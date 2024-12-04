Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
В Дзержинске (Торецке) российские бойцы продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". В Часовом Яре противник пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском (Красноармейском) направлении российские силы взяли под контроль село Желтое и продвигаются к Новотроицкому. Южнее ведутся бои за Пушкино, Новопустынку, до села Украина осталось пройти около километра, сообщил эксперт.
"В Дзержинске (Торецке) ВС РФ продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". Штурмовые группы взяли часть жилмассива и продвигаются к самой шахте. До шахты "Центральной" остаются несколько узлов обороны", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что на Славянском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров, указал обозреватель.
Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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