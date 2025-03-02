Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров - 02.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250302/1061478162.html
Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров - 02.03.2025 Украина.ру
Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
Европейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-03-02T18:01
2025-03-02T18:01
новости
сша
украина
россия
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
ес
совет безопасности оон
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/02/1061478042_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_3131b24de599a835620fd3fb04f6d2f1.jpg
Глава российской дипломатии негативно охарактеризовал партнёров из ЕС и Британии, продвигающих ныне свои интересы в условиях украинского конфликта.Он напомнил, как ранее главный дипломат США Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком и говорил, что тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн "не жилец". По мнению Лаврова, госсекретаря США тогда подставили сотрудники ЦРУ.По мнению российского министра, после Джо Байдена в во главе США стали люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят о желании закончить все войны, хотят мира.Европейские политики ныне требуют продолжения войны, констатировал глава МИД России.Он отметил, что в условиях конфликта с Москвой её мнением не интересуются. Дональд Трамп понимает ситуацию, говорит об условии урегулирования – согласии сторон для начала обсуждения. Президент США ведёт себя корректно, сказал Лавров, чего нельзя сказать о политиках из ЕС и Британии.По мнению российского министра, проблемы предыдущей администрации США основаны на гордыне. Ларов также напомнил, что ещё в 2007 годв на Мюнхенской конференции по безопасности российский президент Владимир Путин предупреждал о последствиях нанесения вреда России и предлагал работать равноправно.Мнения на эту тему представлены в публикации Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
https://ukraina.ru/20250302/1061476829.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/02/1061478042_57:0:857:600_1920x0_80_0_0_a5254266668ffdc8582e9c6d36da3a6f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, ес, совет безопасности оон, цру, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, международная политика, сво
Новости, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, Совет Безопасности ООН, ЦРУ, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, Международная политика, СВО

Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров

18:01 02.03.2025
 
интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова медиахолдингу "Красная звезда", 2 марта 2025 года
интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова медиахолдингу Красная звезда, 2 марта 2025 года
Читать в
ДзенTelegram
Европейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава российской дипломатии негативно охарактеризовал партнёров из ЕС и Британии, продвигающих ныне свои интересы в условиях украинского конфликта.
"Продолжается попытка всех "обжулить", преподнести свою позицию как единственно верную",- сказал Лавров.
Он напомнил, как ранее главный дипломат США Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком и говорил, что тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн "не жилец". По мнению Лаврова, госсекретаря США тогда подставили сотрудники ЦРУ.
"Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки. Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, А.Гитлер. Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли", - сказал Лавров.
По мнению российского министра, после Джо Байдена в во главе США стали люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят о желании закончить все войны, хотят мира.
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
14:31
Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"Европейские партнёры Киева желают продолжения боевых действий на Украине. Об этом в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Европейские политики ныне требуют продолжения войны, констатировал глава МИД России.
"Датская премьер-министр М.Фредериксен сказала, что "для Украины сейчас мир хуже войны". Британский премьер-министр К.Стармер, который поехал вслед за президентом Франции Э.Макроном уговаривать президента США Д.Трампа, что не надо так быстро заканчивать "эту историю", и при этом хвалился, что в этом году Британия сделает свой самый большой взнос в виде оружия Украине, то есть прямо противореча Д.Трампу и заявляя, что они будут "накачивать" киевский режим. Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", - сказал Лавров.
Он отметил, что в условиях конфликта с Москвой её мнением не интересуются. Дональд Трамп понимает ситуацию, говорит об условии урегулирования – согласии сторон для начала обсуждения. Президент США ведёт себя корректно, сказал Лавров, чего нельзя сказать о политиках из ЕС и Британии.
"Этот план введения "миротворцев" на Украину – продолжение "науськивания" киевского режима на войну против нас. Эти "ребята" "растоптали" Минские договоренности. Они признались в этом совсем недавно. Их соавторы (наши западные соседи) не собирались их выполнять, и, выдав оружие, привели к власти "на своих штыках" сначала П.А.Порошенко, потом В.А.Зеленского. Это они "науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, министр иностранных дел ФРГ А.Бербок это расценила бы как 360 градусов", - сообщил Лавров.
По мнению российского министра, проблемы предыдущей администрации США основаны на гордыне. Ларов также напомнил, что ещё в 2007 годв на Мюнхенской конференции по безопасности российский президент Владимир Путин предупреждал о последствиях нанесения вреда России и предлагал работать равноправно.
Мнения на эту тему представлены в публикации Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
 
НовостиСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДональд ТрампДжо БайденЕССовет Безопасности ООНЦРУдипломатиядипломатические отношениямеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
17:13Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом
17:07Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
16:34Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области
16:26Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
16:00Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР
15:05ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
14:49Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
14:31Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"
14:19ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
13:50ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
13:35Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращения боевых действий на Украине
13:04Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта
12:39Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков
12:33Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков
12:20Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю
12:18Денис "Борода" Пимонов: Все свое время мы посвящаем спасению человеческих жизней
12:03"Вокруг Булгакова": день рождения писателя
11:57"Жить станет тяжелее, бегите из страны". Украинские эксперты о последствиях вашингтонского скандала
11:55СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России
Лента новостейМолния