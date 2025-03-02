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Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров

Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров - 02.03.2025 Украина.ру

Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров

Европейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-03-02T18:01

2025-03-02T18:01

2025-03-02T18:01

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Глава российской дипломатии негативно охарактеризовал партнёров из ЕС и Британии, продвигающих ныне свои интересы в условиях украинского конфликта.Он напомнил, как ранее главный дипломат США Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком и говорил, что тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн "не жилец". По мнению Лаврова, госсекретаря США тогда подставили сотрудники ЦРУ.По мнению российского министра, после Джо Байдена в во главе США стали люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят о желании закончить все войны, хотят мира.Европейские политики ныне требуют продолжения войны, констатировал глава МИД России.Он отметил, что в условиях конфликта с Москвой её мнением не интересуются. Дональд Трамп понимает ситуацию, говорит об условии урегулирования – согласии сторон для начала обсуждения. Президент США ведёт себя корректно, сказал Лавров, чего нельзя сказать о политиках из ЕС и Британии.По мнению российского министра, проблемы предыдущей администрации США основаны на гордыне. Ларов также напомнил, что ещё в 2007 годв на Мюнхенской конференции по безопасности российский президент Владимир Путин предупреждал о последствиях нанесения вреда России и предлагал работать равноправно.Мнения на эту тему представлены в публикации Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны

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