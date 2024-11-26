https://ukraina.ru/20241126/1059203093.html

Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу

Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу - 26.11.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу

Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых прямо сейчас ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Киевский режим вполне может нанести массированные удары по нашим ключевым объектам (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы ослепить нас и завести сюда крупную группировку

2024-11-26T07:00

2024-11-26T07:00

2024-11-26T09:48

интервью

приднестровье

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

"орешник"

ракеты

одесса

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Украине и Западу сейчас нужно максимально поднять ставки, чтобы Трамп даже теоретически не мог ни о чем договориться с Россией. Окно до его инаугурации 20 января – это самый опасный для Приднестровья период, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, сначала я хотел поговорить с вами о том, как Майя Санду, которая нарисовала себе победу во втором туре президентских выборов, будет выполнять планы Запада по "окончательному решению приднестровского вопроса" к декабрю 2024 года. Но тут в игру вступил фактор "Орешника", который либо поможет нам разобраться с Украиной, либо доведет ситуацию до грани ядерной войны с Западом. И я не знаю, есть ли смысл теперь обсуждать вашу местную специфику…- Местная специфика все равно важна, но я согласен с вами, что последние события внесли серьезные коррективы в украинский конфликт. Причем эти коррективы пока не совсем понятны местным коллаборационистам вроде Майи Санду. Да что там Санду. Мы видим, как тупо и криво работает украинская пропаганда, которая утверждает, что удар "Орешника" был секретным оружием инопланетян. Она не хочет признать, что у России появилось мощное оружие, отразить которое оно просто не в состоянии.У нас после испытания "Орешника" все как-то затихло в плане резких заявлений по Приднестровью. Министр энергетики Молдавии Парликов собирается ехать в Россию, чтобы договориться о дальнейших поставках газа в республику, учитывая, что Украина вроде бы не будет продлевать транзит российского топлива через свою территорию в 2025 году. Где же та самая энергетическая независимость Молдовы, о которой заявлял Парликов? Он же говорил, что Кишинев якобы накопил нереальные запасы газа, которые находятся в подземных хранилищах Румынии. А теперь он, несмотря на все свои выпады в адрес "Газпрома", собирается с ним договариваться.Вообще энергетика – это ключевой фактор для нашего региона. Именно с ним будут связаны все военно-политические решения.Кстати, сейчас вся эта преступная группировка Санду пытается фактически осуществить рейдерский захват дочерней компании "Газпрома" "МолдоваГаз", впихнув в совет директоров своего человека в обход голосования и прекратив выплаты.- Санду планирует рейдерский захват "МолдоваГаза", чтобы вообще не платить за российский газ?- Да. Такое ощущение, что они делают это по принципу "Сгорел сарай – гори и хата". Одной рукой они пытаются осуществить рейдерский захват компании, а другой рукой в лице Парликова делают заявления о готовности договариваться. Такова наша местная специфика.- Насчет энергетики еще была новость, что Украина после последних прилетов обращалась к Приднестровью с просьбой помочь ей с энергетическими мощностями Молдавской ГРЭС, на что Тирасполь ответил отказом.- Молдавская ГРЭС – это станция на 12 блоков, из которых сейчас работают только два. Этого достаточно, чтобы запитать все Приднестровье и Молдову. А если запустить ее на полную мощность, то можно запитать большую часть Румынии. Сами понимаете, насколько это серьезное сооружение.Не секрет, что Тирасполь и раньше оказывал Одесской области энергетическую помощь. А тут он впервые отказался это делать.Сейчас в Одесской области фиксируется серьезный дефицит электроэнергии после последнего ракетно-дронового удара России по территории Украины. В Молдове наделали большую панику упавшие обломки БПЛА. На эту тему был целый цирк, хотя они упали в полях и никому не причинили вреда. На территорию Румынии они тоже падали, проходя через натовскую систему наблюдения.Министр обороны Молдовы Носатый потом давал сдержанные комментарии по поводу того, почему хваленый французский передвижной радар, за который Кишинев отдал кучу денег, ничего не увидел или увидел, но не сказал (смеется). Это говорит о том, что молдавская армия сейчас вообще ничего из себя не представляет. Она способно только на мелкие пакости в отношении Приднестровья.Кстати, я хотел бы назвать вам еще одну деталь из нашей местной специфики.Вы же помните, что во время выборов повылезали всякие провластные блогеры, которые оскорбляли противников Майи Санду. Один из них даже желал их детям заболеть раком. Но как только закончились выборы, этот фашист выкладывал жалостливое видео, где он в слезах рассказывал, как Санду его кинула и не заплатила ни копейки. Причем, насколько я понимаю, на него даже завели дело за разжигание социальной розни. Эти негодяи осознают, что остались без покровительства и что основная расплата за их предательство еще впереди.