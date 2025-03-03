Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще" - 03.03.2025 Украина.ру
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Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"
Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще" - 03.03.2025 Украина.ру
Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"
Благодаря качественной работе западной и украинской пропаганды мы слышим о вражеской армии только отдельные голоса каких-то волонтеров или военнослужащих. Мы не знаем про общие потери ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-03-03T03:30
2025-03-03T03:30
новости
россия
украина
владимир зеленский
потери всу
сво
всу
украинская армия
власти украины
уничтожение
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Общие потери ВСУ сейчас неизвестны. Официально киевский режим говорит о 40 тысячах, при этом каждый месяц прибавляя к ним по 10 тысяч, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, рассказал эксперт.При этом германская пресса писала про 350 тысяч украинских военных с тяжелыми травмами. Кто-то говорит о миллионе, но все это в любом случае – лишь "гадание на кофейной гуще", отметил историк.Он добавил, что российские "потери" у Зеленского тоже колеблются: "плюс 100 тысяч туда, минус 100 тысяч обратно". Видимо, это зависит от того, "с какой ноги он встал и что съел", добавил историк.Поэтому пока невозможно делать выводы о том, где ВС РФ лучше всего удалось уничтожить противника. Ведь о тех же Крынках мы узнали только спустя полгода. О том, что там было на самом деле, будет известно минимум через 5-10 лет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Также про потери украинской армии — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, владимир зеленский, потери всу, сво, всу, украинская армия, власти украины, уничтожение, противник, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, потери ВСУ, СВО, ВСУ, украинская армия, власти Украины, уничтожение, противник, Спецоперация

Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"

03:30 03.03.2025
 
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
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Благодаря качественной работе западной и украинской пропаганды мы слышим о вражеской армии только отдельные голоса каких-то волонтеров или военнослужащих. Мы не знаем про общие потери ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Общие потери ВСУ сейчас неизвестны. Официально киевский режим говорит о 40 тысячах, при этом каждый месяц прибавляя к ним по 10 тысяч, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, рассказал эксперт.
При этом германская пресса писала про 350 тысяч украинских военных с тяжелыми травмами. Кто-то говорит о миллионе, но все это в любом случае – лишь "гадание на кофейной гуще", отметил историк.

"Я понимаю, что наше общество считает это незнание плохим. Именно на этом строится популярность различных телеграм-каналов, которые ведут войну в онлайн-режиме. Но это не свидетельствует ни о реальных проблемах и возможностях, ни о том, что будет завтра", — подчеркнул Копылов.

Он добавил, что российские "потери" у Зеленского тоже колеблются: "плюс 100 тысяч туда, минус 100 тысяч обратно". Видимо, это зависит от того, "с какой ноги он встал и что съел", добавил историк.
Поэтому пока невозможно делать выводы о том, где ВС РФ лучше всего удалось уничтожить противника. Ведь о тех же Крынках мы узнали только спустя полгода. О том, что там было на самом деле, будет известно минимум через 5-10 лет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Также про потери украинской армии — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
19 февраля, 18:12
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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