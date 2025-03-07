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Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков

Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков - 07.03.2025 Украина.ру

Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что на фоне потепления отношений России и США Владимира Зеленского могут физически устранить его. Тем временем политолог-американист Малек Дудаков в комментарии изданию Украина.ру заявил, что к такому варианту прибегнут только в том случае, если глава киевского режима продолжит конфликт с США

2025-03-07T15:22

2025-03-07T15:22

2025-03-07T17:19

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада

малек дудаков

президентские выборы

президент

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Ранее появились сообщения о том, что Америка ведет переговоры с украинскими политиками для оказания давления на Владимира Зеленского по вопросам прекращения огня и выборов на Украине. "США и Россия вместе с некоторыми другими игроками, к сожалению, готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой фигурой для капитуляции. <...> Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного кандидата, который вернет Украину в вассалитет и не будет сопротивляться. Разделенную между США и Россией Украину. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", — так Марьяна Безуглая прокомментировала всплывшие новости. "Одним из удобных" кандидатов на пост украинского президента депутат назвала экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В то же время украинский политолог Юрий Романенко заявил, что тоже рассматривает сценарий устранения Зеленского, если он не пойдет на условия президента США Дональда Трампа по уходу от власти. Романенко предположил, что Зеленский либо "пойдет по тропе Виктора Януковича", то есть покинет страну, либо его ждет судьба Сальвадора Альенде — президента Чили, погибшего в ходе поддержанного США военного переворота. "Президент США планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского. Это когда американцы, взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров, заставят их переформатировать коалицию в Верховной раде. В списках за 250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают?" — написал он. Кроме того, украинский политолог уверен, что Европа Зеленскому не поможет, "потому что Франции и Германии своя рубашка ближе к телу". Между тем политолог-американист Малек Дудаков в комментарии изданию Украина.ру заявил, что на текущий момент есть и другие возможности избавиться от Зеленского, помимо физического устранения. "Я думаю, не зря сейчас администрация Трампа проводит консультации с представителями политического класса Киева. Это делается для того, чтобы продавить тему с проведением выборов на Украине: и президентских, и выборов в Верховную раду. Для того чтобы как раз на этих выборах случилась смена власти", — предположил собеседник издания. По его словам, Зеленского могут на эти выборы не допустить. А даже если он и будет присутствовать в списке кандидатов, то выиграть ему не дадут. "Я думаю, этот вопрос на предстоящих консультациях будет стоять очень жестко. Будет выдвинуто требование сначала объявить перемирие, а потом провести выборы, то есть избавиться от Зеленского и поставить кого-то более управляемого на пост президента Украины — человека, который был бы ориентирован на мнение Трампа и республиканцев США, а также мог бы подписать любые мирные соглашения. Такой сценарий теоретически возможен", — заявил Дудаков.Он также добавил, что администрация Трампа, возможно, питает надежды на внутреннюю дестабилизацию Украины на фоне успехов ВС РФ на поле боя. В таком случае, уточнил политолог, вопрос с Зеленским решится так или иначе. В заключение Дудаков отметил, что существует целый ряд разных вариантов того, что может случиться с украинским политиком. В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается уступать кому бы то ни было в ситуации по Украине. В Кремле и ранее неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако Москва не желает поступаться своими принципами и условиями, которые базируются на безопасности государства. Подробности слов российского лидера — в публикации Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, малек дудаков, президентские выборы, президент, президент украины