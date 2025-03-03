"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061462746.html
"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне
"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне - 03.03.2025 Украина.ру
"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне
Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-03T04:00
2025-03-03T04:00
новости
суджа
россия
малая локня
всу
плацдарм
курская область
снаряды
наступление
украинская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060303474_0:28:1046:616_1920x0_80_0_0_68719a7caf41901bba3fcf8478f7d3e8.jpg
Поступают сообщения, что к югу от Суджи ВС РФ отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки, сообщил военкор. При этом все позиции, которые ВСУ заняли во время февральской атаки на хутор Уланок, еще не отбиты, потому что тогда ВС РФ закреплялись в Махновке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье, уточнил Ермаков.При этом подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины, сообщил Ермаков."Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои", — указал он.Он сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни, сейчас процветает "реальная махновщина". До них уже ничего не доезжает, части испытывают снарядный голод и нехватку личного состава, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250228/1061424398.html
суджа
россия
малая локня
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060303474_95:0:952:643_1920x0_80_0_0_30a5285d5fff971fb212b5d09fa9e497.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суджа, россия, малая локня, всу, плацдарм, курская область, снаряды, наступление, украинская армия, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Суджа, Россия, Малая Локня, ВСУ, плацдарм, Курская область, снаряды, наступление, украинская армия, СВО, Спецоперация, ВС РФ

"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне

04:00 03.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения, что к югу от Суджи ВС РФ отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки, сообщил военкор.
При этом все позиции, которые ВСУ заняли во время февральской атаки на хутор Уланок, еще не отбиты, потому что тогда ВС РФ закреплялись в Махновке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье, уточнил Ермаков.

"И противник предпринял наступление на хутор Уланок именно для того, чтобы перерезать логистику нашей наступающей группировке и отрезать Плехово, Борки и все, что находится за урочищем Махновщина", — подчеркнул журналист.

При этом подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, сейчас уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а российские бойцы уже прорвались в Новую и Старую Сорочины, сообщил Ермаков.
"Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои", — указал он.
Он сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни, сейчас процветает "реальная махновщина". До них уже ничего не доезжает, части испытывают снарядный голод и нехватку личного состава, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
28 февраля, 10:29
Владимир Брутер о встрече Трамп-Стармер: РФ должна объяснить США, что мир не может начинаться с перемирияРоссия должна объяснить Вашингтону на самом первом этапе, что если он хочет сделку, то она не может начинаться с перемирия и не будет начинаться с перемирия. Нам нужна формула, которая дает ответы на многие вопросы и не позволяет вернуться назад после того, как будет заключено соглашение, к враждебности настоящего периода.
 
НовостиСуджаРоссияМалая ЛокняВСУплацдармКурская областьснарядынаступлениеукраинская армияСВОСпецоперацияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
04:30Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
04:00"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне
03:30Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"
19:34"Изображал из себя героя": в Конгрессе США оценили Зеленского
19:05Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
18:28Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине
18:01Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
17:13Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом
17:07Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
16:34Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области
16:26Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
16:00Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР
15:05ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
14:49Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
14:31Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"
14:19ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
13:50ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
13:35Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращения боевых действий на Украине
13:04Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта
Лента новостейМолния