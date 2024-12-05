Главное за ночь 5 декабря
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 16 украинских беспилотников, из них 14 - над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Курской.
Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, сообщил Владимир Рогов.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Курской области группировка войск "Север" пишет об отражении двух контратак противника у Новоивановки и Дарьино;
- на Покровском направлении ВС России освободили н.п. Жёлтое, наступают к н.п. Даченское, южнее н.п. Шевченко российские войска продолжают атаки вдоль железной дороги. Поступает информация, что "Укрпочта" из Покровска эвакуируется и прекращает работу со следующей недели;
- на Кураховском направлении сообщают про успехи наших войск у Романовки. В самом Курахово расширяется зона контроля российских подразделений, с юга ВС России атакуют н.п. Сухие Ялы, уже заняв часть населённого пункта. Положение противника в ряде сёл является фактически оперативным окружением, его отход маловероятен, тем более, что командование ВСУ запрещает своим подразделениям покидать позиции, несмотря на явную бессмысленность сопротивления;
- на Времевском направлении в н.п. Благодатное подразделениями группировки войск "Восток" установлен флаг России. Идут встречные бои в районе Нового Комара и Великой (Большой) Новосёлки.
США пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в обнародованном заявлении госдепартамента.
По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok, называл себя прорумынским политиком, но которого считают сторонником союза с Россией. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok, называл себя прорумынским политиком, но которого считают сторонником союза с Россией. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
Очередные группы детей воссоединят с семьями в России и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова.
Подробнее об успехах россиян - в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе на сайте Украина.ру.