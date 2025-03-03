Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
Благодаря качественной работе западной и украинской пропаганды мы слышим о вражеской армии только отдельные голоса каких-то волонтеров или военнослужащих. Мы не знаем про общие потери ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Общие потери ВСУ сейчас неизвестны. Официально киевский режим говорит о 40 тысячах, при этом каждый месяц прибавляя к ним по 10 тысяч, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, рассказал эксперт.
При этом германская пресса писала про 350 тысяч украинских военных с тяжелыми травмами. Кто-то говорит о миллионе, но все это в любом случае – лишь "гадание на кофейной гуще", отметил историк.
"Я понимаю, что наше общество считает это незнание плохим. Именно на этом строится популярность различных телеграм-каналов, которые ведут войну в онлайн-режиме. Но это не свидетельствует ни о реальных проблемах и возможностях, ни о том, что будет завтра", — подчеркнул Копылов.
Он добавил, что российские "потери" у Зеленского тоже колеблются: "плюс 100 тысяч туда, минус 100 тысяч обратно". Видимо, это зависит от того, "с какой ноги он встал и что съел", добавил историк.
Поэтому пока невозможно делать выводы о том, где ВС РФ лучше всего удалось уничтожить противника. Ведь о тех же Крынках мы узнали только спустя полгода. О том, что там было на самом деле, будет известно минимум через 5-10 лет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Также про потери украинской армии — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
19 февраля, 18:12Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.