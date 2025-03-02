https://ukraina.ru/20250302/1061478501.html
Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине
Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине - 02.03.2025 Украина.ру
Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер придумал, как урегулировать конфликт на Украине при помощи США. Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал поведение Владимира Зеленского в Белом доме
2025-03-02T18:28
2025-03-02T18:28
2025-03-02T18:28
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по итогам разговоров накануне он условился вместе с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить план "прекращения боевых действи", который затем представят США.По словам Стармера, перепалка между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, это то, что "явно никто не хочет видеть". Стармер рассказал, что переговорил и с Зеленским, и с Трампом, и с Макроном."Моей главной целью было наладить мосты, так сказать, и вернуть нас к главному вопросу... Мы договорились, что Британия вместе с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединёнными Штатами", – отметил Стармер.Он призвал "не отвлекаться от <...> главной цели – установления длительного мира на Украине".Ранее издание The Financial Times и агентство Bloomberg сообщали, что во время встречи представителей ряда государств в Лондоне, которая начнётся вечером 2 марта, Стармер призовёт наладить отношения с администрацией Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.Как рассказал FT источник, приближённый к Стармеру, тот на саммите в Лондоне соберёт лидеров и "вежливо даст им понять, что сейчас ведутся только одни переговоры – и это переговоры президента Трампа".Другой собеседник издания заявил, что Стармер призовёт европейских лидеров подкрепить свою словесную поддержку Зеленского действиями."Сейчас Украине нужна военная и финансовая поддержка. Ей не нужны люди, которые пишут посты в Twitter и говорят о добродетели", – отметил источник.Также СМИ сообщили, что Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить заключение соглашения о полезных ископаемых, которое было сорвано после конфликта в Овальном кабинете.По информации издания The Telegraph, Стармер позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом и убеждал украинского политика вернуться в Белый дом. После этого Стармер позвонил Трампу. Однако попытки британского премьер-министра улучшить ситуацию были безуспешными."Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — сообщило издание.Как рассказал агентству Bloomberg один из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.Тем временем в США заявили, что расценивают действия Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Трампа урегулировать конфликт на Украине."Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны — Ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", — заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.Глава Госдепа также уточнил, что не общался с представителями украинских властей и главой киевского режима после произошедшего в пятницу."У нас было достаточно контактов с ним за последние десять дней. <...> Я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — отметил Рубио.Он также заявил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и с самим Зеленским."У меня с ним не было контактов, начиная с пятницы. У нас было достаточно контактов с ним за последние 10 дней… я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — подчеркнул Рубио.Схожее заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц. По его словам, администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести переговоры"Нам не было ясно, что президент готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны", - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя действия Зеленского.Уолтц добавил, что после скандала в Белом доме американские власти не уверены, что смогут усадить обе стороны за стол переговоров.Российский политолог Марат Баширов прокомментировал визит Зеленского к Стармеру после провальных переговоров в США."Куратор встретил агента после опасного выезда на операцию. Зе и премьер Британии Стармер. Лондон. Март 2025 год. Запомним этот день. А потом вспомним Зе, так же как вспоминаем агента Скрипаля. Никто не оставит Зеленского в живых со знанием, как его готовили к скандалу в Белом доме, кто его готовил и зачем. И это был его последний визит в Белый дом. Дурак по жизни, он останется дураком и после жизни. Никто не учится на чужих ошибках", — отметил он.Вечером 2 марта, уже когда началась встреча европейских политиков и Зеленского, Стармер заявил, что лидеры Европы должны активизироваться в этот "момент, который бывает раз в поколение"."Мы собрались здесь сегодня, потому что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение, и мы все должны сделать шаг вперёд", – заявил он.По словам Стармера, толпа, которая приветствовала Зеленского аплодисментами перед его визитом на Даунинг-стрит вчера, 1 марта, была "совершенно спонтанной"."Надеюсь, вы знаете, что мы все с вами и с народом Украины столько, сколько потребуется, все, кто сидит за этим столом", — отметил Стармер, обращаясь к Зеленскому, который сидел рядом с ним.Ожидается, что после саммита в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, где обсуждают план мирного урегулирования на Украине, Зеленский встретится с королём Великобритании Карла III.О роли Великобритании в ссоре Украины с США — в статье Ивана Лизана "Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона".
https://ukraina.ru/20250302/1061475531.html
https://ukraina.ru/20250302/1061472911.html
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эксклюзив, хроники, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, лондон, сша, украина, bloomberg, twitter, cnn
Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер придумал, как урегулировать конфликт на Украине при помощи США. Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал поведение Владимира Зеленского в Белом доме
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
заявил, что по итогам разговоров накануне он условился вместе с Владимиром Зеленским
и президентом Франции Эммануэлем Макроном
подготовить план "прекращения боевых действи", который затем представят США.
