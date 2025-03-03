https://ukraina.ru/20250303/1061462746.html

"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне

"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне - 03.03.2025 Украина.ру

"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне

Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-03T04:00

2025-03-03T04:00

2025-03-03T04:00

новости

суджа

россия

малая локня

всу

плацдарм

курская область

снаряды

наступление

украинская армия

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Поступают сообщения, что к югу от Суджи ВС РФ отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки, сообщил военкор. При этом все позиции, которые ВСУ заняли во время февральской атаки на хутор Уланок, еще не отбиты, потому что тогда ВС РФ закреплялись в Махновке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье, уточнил Ермаков.При этом подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины, сообщил Ермаков."Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои", — указал он.Он сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни, сейчас процветает "реальная махновщина". До них уже ничего не доезжает, части испытывают снарядный голод и нехватку личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250228/1061424398.html

суджа

россия

малая локня

курская область

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