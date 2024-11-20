Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ - 20.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241120/1059031835.html
Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ
Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ - 20.11.2024 Украина.ру
Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ
Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. При этом российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-11-20T04:15
2024-11-20T04:15
новости
россия
курск
украина
ксавье моро
алексей резников
владимир зеленский
всу
харьковская область
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953695_0:56:1081:664_1920x0_80_0_0_3d17c44e223bd55f81c3be0d8040c39d.jpg
Летом 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек, сообщил эксперт.При этом в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей неизвестно, добавил он.Наступление на Харьковском направлении Киев смог организовать, потому что создал восьмикратное превосходство в живой силе, констатировал Моро. Вы можете иметь хорошую артиллерию, танковые части, но в конце концов нужна пехота, чтобы удерживать позицию или наступать. А наступать очень сложно. "У Украины таких войск (подготовленной пехоты. — Ред.) очень мало. И их отправили в наступление на Курскую область. Поэтому сейчас я не вижу, как Украина выйдет из этого тупика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html
россия
курск
украина
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953695_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_f3a0337f27ed920096247c850b0298a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курск, украина, ксавье моро, алексей резников, владимир зеленский, всу, харьковская область, харьков, пехота, наступление, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Курск, Украина, Ксавье Моро, Алексей Резников, Владимир Зеленский, ВСУ, Харьковская область, Харьков, пехота, наступление, ВС РФ, СВО, детали

Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ

04:15 20.11.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. При этом российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Летом 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек, сообщил эксперт.
При этом в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей неизвестно, добавил он.
Наступление на Харьковском направлении Киев смог организовать, потому что создал восьмикратное превосходство в живой силе, констатировал Моро.
"Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — подчеркнул эксперт.
Вы можете иметь хорошую артиллерию, танковые части, но в конце концов нужна пехота, чтобы удерживать позицию или наступать. А наступать очень сложно.
"У Украины таких войск (подготовленной пехоты. — Ред.) очень мало. И их отправили в наступление на Курскую область. Поэтому сейчас я не вижу, как Украина выйдет из этого тупика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 06:10
Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлениюВозможно, мы не вышибем ВСУ из Курской области быстро. Возможно, многие люди будут праздновать Новый год в ПВР или на съемных квартирах. Возможно, это растянется до весны. Но то, что мы видим на фронте, говорит о том, что дальше они не пройдут
 
НовостиРоссияКурскУкраинаКсавье МороАлексей РезниковВладимир ЗеленскийВСУХарьковская областьХарьковпехотанаступлениеВС РФСВОдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"В этой ситуации долго не живут": Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина может рухнуть до 9 Мая
04:30"Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16
04:15Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ
04:00"Добрым словом": эксперт рассказал, чем сможет помочь Киеву европейский "комитет спасения Украины"
03:45В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт
03:30Ищенко объяснил, будет ли Запад договариваться по Украине или покажет России "кукиш за забором"
03:15Моро: Украина обучает своих военных за границей, потому что Россия не будет бить по лагерю во Франции
03:00"Их там быстро убивают": Ищенко объяснил, почему украинские мобилизованные не хотят и не могут воевать
19:30Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
18:49Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября
18:26"Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду
18:26В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами
17:58Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина
17:49Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове
17:32Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
17:32Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область
17:21Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад
17:20Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
17:12Все в курсе, просто лицемерят: Прилепин о Трампе и разрешении США на удары по России
17:10Лавров заявил о попытках украинизации G20
Лента новостейМолния