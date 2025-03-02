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Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"

Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста" - 02.03.2025 Украина.ру

Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"

Западные политики привели к власти на Украине предателя с нацистскими взглядами. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-03-02T19:05

2025-03-02T19:05

2025-03-02T19:05

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Продвигаемый на Западе план введения "миротворцев" на Украину является продолжением "науськивания" киевского режима на войну с Россией, уверен глава российской дипломатии. Он напомнил, как те же западные "ребята" недавно признались в том, что "растоптали" Минские договоренности.Он также обратил внимание на причастность западных политиков к политическому перерождению Владимира Зеленского вскоре после того, как шоумен занял кресло президента Украины.По мнению российского дипломата, нынешние инициативы западных политиков не позволяют устранить первопричины конфликта."Когда мы спрашиваем у этих "мыслителей", что гипотетически будет с частью, которую они возьмут под контроль, те отвечают, что ничего – там останется Украина. Я спросил у одного "товарища": будет ли там запрещен русский язык? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слова осуждения того, что произошло. Ни один язык больше не подвергся такой агрессии", - отметил глава МИД РФ.Он предложил представить, если бы в Швейцарии запретили французский или немецкий, или в Ирландии запретили бы английский язык.Он также обратил внимание на то, что ни по этому вопросу, ни по режиссированному медийному скандалу в Буче визави нечего ответить.По его мнению, Устав ООН не надо трогать, это современный документ."Его надо только уважать и выполнять. А не говорить, что, мол, когда Косово объявило о независимости без всякого референдума – это право на самоопределение, а когда Крым провел транспарентный референдум с участием сотен европейских наблюдателей, парламентариев и общественных деятелей, – это уже нарушение принципа территориальной целостности Украины, - констатировал Лавров. - Двуличие, цинизм, лицемерие – это то, с чем приходится сталкиваться".Глава МИД России напомнил, что Москва накануне СВО видела западные замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море. Россия напоминала о недопустимости забалтывания Минских соглашений, создания угроз нашей российской безопасности, предлагала подписать Договор о европейской безопасности без втягивания в НАТО.Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ в январе 2022 года сказал, что НАТО – это не дело России. России только пообещали, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет ограничено.В итоге, по словам Лаврова, шанс решить злободневные вопросы дипломатическим путём был упущен и виной тому западное лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела развитие ситуации в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"

https://ukraina.ru/20250302/1061478162.html

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