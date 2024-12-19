Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев - 19.12.2024 Украина.ру
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Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев
Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев - 19.12.2024 Украина.ру
Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр... Украина.ру, 19.12.2024
2024-12-19T13:20
2024-12-19T13:21
видео
украина
игорь кириллов
россия
сша
александр перенджиев
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру прокомментировал убийство начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова, оценил вероятность мобилизации и опасность конфликта из-за Арктики, а также объяснил, на каких направлениях в 2025 году будут вестись активные боевые действия. 00:01 – Об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова; 00:53 – Нужно ли во время боевых действий "прятать" конструкторов в закрытом КБ? 03:31 – За кем ведут охоту украинские власти? 06:11 – Как правильно реагировать на теракт в Москве? 10:01 – Удары по Украине: показательный акт или обычная боевая работа? 11:47 – Чем опасна эскалация конфликта со стороны России? 14:36 – Что должно произойти, чтобы "Орешник" снова применили по Украине или по странам НАТО? 18:11 – Арктическая угроза для России; 20:48 – О планах Запада и будущем противостоянии со странами НАТО; 22:03 – Может ли Россия активно действовать в других регионах? Пример Сирии; 28:07 – Как беспилотники официально встроятся в российскую армию? 31:01 – Сможет ли Россия обойтись без мобилизации? 37:27 – Как будут продолжаться военные действия в 2025 году?
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видео, украина, игорь кириллов, россия, сша, александр перенджиев, видео
Видео, Украина, Игорь Кириллов, Россия, США, Александр Перенджиев

Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев

13:20 19.12.2024 (обновлено: 13:21 19.12.2024)
 
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в эфире Украина.ру прокомментировал убийство начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова, оценил вероятность мобилизации и опасность конфликта из-за Арктики, а также объяснил, на каких направлениях в 2025 году будут вестись активные боевые действия.
00:01 – Об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова;
00:53 – Нужно ли во время боевых действий "прятать" конструкторов в закрытом КБ?
03:31 – За кем ведут охоту украинские власти?
06:11 – Как правильно реагировать на теракт в Москве?
10:01 – Удары по Украине: показательный акт или обычная боевая работа?
11:47 – Чем опасна эскалация конфликта со стороны России?
14:36 – Что должно произойти, чтобы "Орешник" снова применили по Украине или по странам НАТО?
18:11 – Арктическая угроза для России;
20:48 – О планах Запада и будущем противостоянии со странами НАТО;
22:03 – Может ли Россия активно действовать в других регионах? Пример Сирии;
28:07 – Как беспилотники официально встроятся в российскую армию?
31:01 – Сможет ли Россия обойтись без мобилизации?
37:27 – Как будут продолжаться военные действия в 2025 году?
 
ВидеоУкраинаИгорь КирилловРоссияСШААлександр Перенджиев
 
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