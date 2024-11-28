https://ukraina.ru/20241128/1059262461.html

Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье

Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье

В случае нападения Украины на Приднестровье тактическое ядерное оружие будет применено не сразу. Сначала будет обычный удар, а потом, если он ни к чему не приведет, последует удар ядерный. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T04:15

2024-11-28T04:15

2024-11-27T20:21

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По словам эксперта, если в отношении Приднестровья со стороны Украины или Молдавии будет проявлена агрессия, то Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием небольшой мощности по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов).В случае нападения Украины на Приднестровье Россия однозначно уничтожит те объекты противника, которые нужно уничтожить, добавил он."Может быть, тактическое ядерное оружие будет применено не сразу. Сначала будет обычный удар, а потом, если он ни к чему не приведет или если в конфликт напрямую вмешаются страны НАТО – последует удар ядерный", — уточнил эксперт.В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, какие варианты ответной реакции начал прорабатывать Запад после демонстрации Россией образца ракеты средней дальности — в статье Ростислава Ищенко "К вопросу о третьем ракетном кризисе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

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новости, украина, россия, приднестровье, нато, ядерное оружие, нападение, атака, ракеты, ядерный, "орешник", сво, война, спецоперация