По словам Стармера, перепалка между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом
, это то, что "явно никто не хочет видеть
". Стармер рассказал, что переговорил и с Зеленским, и с Трампом, и с Макроном.
"Моей главной целью было наладить мосты, так сказать, и вернуть нас к главному вопросу... Мы договорились, что Британия вместе с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединёнными Штатами", – отметил Стармер.
Он призвал "не отвлекаться от <...> главной цели – установления длительного мира на Украине".
Ранее издание The Financial Times
и агентство Bloomberg
сообщали, что во время встречи представителей ряда государств в Лондоне, которая начнётся вечером 2 марта, Стармер призовёт наладить отношения с администрацией Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.
Как рассказал FT источник, приближённый к Стармеру, тот на саммите в Лондоне соберёт лидеров и "вежливо даст им понять, что сейчас ведутся только одни переговоры – и это переговоры президента Трампа".
Другой собеседник издания заявил, что Стармер призовёт европейских лидеров подкрепить свою словесную поддержку Зеленского действиями.
"Сейчас Украине нужна военная и финансовая поддержка. Ей не нужны люди, которые пишут посты в Twitter и говорят о добродетели", – отметил источник.
Также СМИ сообщили, что Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить заключение соглашения о полезных ископаемых, которое было сорвано после конфликта в Овальном кабинете.
По информации издания The Telegraph
, Стармер позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом и убеждал украинского политика вернуться в Белый дом. После этого Стармер позвонил Трампу. Однако попытки британского премьер-министра улучшить ситуацию были безуспешными.
"Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — сообщило издание.
Как рассказал агентству Bloomberg один из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.
Тем временем в США заявили, что расценивают действия Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Трампа урегулировать конфликт на Украине.
"Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны — Ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению
", — заявил госсекретарь Марко Рубио
в интервью телеканалу ABC
.
Глава Госдепа также уточнил, что не общался с представителями украинских властей и главой киевского режима после произошедшего в пятницу.
"У нас было достаточно контактов с ним за последние десять дней. <...> Я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — отметил Рубио.
Он также заявил, что после перепалки в Белом доме в пятницу не общался с представителями украинских властей и с самим Зеленским.
"У меня с ним не было контактов, начиная с пятницы. У нас было достаточно контактов с ним за последние 10 дней… я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — подчеркнул Рубио.
Схожее заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц. По его словам, администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине и желании добросовестно вести переговоры
"Нам не было ясно, что президент готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны
", - сообщил он в интервью телеканалу CNN
, комментируя действия Зеленского.
Уолтц добавил, что после скандала в Белом доме американские власти не уверены, что смогут усадить обе стороны за стол переговоров.
Российский политолог Марат Баширов прокомментировал
визит Зеленского к Стармеру после провальных переговоров в США.
"Куратор встретил агента после опасного выезда на операцию. Зе и премьер Британии Стармер. Лондон. Март 2025 год. Запомним этот день. А потом вспомним Зе, так же как вспоминаем агента Скрипаля. Никто не оставит Зеленского в живых со знанием, как его готовили к скандалу в Белом доме, кто его готовил и зачем. И это был его последний визит в Белый дом. Дурак по жизни, он останется дураком и после жизни. Никто не учится на чужих ошибках", — отметил он.
Вечером 2 марта, уже когда началась встреча европейских политиков и Зеленского, Стармер заявил, что лидеры Европы должны активизироваться в этот "момент, который бывает раз в поколение".
"Мы собрались здесь сегодня, потому что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение, и мы все должны сделать шаг вперёд", – заявил он.
По словам Стармера, толпа, которая приветствовала Зеленского аплодисментами перед его визитом на Даунинг-стрит вчера, 1 марта, была "совершенно спонтанной".
"Надеюсь, вы знаете, что мы все с вами и с народом Украины столько, сколько потребуется, все, кто сидит за этим столом", — отметил Стармер, обращаясь к Зеленскому, который сидел рядом с ним.
Ожидается, что после саммита в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, где обсуждают план мирного урегулирования на Украине, Зеленский встретится с королём Великобритании Карла III.