- Вернемся к главной теме интервью. Вы разделяете оптимистичную точку зрения, что если в Кишиневе или в Киеве кто-то рыпнется на Приднестровье, то теперь "Орешник" полетит сразу по Констанце и от военных объектов НАТО в Румынии больше ничего не останется?- Если в отношении Приднестровья будет какая-то агрессия, Россия действительно нанесет серию ударов тактическим ядерным оружием небольшой мощности по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов), который децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора.Москва послала эти сигналы еще до испытания "Орешника", но до противника это не дошло. Пусть теперь думают.Понимаете, в чем наша главная проблема? Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом. Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться (США и ряда стран Европы приостановили деятельность дипучреждений на Украине и покинули здания посольств в Киеве), а Украина утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары. Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения.Что меня настораживает?Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Киевский режим вполне может нанести массированные удары по нашим ключевым объектам (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы ослепить нас и завести сюда крупную группировку. В этом случае произойдет то, что мы с вами много раз обсуждали – страшнейшие городские бои в полном окружении и с большим количеством мирного населения, которому бежать будет некуда. Потому что в этот момент режим Санду может напасть на Бендеры, которые находятся на их берегу Днестра.Украине и Западу сейчас нужно максимально поднять ставки, чтобы Трамп даже теоретически не мог ни о чем договориться с Россией. Окно до его инаугурации 20 января – это самый опасный для Приднестровья период.Не надо обладать эксклюзивной информацией, чтобы это понять. Достаточно просто рассуждать логически.Всего у противника есть четыре варианта эскалации, три из которых провалились.Первое. Курская авантюра, которая не смогла отвлечь от Донбасса основные российские силы.Второе. Ракетные удары пока тоже ни к чему не привели, потому что Россия ответила "Орешником".Третье. Вариант с нападением на Белоруссию им вообще ничего не даст. Там стоит приличная Союзная группировка, которая даже не даст Украине перейти границу.И вот у врага остается четвертый вариант – Приднестровье, которое кажется для него лакомым куском.Я сейчас не пытаюсь запугать Украину и Запад, чтобы они не нападали на Приднестровье. Пусть попробуют. Но тогда они сгорят в ядерном пепле, и Россия закончит войну за несколько месяцев. Никаких переговоров не будет. Будет только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима.Так что нападение на Приднестровье станет для них концом.Да, может быть, мы тоже погибнем. Но война в регионе на этом точно завершится.- Где вы слышали заявление о готовности Москвы нанести тактические ядерные удары в случае нападение на Приднестровье? Об этом говорили серьезные российские чиновники? Или вы имеете в виду нашу новую ядерную доктрину?- Это будет происходить поэтапно. Россия в случае нападения на Приднестровье однозначно уничтожит те объекты, которые уничтожить надо. Может быть, тактическое ядерное оружие будет применено не сразу. Сначала будет обычный удар, а потом, если он ни к чему не приведет или если в конфликт напрямую вмешаются страны НАТО – последует удар ядерный.В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов.И Запад должен понимать, к какой опасной черте он подошел.- Вы сказали, что в случае агрессии в отношении Приднестровья под наш удар должен попасть порт в Одессе. Есть ли там еще какие-то объекты, на которых мы могли бы испытать "Орешник", как об этом говорил Путин, предварительно предупредив местных жителей?- Одесский порт – это все равно наша основная цель, потому что через него туда поступает. Там есть еще пару мостов, но для них "Орешник" даже не нужен, потому что "Орешник" - это стратегическая история.Кстати, есть мнение, что "Орешник" будет использован для разрушения мостов через Днепр, после чего произойдет операция "Кинжал". Мы не будем сейчас разглашать ее детали. Кто надо, тот поймет, откуда и в каком направлении она будет развиваться.- А сколько, на ваш взгляд, продержится Украина, если не будет других жестких сценариев эскалации?- При вялотекущем сценарии Украина может держаться довольно долго, пока не опустится до уровня беднейших стран Африки с болезнями и голодом, а потом там начнется гражданская война всех против всех. Короче говоря, будет "Сталкер". Хотя, если по Украине все же прилетит тактическое ядерное оружие, там точно начнется конкретный "Сталкер". Все к этому идет.Мы будем еще долго прогрызать украинскую оборону в разных местах. Киеву все равно будут давать оружие. И даже когда мы возьмем под контроль всю территорию Украины, многочисленные диверсанты будут подпитываться из-за рубежа. Предстоит серьезная работа, чтобы их обезвредить.Повторюсь, все это продлится много лет.- И, если я правильно понимаю, то вы считаете более вероятным ужасный конец, а не ужас без конца?- Ужасный конец у них будет, если они нападут на Приднестровье. Сейчас мяч на их стороне поля. Пусть сами решат, бить по мячу или нет.О других аспектах этой темы - в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать

https://ukraina.ru/20240917/1057477948.html

https://ukraina.ru/20241125/1059192159.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, "орешник", ракеты, одесса, мост, днепр, молдавия, газ