https://ukraina.ru/20241117/1058951677.html

Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством

Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством - 17.11.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством

Мы не можем помогать ВСУ серьезно, но Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что мы не можем дать России выиграть эту войну, что это будет для него личный провал. Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции.

2024-11-17T07:00

2024-11-17T07:00

2024-11-17T07:00

интервью

франция

украина

россия

марин ле пен

владимир зеленский

ксавье моро

вооруженные силы украины

украина.ру

росгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039116283_39:0:873:469_1920x0_80_0_0_7780f54c9e602a27b9c151d757d8e830.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Нацсобрания Франции Франк Жилетти.- Ксавье, что известно об этих машинах, могут ли они составить конкуренцию в воздухе российским истребителям?- Это неплохие, но уже устаревшие самолеты. Кроме того, Франция должна будет направить своих механиков для обслуживания, а это большой риск.В отличие от F-16 они менее требовательны к взлетно-посадочным полосам. Но МиГ-29 и Су-24 могут взлетать с обычной дороги. Непонятно, кто будет обслуживать эти [французские] самолеты и летать на них. Обучение украинских пилотов только началось, а для этого нужно минимум три года, а лучше пять лет. Либо Франция отправит на Украину наемников.Но все знают, что опытные украинские пилоты погибли в боях с русскими истребителями. Так что поставка этих машин ничего не сможет изменить. Как всегда, это пиар.- Еще одна новость из сферы военно-технического сотрудничества Франции и Украины. Министерство обороны Франции заявило о завершении обучения бригады из 2 300 украинских военных. Утверждается, что это первая общевойсковая бригада, обученная во Франции. В ее подготовке участвовали 1500 французских военнослужащих. Насколько хорошую подготовку прошли украинские военные?- Для меня это не очень серьезно, потому что я сам служил. Чтобы обучить одного солдата, нужен месяц, прапорщика – еще месяц, унтер-офицера – еще месяц. Потом нужно тренироваться в составе взводов и рот, потом батальона и бригады. Это не четыре месяца, а больше.Украинский офицер сейчас обладает бОльшим опытом, чем французский, британский или американский. Это мы должны отправлять солдат в Россию или на Украину, чтобы их там обучали современной войне. Мы не умеем воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии.Украинцев могли научить пользоваться оружием, дать базовую медицинскую подготовку. Но во Франции уже нет таких маневров, как во времена Холодной войны. Последний раз учения с участием нескольких десятков тысяч военных прошли в 1988 году. Они проводились совместно с Германией.Украине, конечно, удобно отправлять своих военных за границу. Они знают, что Россия не направит свои ракеты на военный лагерь во Франции.Кроме того, Франция передает Украине старую технику. Это колесный танк AMX-10 RC, БТР VAB (бронированная машина переднего края). Это очень плохой БТР, я его знаю. Там всего четыре колеса, он может ехать только по асфальтированной дороге. На этом БТР нет смысла воевать. В Африке их можно было использовать, но отправлять украинских солдат в бой на AMX-10RC или VAB это убийство.Единственная хорошая система, которую Франция передала Украине, САУ Caesar. Но Украине не хватает боеприпасов, а из-за частого использования эти орудия изнашиваются. И их слишком мало.Мы не можем помогать ВСУ серьезно, но Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что мы не можем дать России выиграть эту войну, что это будет для него личный провал. Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции.- И поэтому он сажает на скамью подсудимых Марин Ле Пен?- Марин Ле Пен нужна системе, она часть этой системы. Она создает идеальное сопротивление для либеральных сил Франции. Она не хочет быть президентом, ее устраивает место главного оппозиционера. Она хорошо зарабатывает на этом, потому что во Франции такая система: государство финансирует политические партии. Сама система будет ее спасать, чтобы оставить в роли главного оппозиционного лидера, поэтому я не очень беспокоюсь за судьбу Марин Ле Пен.- Вернемся к военной теме. Украинские эксперты, в частности Алексей Арестович* задаются вопросом, почему в ВСУ под ружьем миллион человек, а группировка российских войск вместе с Росгвардией оценивается в 590 тысяч человек, но тем не менее командиры ВСУ жалуются на пятикратное превосходство ВС РФ на поле боя. Вы можете это объяснить, как военный?- Еще до начала СВО, в феврале 2022 года украинский военный портал Defence Express сообщал, что 420 тысяч украинских солдат готовы воевать против России. А когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат. При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех.Украина держалась только благодаря трехкратному превосходству, но в любом случае русские получили быстрые и хорошие результаты на южном и восточном фронте. Поэтому можно считать, что качество русских солдат в два раза лучше, чем украинских.Уже летом 2022 года министр обороны Украины Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек. В январе этого года Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей, никто не знает.Наступление на Харьковском направлении Киев смог организовать, потому что создал восьмикратное превосходство. Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты.Вы можете иметь хорошую артиллерию, танковые части, но в конце концов нужна пехота, чтобы удерживать позицию или наступать. А наступать очень сложно. У Украины таких войск очень мало. И их отправили в наступление на Курскую область. Поэтому сейчас я не вижу, как Украина выйдет из этого тупика.- Сейчас идут бои за Курахово в ДНР. Несколько дней назад ВСУ подорвали дамбу местного водохранилища. Подобным образом в 1944 году во Франции немцы пытались задержать наступление союзных войск, подрывая дамбы каналов при обороне Дюнкерка. Насколько сильно это осложняет продвижение наступающих войск?- Немцы также подрывали всё и при отступлении из Белоруссии в 1944-м. Подрыв дамбы усложнит логистику для ВСУ, ухудшая и без того плохую ситуацию. Целью командования ВСУ могло быть заблокировать украинские части, которые держат там оборону. Мы это наблюдали в 2022 году в Мариуполе и недавно видели в Угледаре. Сырский и Зеленский предпочитают, чтобы их войска оказались в окружении, чем отдать приказ отступать.Поэтому украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. Вообще, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово.О ядерной прогамме Украины Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам — обсуждают эксперты

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20241114/1058884561.html

франция

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, франция, украина, россия, марин ле пен, владимир зеленский, ксавье моро, вооруженные силы украины, украина.ру, росгвардия, курская область, эммануэль макрон, спецоперация, сво