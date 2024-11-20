https://ukraina.ru/20241120/1059031835.html

Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ

Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ - 20.11.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Украина отправила под Курск всю "хорошую пехоту" и не может сдерживать наступление ВС РФ

Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. При этом российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-11-20T04:15

2024-11-20T04:15

2024-11-20T04:15

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Летом 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек, сообщил эксперт.При этом в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей неизвестно, добавил он.Наступление на Харьковском направлении Киев смог организовать, потому что создал восьмикратное превосходство в живой силе, констатировал Моро. Вы можете иметь хорошую артиллерию, танковые части, но в конце концов нужна пехота, чтобы удерживать позицию или наступать. А наступать очень сложно. "У Украины таких войск (подготовленной пехоты. — Ред.) очень мало. И их отправили в наступление на Курскую область. Поэтому сейчас я не вижу, как Украина выйдет из этого тупика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html

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