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"Каменный крест" – гуцульский артхаус украинских диссидентов

"Каменный крест" – гуцульский артхаус украинских диссидентов - 07.03.2025 Украина.ру

"Каменный крест" – гуцульский артхаус украинских диссидентов

7 марта 1968 года на экраны советских кинотеатров ограниченным (клубным) прокатом вышел фильм "Каменный крест" режиссера Леонида Осыки, который собрал всего 1,4 миллиона зрителей. О нём бы, возможно, и не стоило бы рассказывать, но украинские "киноакадемики" ставят его на 5-е место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино

2025-03-07T16:00

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В конце позапрошлого – начале прошлого веков на Западной Украине в селе Русов (и откуда могло взяться такое название, на Украине-то в современной Ивано-Франковской области?) жил знаковый для украинской литературы писатель-новеллист Василий Семёнович Стефаник. Он был сыном зажиточного крестьянина-русина, поэтому после Снятинской городской школы учился в гимназии в Коломые. Когда его оттуда выгнали за участие в тайном обществе, доучивался в гимназии в Дрогобыче. Высшее образование сначала получал в Вене, где учился на доктора, потом в Кракове, там осваивал философию. За участие в предвыборной кампании созданной Иваном Франко Русско-украинской радикальной партии, Стефаника на две недели арестовали.Общение с писателями подвигло молодого врача разочароваться в медицине и заняться писательством. В результате с 1897 года он начал писать новеллы и издаваться в русинской прессе. В 1900 году вышел сборник его новел "Каменный крест", как и остальные, рассказывающий о нелегкой жизни гуцулов. С 1908 по 1918 годы Стефаник был депутатом австрийского парламента от Русско-украинской радикальной партии. С 1928 года, несмотря на то, что писатель жил на территории враждебной Советскому Союзу Польши, правительство УССР выплачивало ему персональную пенсию. В 1933 году, поддавшись на раскручиваемую тему Голодомора, как геноцида населения Украины, писатель от пенсии отказался. В 1936 году он скончался в возрасте 65 лет от воспаления легких.В УССР его прозу продолжали публиковать. Известный впоследствии украинский поэт, киносценарист и диссидент Иван Драч написал по двум его новеллам сценарий. Как раз 1967 год, когда создавался фильм, стал годом "посадок" украинских диссидентов, того же Вячеслава Черновола, например, которого Драч поддерживал. После этого поэт сделал несколько громких заявлений, чтобы откреститься от украинских диссидентов, что не помешало ему после развала СССР считаться одним из них.Но когда 30-летний поэт только приступал к работе над будущим фильмом, посадок еще не было. Драч, взяв новеллы Стефаника "Вор" и "Каменный крест", написал сценарий одноименный последней новелле, и предложил его киностудии Довженко. Экранизировать сценарий предложили многообещающему 27-летнему режиссёру Леониду Осыке. Он как раз закончил свою первую полнометражную работу – поэтический фильм о войне "Кто вернется – долюбит" (1967).Это было время "хрущевской оттепели" и первые годы "застойных" брежневских времен. Молодежь буквально бредила поэзией и авторской песней. Именно на эти годы приходится взлёт популярности наиболее известных поэтов послевоенного периода и бардов. Также стало популярным "поэтическое" кино.В 1964 году Сергей Параджанов снял на Киевской киностудии им. Довженко свои "Тени забытых предков", которые произвели неизгладимое впечатление на мировой кинематограф. После этого многие режиссёры хотели сделать так, или даже лучше, чем Параджанов, и "Каменный крест" стал одной из таких попыток, за которую взялся Леонид Осыка.Режиссёр родился в 1940 году в Киеве, но после 8-летки поехал в Одессу учиться в художественно-театральном училище на художника-гримёра. После этого (в 1959-м) рванул в Москву поступать во ВГИК, но не прошел по конкурсу, и вернулся в Киев преподавать в Институте театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.Каждый год Осыка продолжал попытки поступить во ВГИК, и как-то раз пришло письмо от прославленного советского режиссёра Сергея Герасимова ("Молодая гвардия" (1948), "Тихий дон" (1958) – приёмная комиссия ВГИКа не успела разобрать все работы абитуриентов. Его заинтересовала новелла Осыки "Сто порций картошки", и он пригласил его сдать экзамены. В результате Леонида зачислили в мастерскую самого Герасимова студентом. После окончания ВГИКа в 1965 году Осыка вернулся в Киев работать на киностудии им. Довженко, и уже в 1967 году снимал свой второй полный метр.В фокусе его повествования оказалась судьба жившего на рубеже XIX-XX веков крестьянина-гуцула Иван Дидуха. Фильм разбит на три символические части. В первой показана тяжёлая жизнь живущего в горах землепашца, который вынужден отвоевывать у природы каждый лоскут пахоты: носить на своем горбу землю, таскать камни, пахать. Дидух жалуется на свою тяжелую долю и хочет её изменить, уехав вместе со своей семьей в Канаду. Но причина прозвучит уже ближе к финалу фильма, сказанная одним из героев:"Этой земле уже не под силу столько народу кормить, и столько бед вынести. Мужику не под силу, и ей не под силу. Обоим уже не под силу..."