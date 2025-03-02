"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского - 02.03.2025 Украина.ру
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"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского - 02.03.2025 Украина.ру
"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
Владимир Зеленский изображал из себя героя, вёл не очень хорошую войну и не помогал своей стране. Об этом заявила член Конгресса США Виктория Спартц.
2025-03-02T19:34
2025-03-02T19:34
новости
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сша
владимир зеленский
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конгресс сша
международная политика
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Как сообщает РИА Новости, родившаяся на Украине конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль в интервью Newsmax. Она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.Она назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу.Ранее, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому и пообещали помочь материально доходами из "замороженных" российских активов, которые Москва считает украденными.Также на эту тему: Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
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452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, конгресс сша, международная политика, сво
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Конгресс США, Международная политика, СВО

"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского

19:34 02.03.2025
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ АТО ООС Донбасс окопы камуфляж
Зеленский ВСУ АТО ООС Донбасс окопы камуфляж
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский изображал из себя героя, вёл не очень хорошую войну и не помогал своей стране. Об этом заявила член Конгресса США Виктория Спартц.
Как сообщает РИА Новости, родившаяся на Украине конгрессвумен Виктория Спартц назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль в интервью Newsmax. Она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) изображал из себя героя. На самом деле он вел не очень хорошую войну, не помогал своей стране. На самом деле он не пытался помочь своим военным — и люди это видят. У него много коррупции, его друзья делают деньги, в то время как много бедных украинцев умирают", — сказала Спартц.
Она назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу.
Ранее, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому и пообещали помочь материально доходами из "замороженных" российских активов, которые Москва считает украденными.
Также на эту тему: Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
 
НовостиУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКонгресс СШАМеждународная политикаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:34"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
19:05Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
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