Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе - 04.12.2024 Украина.ру
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Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе - 04.12.2024 Украина.ру
Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
В Дзержинске (Торецке) российские бойцы продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". В Часовом Яре противник пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-04T06:15
2024-12-04T06:15
новости
россия
украина
дзержинск (торецк)
геннадий алехин
всу
покровск/красноармейск
вс рф
наступление
часов яр
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На Покровском (Красноармейском) направлении российские силы взяли под контроль село Желтое и продвигаются к Новотроицкому. Южнее ведутся бои за Пушкино, Новопустынку, до села Украина осталось пройти около километра, сообщил эксперт.Он отметил, что на Славянском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров, указал обозреватель.Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны, заключил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.О том, как Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от территорий — в материале Павла Котова Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059392250.html
россия
украина
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
часов яр
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новости, россия, украина, дзержинск (торецк), геннадий алехин, всу, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, часов яр, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Дзержинск (Торецк), Геннадий Алехин, ВСУ, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, наступление, Часов Яр, СВО, детали, Спецоперация

Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе

06:15 04.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Дзержинске (Торецке) российские бойцы продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". В Часовом Яре противник пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском (Красноармейском) направлении российские силы взяли под контроль село Желтое и продвигаются к Новотроицкому. Южнее ведутся бои за Пушкино, Новопустынку, до села Украина осталось пройти около километра, сообщил эксперт.

"В Дзержинске (Торецке) ВС РФ продолжают продвижение в северной части города, южнее шахты "Торецкая". Штурмовые группы взяли часть жилмассива и продвигаются к самой шахте. До шахты "Центральной" остаются несколько узлов обороны", — подчеркнул Алехин.

Он отметил, что на Славянском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Город имеет ключевое значение для всей линии обороны из-за своего географического положения — с его господствующих высот можно вести артиллерийский огонь на несколько десятков километров, указал обозреватель.
Российские войска окружили Часов Яр с флангов, контролируют все подходы и держат противника в постоянном напряжении. Киевский режим на этом участке пытается удерживать позиции в районе многоэтажной застройки, где выстроил систему обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
О том, как Запад начал готовить Украину к замораживанию боевых действий и отказу от территорий — в материале Павла Котова Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен на сайте Украина.ру.
Виталий Волков интервью
Вчера, 21:57
Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилосьАналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков отметил, что Украина, судя по всему, становится едва ли не главным вопросом предстоящих выборов в Германии. Если Шольц займет какой-то значимый пост в новом правительстве и станет политической фигурой Европы, ему придется звонить в Москву.
 
НовостиРоссияУкраинаДзержинск (Торецк)Геннадий АлехинВСУПокровск/КрасноармейскВС РФнаступлениеЧасов ЯрСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:25Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
06:15Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
06:00Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
05:46Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
05:45"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
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05:25"Шайка, узурпировавшая власть": политолог рассказал, почему Зеленский пока устраивает партию войны
05:20Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк
05:15Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
05:00Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
04:45Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
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