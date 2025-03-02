Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
Западные политики привели к власти на Украине предателя с нацистскими взглядами. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Продвигаемый на Западе план введения "миротворцев" на Украину является продолжением "науськивания" киевского режима на войну с Россией, уверен глава российской дипломатии. Он напомнил, как те же западные "ребята" недавно признались в том, что "растоптали" Минские договоренности.
"Их соавторы (наши западные соседи) не собирались их выполнять, и, выдав оружие, привели к власти "на своих штыках" сначала П.А.Порошенко*, потом В.А.Зеленского. Это они "науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, министр иностранных дел ФРГ А.Бербок это расценила бы как 360 градусов", - сказал Лавров.
Он также обратил внимание на причастность западных политиков к политическому перерождению Владимира Зеленского вскоре после того, как шоумен занял кресло президента Украины.
"В.А.Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура" (это же все есть в интернете) и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил Президент России В.В.Путин, - в предателя еврейского народа, - сказал Лавров. - Точно так же, как они привели его "на штыках" к власти и толкали вперед, они сейчас так же хотят подпереть его своими "штыками" в виде миротворческих подразделений".
По мнению российского дипломата, нынешние инициативы западных политиков не позволяют устранить первопричины конфликта.
"Когда мы спрашиваем у этих "мыслителей", что гипотетически будет с частью, которую они возьмут под контроль, те отвечают, что ничего – там останется Украина. Я спросил у одного "товарища": будет ли там запрещен русский язык? Он ничего не сказал. Они не могут произнести слова осуждения того, что произошло. Ни один язык больше не подвергся такой агрессии", - отметил глава МИД РФ.
"Вот попробовали сейчас бы английский запретить – там всю ООН "трясли" бы за все ее "колонны", требуя осуждения Ирландии", - отметил российский дипломат.
Он также обратил внимание на то, что ни по этому вопросу, ни по режиссированному медийному скандалу в Буче визави нечего ответить.
"Как колонизаторы не представляли в 1960 г. население своих колоний (потому этот принцип и возобладал), так и на Украине после госпереворота тут же сказали, что будут отменять статус русского языка, а тех, кто не принял итоги путча, объявили террористами. С 2019 г. пошла серия законов, истребляющих русский язык во всех сферах. Как можно говорить, что эта "группа путчистов" представляет интересы населения Донбасса, Новороссии и тем более Украины?", - задался вопросом Лавров.
По его мнению, Устав ООН не надо трогать, это современный документ.
"Его надо только уважать и выполнять. А не говорить, что, мол, когда Косово объявило о независимости без всякого референдума – это право на самоопределение, а когда Крым провел транспарентный референдум с участием сотен европейских наблюдателей, парламентариев и общественных деятелей, – это уже нарушение принципа территориальной целостности Украины, - констатировал Лавров. - Двуличие, цинизм, лицемерие – это то, с чем приходится сталкиваться".
18:01Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - ЛавровЕвропейские политики демонстрируют наглые заявления на тему урегулирования украинской проблемы в своих интересах. Об этом 2 марта в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД России напомнил, что Москва накануне СВО видела западные замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море. Россия напоминала о недопустимости забалтывания Минских соглашений, создания угроз нашей российской безопасности, предлагала подписать Договор о европейской безопасности без втягивания в НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ в январе 2022 года сказал, что НАТО – это не дело России. России только пообещали, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет ограничено.
В итоге, по словам Лаврова, шанс решить злободневные вопросы дипломатическим путём был упущен и виной тому западное лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела развитие ситуации в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"