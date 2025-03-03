https://ukraina.ru/20250303/1061441888.html

Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"

Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще" - 03.03.2025 Украина.ру

Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"

Благодаря качественной работе западной и украинской пропаганды мы слышим о вражеской армии только отдельные голоса каких-то волонтеров или военнослужащих. Мы не знаем про общие потери ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-03-03T03:30

2025-03-03T03:30

2025-03-03T03:30

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Общие потери ВСУ сейчас неизвестны. Официально киевский режим говорит о 40 тысячах, при этом каждый месяц прибавляя к ним по 10 тысяч, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, рассказал эксперт.При этом германская пресса писала про 350 тысяч украинских военных с тяжелыми травмами. Кто-то говорит о миллионе, но все это в любом случае – лишь "гадание на кофейной гуще", отметил историк.Он добавил, что российские "потери" у Зеленского тоже колеблются: "плюс 100 тысяч туда, минус 100 тысяч обратно". Видимо, это зависит от того, "с какой ноги он встал и что съел", добавил историк.Поэтому пока невозможно делать выводы о том, где ВС РФ лучше всего удалось уничтожить противника. Ведь о тех же Крынках мы узнали только спустя полгода. О том, что там было на самом деле, будет известно минимум через 5-10 лет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Также про потери украинской армии — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061210238.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, потери всу, сво, всу, украинская армия, власти украины, уничтожение, противник, спецоперация