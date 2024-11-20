Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. При этом российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Летом 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек, сообщил эксперт.
При этом в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей неизвестно, добавил он.
Наступление на Харьковском направлении Киев смог организовать, потому что создал восьмикратное превосходство в живой силе, констатировал Моро.
"Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — подчеркнул эксперт.
Вы можете иметь хорошую артиллерию, танковые части, но в конце концов нужна пехота, чтобы удерживать позицию или наступать. А наступать очень сложно.
"У Украины таких войск (подготовленной пехоты. — Ред.) очень мало. И их отправили в наступление на Курскую область. Поэтому сейчас я не вижу, как Украина выйдет из этого тупика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
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