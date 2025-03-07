https://ukraina.ru/20250307/1061632844.html

Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского

Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского - 07.03.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского

Европа очень богата, имеет прекрасные кадры специалистов, инженеров, конструкторов. Это базовая наука, которая учит тому, чем мы все так гордились, и которое во многом потеряли. Они могут провести модернизацию социально-промышленного комплекса и выйти на новые модели военной техники.

2025-03-07T19:30

2025-03-07T19:30

2025-03-07T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выводы специального заседания Европейского совета по поддержке Украины и обороны Европы. Удастся ли европейским элитам в будущем продавить Орбана и принять этот документ?- Европейцы хорошо умеют находить обходные маневры, экстренные бюджеты. Многое зависит от взаимоотношений с Вашингтоном. Если отношения с Трампом по поводу Украины будут ухудшаться, Евросоюз не отступит и попытается найти способы обойти блокировку Венгрией этого документа. Если отношения будут нормализованы, не так, конечно, как при Байдене, тогда у Украины будут проблемы.Меня смущает одна вещь: деньги, которые они бешено делят, это наши деньги, наши валютные резервы в европейских банках. В США находится небольшой объем. По разным оценкам, от 4 до 9 млрд, а речь идет о 300 млрд долларах. Это деньги, которые мы получили в качестве оплаты за наши нефть и газ. Учитывая, что в Европе есть две женщины, которые хотят сделать планету безжизненной после ядерной войны, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, битва предстоит тяжелая.- Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что поддержка Украины в плане связи и разведданных продолжится. На чем зиждется такая уверенность?- Взаимоотношения внутри стран НАТО и Евросоюза очень сложные, хотя внешне картина очень благостная. Всегда были проблемы и между европейского филиала НАТО и США. Даже демократы имели претензии к Европе, которая пользовалась своим льготным режимом, а основные расходы нес Вашингтон.В Польше же русофобия стала государственной идеологией. Нынешняя Польша, возникшая в 1989-90 годах, строилась назло России. И они считают, что Трамп рано или поздно прозреет и поймет, какая страшная угроза нависла над Европой, Россия скоро дойдет до Ла-Манша. Но за последние 400 лет именно европейцы четыре раза приходили к нам, доходили до Волги, а нам приходилось трижды брать Берлин.- Реализуем ли план Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Евросоюза, который подразумевает создание фонда на 150 млрд евро в виде займов для стран ЕС для инвестиций в оборону?- Да, Европа очень богата, имеет прекрасные кадры специалистов, инженеров, конструкторов. Это базовая наука, которая учит тому, чем мы все так гордились, и которое во многом потеряли. Они могут провести модернизацию социально-промышленного комплекса и выйти на новые модели военной техники. Здесь мы говорим о конвенционном оружии: самолеты, танки, БТР. Ядерным оружием в НАТО среди европейских стан владеют только Франция и Великобритания.Но Европа отстала по инфраструктуре, сервисам и сейчас смотрит с окраины китайского мира и в какой-то степени даже российского. При этом Европа по-прежнему считает себя райским садом.То есть программа перевооружения реализуема, но она может разрушить основы европейской интеграции. Евросоюз начнет крошиться. И, как ни странно, крошить его начнут не те страны, которые заинтересованы в нем кровно. Те же Венгрия, Словакия, Чехия, эти страны находятся в глубине континента и не имеют выхода к морю. Крошить ЕС могут начать Испания, скандинавы, Дания, которая осталась одна со своей бедой в виде Гренландии.Таким образом план реализовать можно, но это опасно. Опасно не в плане технологий, денег, производственных активов, а в плане политическом.- На фоне разговоров о физическом устранении Зеленского появилась информация о том, что представители команды Трампа ведут переговоры с Тимошенко и Порошенко*. Каковы планы новой администрации США по поводу смены власти на Украине?- У Трампа жесткие условия: Зеленский должен уйти, он мешает переговорам. Стать инициатором переговоров с Москвой для Зеленского равносильно самоубийству.Но контакты с другими представителями политического поля Украины есть, это не тайна. Но там есть несколько нюансов и традиций. Посольство США в Киеве это полноценная и правомочная структура власти. Все ветви власти на Украине согласовываются с посольством. Это клуб, где присутствуют представители разных направлений, и они все близки, потому что реальные противники войны с Россией выброшены из политического поля и зачищены.Вопрос, что делать с самим Зеленским. Нужно учитывать свои ошибки. В наших СМИ прошли пять кампаний о том, что Зеленский доживает последние дни, скоро будет переворот, майдан и так далее. Причем в те годы, когда у него были отличные рейтинги. Когда Зеленский прошел кастинги в Европе и США при Байдене под него Украине давали сотни миллиардов евро и долларов. То есть именно он был кормильцем не только для гражданского населения, при нем генералы становились миллионерами. Сейчас его рейтинг снизился, но не до 4%, как об этом говорил Трамп.Тогда сбылась вековая мечта украинцев: им стали давать деньги, которые сделали всю страну наёмниками. И это их устроило. Если с деньгами будет все плохо, США и Европа все перекроют, тогда надо будет считать дни, которые остались Зеленскому быть при власти. Но Европа его спасает и обещает огромные деньги.Подробнее о саммите Евросоюза Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине

https://ukraina.ru/20250307/1061631100.html

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Денис Рудометов

интервью, европа, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей суздальцев, ес, нато, украина.ру