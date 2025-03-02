Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста" - 02.03.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста" - 02.03.2025 Украина.ру
Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
Западные политики привели к власти на Украине предателя с нацистскими взглядами. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-03-02T19:05
2025-03-02T19:05
новости
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крым
сергей лавров
владимир зеленский
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оон
дипломатические отношения
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Продвигаемый на Западе план введения "миротворцев" на Украину является продолжением "науськивания" киевского режима на войну с Россией, уверен глава российской дипломатии. Он напомнил, как те же западные "ребята" недавно признались в том, что "растоптали" Минские договоренности.Он также обратил внимание на причастность западных политиков к политическому перерождению Владимира Зеленского вскоре после того, как шоумен занял кресло президента Украины.По мнению российского дипломата, нынешние инициативы западных политиков не позволяют устранить первопричины конфликта."Когда мы спрашиваем у этих "мыслителей", что гипотетически будет с частью, которую они возьмут под контроль, те отвечают, что ничего – там останется Украина. Я спросил у одного "товарища": будет ли там запрещен русский язык? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слова осуждения того, что произошло. Ни один язык больше не подвергся такой агрессии", - отметил глава МИД РФ.Он предложил представить, если бы в Швейцарии запретили французский или немецкий, или в Ирландии запретили бы английский язык.Он также обратил внимание на то, что ни по этому вопросу, ни по режиссированному медийному скандалу в Буче визави нечего ответить.По его мнению, Устав ООН не надо трогать, это современный документ."Его надо только уважать и выполнять. А не говорить, что, мол, когда Косово объявило о независимости без всякого референдума – это право на самоопределение, а когда Крым провел транспарентный референдум с участием сотен европейских наблюдателей, парламентариев и общественных деятелей, – это уже нарушение принципа территориальной целостности Украины, - констатировал Лавров. - Двуличие, цинизм, лицемерие – это то, с чем приходится сталкиваться".Глава МИД России напомнил, что Москва накануне СВО видела западные замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море. Россия напоминала о недопустимости забалтывания Минских соглашений, создания угроз нашей российской безопасности, предлагала подписать Договор о европейской безопасности без втягивания в НАТО.Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ в январе 2022 года сказал, что НАТО – это не дело России. России только пообещали, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет ограничено.В итоге, по словам Лаврова, шанс решить злободневные вопросы дипломатическим путём был упущен и виной тому западное лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела развитие ситуации в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"
https://ukraina.ru/20250302/1061478162.html
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новости, россия, украина, крым, сергей лавров, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, оон, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, международное право, русскоязычные, русский язык, английский язык, госдеп сша, джо байден, сша, минские соглашения, сво
Новости, Россия, Украина, Крым, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, НАТО, ООН, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, международное право, русскоязычные, Русский язык, английский язык, Госдеп США, Джо Байден, США, Минские соглашения, СВО

Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"

19:05 02.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Западные политики привели к власти на Украине предателя с нацистскими взглядами. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Продвигаемый на Западе план введения "миротворцев" на Украину является продолжением "науськивания" киевского режима на войну с Россией, уверен глава российской дипломатии. Он напомнил, как те же западные "ребята" недавно признались в том, что "растоптали" Минские договоренности.

"Их соавторы (наши западные соседи) не собирались их выполнять, и, выдав оружие, привели к власти "на своих штыках" сначала П.А.Порошенко*, потом В.А.Зеленского. Это они "науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, министр иностранных дел ФРГ А.Бербок это расценила бы как 360 градусов", - сказал Лавров.

Он также обратил внимание на причастность западных политиков к политическому перерождению Владимира Зеленского вскоре после того, как шоумен занял кресло президента Украины.
"В.А.Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура" (это же все есть в интернете) и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил Президент России В.В.Путин, - в предателя еврейского народа, - сказал Лавров. - Точно так же, как они привели его "на штыках" к власти и толкали вперед, они сейчас так же хотят подпереть его своими "штыками" в виде миротворческих подразделений".
По мнению российского дипломата, нынешние инициативы западных политиков не позволяют устранить первопричины конфликта.
"Когда мы спрашиваем у этих "мыслителей", что гипотетически будет с частью, которую они возьмут под контроль, те отвечают, что ничего – там останется Украина. Я спросил у одного "товарища": будет ли там запрещен русский язык? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слова осуждения того, что произошло. Ни один язык больше не подвергся такой агрессии", - отметил глава МИД РФ.
Он предложил представить, если бы в Швейцарии запретили французский или немецкий, или в Ирландии запретили бы английский язык.
"Вот попробовали сейчас бы английский запретить – там всю ООН "трясли" бы за все ее "колонны", требуя осуждения Ирландии", - отметил российский дипломат.
Он также обратил внимание на то, что ни по этому вопросу, ни по режиссированному медийному скандалу в Буче визави нечего ответить.
"Как колонизаторы не представляли в 1960 г. население своих колоний (потому этот принцип и возобладал), так и на Украине после госпереворота тут же сказали, что будут отменять статус русского языка, а тех, кто не принял итоги путча, объявили террористами. С 2019 г. пошла серия законов, истребляющих русский язык во всех сферах. Как можно говорить, что эта "группа путчистов" представляет интересы населения Донбасса, Новороссии и тем более Украины?", - задался вопросом Лавров.
По его мнению, Устав ООН не надо трогать, это современный документ.
"Его надо только уважать и выполнять. А не говорить, что, мол, когда Косово объявило о независимости без всякого референдума – это право на самоопределение, а когда Крым провел транспарентный референдум с участием сотен европейских наблюдателей, парламентариев и общественных деятелей, – это уже нарушение принципа территориальной целостности Украины, - констатировал Лавров. - Двуличие, цинизм, лицемерие – это то, с чем приходится сталкиваться".
интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова медиахолдингу Красная звезда, 2 марта 2025 года
18:01
Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - ЛавровЕвропейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД России напомнил, что Москва накануне СВО видела западные замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море. Россия напоминала о недопустимости забалтывания Минских соглашений, создания угроз нашей российской безопасности, предлагала подписать Договор о европейской безопасности без втягивания в НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ в январе 2022 года сказал, что НАТО – это не дело России. России только пообещали, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет ограничено.
В итоге, по словам Лаврова, шанс решить злободневные вопросы дипломатическим путём был упущен и виной тому западное лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела развитие ситуации в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"
 
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