.03.2025 Украина.ру

"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине

Принятие политического решения по Украине зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-07T19:15

2025-03-07T19:15

2025-03-07T19:15

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выборы

переговоры

европа

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Принятие какого-либо политического решения по Украине будет зависеть от того, смогут ли США и Дональд Трамп продавить своих европейских сателлитов, чтобы они согласились провести там выборы, считает эксперт.Если Владимир Зеленский подпишет какие-то документы в текущем статусе, они будут юридически ничтожны и могут быть отменены в любой удобный для Запада и неудобный для России момент, подчеркнул Рожин."Об этом уже говорит и окружение Трампа. Посыл тут простой: "Это ваша марионетка, вы с ним и разбирайтесь". А Москва просто сидит и смотрит, как Трамп пытается строить Зеленского и своих европейских вассалов. У Трампа уже новое виденье проблемы, а Европа продолжает следовать курсу администрации Байдена", — указал журналист.По его мнению, все зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику Америки. Для этого он будет готов вести борьбу, отметил Рожин."А мы, вне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какой план мира по Украине сейчас приемлем для Европы — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061599242.html

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