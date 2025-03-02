Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова медиахолдингу "Красная звезда", 2 марта 2025 года
Европейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава российской дипломатии негативно охарактеризовал партнёров из ЕС и Британии, продвигающих ныне свои интересы в условиях украинского конфликта.
"Продолжается попытка всех "обжулить", преподнести свою позицию как единственно верную",- сказал Лавров.
Он напомнил, как ранее главный дипломат США Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой с белым порошком и говорил, что тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн "не жилец". По мнению Лаврова, госсекретаря США тогда подставили сотрудники ЦРУ.
"Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки. Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, А.Гитлер. Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли", - сказал Лавров.
По мнению российского министра, после Джо Байдена в во главе США стали люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят о желании закончить все войны, хотят мира.
Европейские политики ныне требуют продолжения войны, констатировал глава МИД России.
"Датская премьер-министр М.Фредериксен сказала, что "для Украины сейчас мир хуже войны". Британский премьер-министр К.Стармер, который поехал вслед за президентом Франции Э.Макроном уговаривать президента США Д.Трампа, что не надо так быстро заканчивать "эту историю", и при этом хвалился, что в этом году Британия сделает свой самый большой взнос в виде оружия Украине, то есть прямо противореча Д.Трампу и заявляя, что они будут "накачивать" киевский режим. Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", - сказал Лавров.
Он отметил, что в условиях конфликта с Москвой её мнением не интересуются. Дональд Трамп понимает ситуацию, говорит об условии урегулирования – согласии сторон для начала обсуждения. Президент США ведёт себя корректно, сказал Лавров, чего нельзя сказать о политиках из ЕС и Британии.
"Этот план введения "миротворцев" на Украину – продолжение "науськивания" киевского режима на войну против нас. Эти "ребята" "растоптали" Минские договоренности. Они признались в этом совсем недавно. Их соавторы (наши западные соседи) не собирались их выполнять, и, выдав оружие, привели к власти "на своих штыках" сначала П.А.Порошенко, потом В.А.Зеленского. Это они "науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, министр иностранных дел ФРГ А.Бербок это расценила бы как 360 градусов", - сообщил Лавров.
По мнению российского министра, проблемы предыдущей администрации США основаны на гордыне. Ларов также напомнил, что ещё в 2007 годв на Мюнхенской конференции по безопасности российский президент Владимир Путин предупреждал о последствиях нанесения вреда России и предлагал работать равноправно.
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