"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения, что к югу от Суджи ВС РФ отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки, сообщил военкор.
При этом все позиции, которые ВСУ заняли во время февральской атаки на хутор Уланок, еще не отбиты, потому что тогда ВС РФ закреплялись в Махновке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье, уточнил Ермаков.
"И противник предпринял наступление на хутор Уланок именно для того, чтобы перерезать логистику нашей наступающей группировке и отрезать Плехово, Борки и все, что находится за урочищем Махновщина", — подчеркнул журналист.
При этом подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины, сообщил Ермаков.
"Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои", — указал он.
Он сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни, сейчас процветает "реальная махновщина". До них уже ничего не доезжает, части испытывают снарядный голод и нехватку личного состава, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
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