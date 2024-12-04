Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе

Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось

Аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков отметил, что Украина, судя по всему, становится едва ли не главным вопросом предстоящих выборов в Германии. Если Шольц займет какой-то значимый пост в новом правительстве и станет политической фигурой Европы, ему придется звонить в Москву.