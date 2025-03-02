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"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского - 02.03.2025 Украина.ру
"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
Владимир Зеленский изображал из себя героя, вёл не очень хорошую войну и не помогал своей стране. Об этом заявила член Конгресса США Виктория Спартц.
2025-03-02T19:34
2025-03-02T19:34
2025-03-02T19:34
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Как сообщает РИА Новости, родившаяся на Украине конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль в интервью Newsmax. Она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.Она назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу.Ранее, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому и пообещали помочь материально доходами из "замороженных" российских активов, которые Москва считает украденными.Также на эту тему: Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, конгресс сша, международная политика, сво
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Конгресс США, Международная политика, СВО
"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
Владимир Зеленский изображал из себя героя, вёл не очень хорошую войну и не помогал своей стране. Об этом заявила член Конгресса США Виктория Спартц.
Как сообщает РИА Новости, родившаяся на Украине конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль в интервью Newsmax. Она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) изображал из себя героя. На самом деле он вел не очень хорошую войну, не помогал своей стране. На самом деле он не пытался помочь своим военным — и люди это видят. У него много коррупции, его друзья делают деньги, в то время как много бедных украинцев умирают", — сказала Спартц.
Она назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу.
Ранее, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС
и Британии
выразили моральную поддержку Зеленскому и пообещали помочь материально доходами из "замороженных" российских активов, которые Москва
считает украденными.