Главную роль Ивана Дидуха сыграл замечательный советский актёр уроженец Харьковской губернии Даниил Иванович Ильченко. С 1932 года он жил в Москве и работал в столичных театрах, но сыграл старика-гуцула так, что не возникает никаких сомнений – мы имеем дело с абсолютно украинским актером. О его таланте перевоплощения говорит тот факт, что наиболее знаковой его ролью в кино является отец Григория Мелехова – Пантелей Прокофьевич из герасимовского "Тихого Дона". Если поставить этих двух героев рядом, сложно представить, что сыграл их один и тот же человек.Во второй части Дидух ловит вора, пригвоздив вилами к земле его ногу. Обычаи гуцулов того времени были суровы – вор подлежал смерти, о сдаче его полиции никакой речи не шло. Еды вечно не хватало, и, потеряв даже часть урожая, семья обрекалась на голод, а то и на голодную смерть. Потому и уничтожали лиходеев беспощадно.Вора сыграл замечательный киевский актер Борислав Брондуков. Зритель привык его видеть в комичных ролях, а здесь он просто гениально изобразил человека, приговорённого к смерти. Правда, по какой-то причине озвучил его другой актер – голос самого Бронислава Николаевича звучит только, когда вор поет песню. И все равно, глядя на экран, веришь, что этот человек готовится к смерти. Он пытается оттягивать свой конец, целуя хозяину дома (по-гуцульски – газде) Ивану Дидуху руки. Тот уже и рад бы отпустить его, чтобы перед отъездом в Канаду не брать грех на душу. Но приглашённые на помощь соседи категорически против. Спокойно выпивая вместе с приговоренным, будто пришли заколоть свинью, а не человека, они разглагольствуют о том, как убивать воров из разных социальных слоев общества. Одного из соседей Дидуха – циничного и беспощадного убийцу – невероятно правдиво сыграл Константин Петрович Степанков, главной ролью которого навсегда останется роль Сидора Артемьевича Ковпака из трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76).Ну и третья часть "Каменного креста" рассказывает о прощании Дидуха с родной землей и односельчанами перед отъездом в Америку. Она начинается с того, что, надрываясь и напрягая все жилы, Дидух затаскивает на холм, который всю жизнь возделывал, тяжёлый каменный крест. Он оставляет его, словно могилу, в которой похоронено его сердце. Последующее прощание с селянами, которые приглашены к его хате, действительно, больше похоже на поминки по усопшему. От того и оставляет оно на душе тяжелое чувство – глаза у Дидуха в этой части такие же, какие всего несколько минут назад в киноленте были у приговорённого к смерти вора. В этом и заключается один из символов этого фильма, которых в нем много.Вот и в финале процессия отъезжающей в Канаду семьи Дидухов и провожающих их селян скрываются вдали за холмом и снегопадом, словно все то поколение живших на Украине людей скрылось в мареве небытия, оставив по себе только землю и каменный крест на ней. Уж не по ним ли всем он поставлен?Фильм снимали в Карпатах, причем в массовке в подавляющем большинстве снимались местные жители-крестьяне, переодетые в одежду своих предков времен конца XIX – начала XX века. От того и лица у них, которыми оператор часто перебивает рассуждения Дидуха и его гостей, такие же колоритные, как и окружающие их горы.Одну из эпизодических ролей практически без слов, сына главного героя, сыграл Иван Миколайчук. Можно только удивляться, почему известный уже на то время всему миру актёр, согласился на такую микроскопическую роль. Возможно, потому что успел сдружиться с режиссёром фильма Осыкой, а может из-за того, что съёмки проводились в близких его сердцу Карпатах.У киночиновников фильм вызвал негативную реакцию. Особенно им не понравилась новелла с убийством гуцулами вора – уж очень она "попахивала" бандеровщиной, хотя, конечно, никакого отношения к ней не имела. Как бы там ни было, в широкий прокат фильм не запустили, ограничившись клубными показами. Но с учетом того, что бюджет киноленты был более чем скромный, даже 1,4 миллиона зрителей наверняка его окупили.Зато на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде Брониславу Брондукову за роль в "Каменном кресте" вручили диплом. Также дипломом был отмечен и оператор-постановщик фильма Валерий Квас, и абсолютно заслуженно. Использовавшаяся при съемках чёрно-белая пленка, ещё и далекого от идеала качества, делает фильм чем-то перекликающимся с кинолентами Довженко и Кавалеридзе – пионерами украинского поэтического кино. Используя её "правдивость", Квас смог передать тяжесть на душе главного героя, лёгшую из-за отъезда в дальние края, трагизм положения вора, вытягивающий жилы труд гуцула-землепашца. Через три года этот же оператор-постановщик снял вместе Осыкой еще один знаковый для украинского кинематографа фильм "Захар Беркут" (1971) с Иваном Миколайчуком в главной роли.Осыку же наградили за "Каменный крест" уже после развала Союза. В 1995 году ему вручили первую премию кинофестиваля православного искусства "Золотая Оранта", а два года спустя сразу за четыре фильма, среди которых первым был назван "Каменный крест" – госпремию Украины им. Т.Г. Шевченко.Смотреть этот фильм стоит только людям, чувствующим артхаус и поэтическое кино, или хотя бы страстно желающим разобраться, что это такое. Для тех, кто больше привык к сюжетному кино, или вообще прочно "сидит" на Голливуде просмотр этой киноленты будет пустой тратой времени.

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