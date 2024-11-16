https://ukraina.ru/20241116/1058953345.html

Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу

Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу - 16.11.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу

Если наши передовые части, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у противника войск нет. Так что в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным.

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:00

интервью

черниговская область

курская область

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.- Сергей, север Украины среди военных экспертов обсуждался как одно из возможных направлений удара российских войск. О чем свидетельствует разведакция ВС РФ на этом направлении?- Это может быть разведка боем и диверсионные действия для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ.Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется.Во-первых, активность в этом районе Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Во-вторых, удар в направлении Черниговской области создает угрозу прямого удара на Киев. От Чернигова до Киева всего 120 километров.Если наши передовые части, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у противника войск нет. Враг начнет туда что-то перебрасывать и оголять другие участки.Так что в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным.- Рядом с дорогой на Сумы от этих населенных пунктов протекает река Десна. Наше гипотетическое наступление будет вестись вдоль этой естественной водной преграды?- Я не уверен, что в планах российского командования есть удар из Черниговской области на Сумы. Это логистически не очень удобно. Но в военном искусстве есть такой термин как демонстрация намерений. Мы можем обозначить намерение удара на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Вводить войска туда не обязательно.Повторюсь, эта демонстрация выглядит угрожающей. И если у командования противника еще остались хотя бы крупицы здравого смысла, им надо срочно задуматься над тем, что происходит.- Как раз некоторое время назад была информация, что Сырский якобы готовится выводить войска из Курской области. Настал ли этот момент для противника? Если настал, обусловлен ли он только политическими соображениями?- Я внимательно слежу за обстановкой в Курской области. В последнее время Украина не то, что не планировала выходить оттуда – она только усиливала свою группировку. Причем противник ввел в бой даже самые сберегаемые резервы. В частности, об этом свидетельствуют подбитые "Леопарды" и "Челленджеры". То есть накал сражений там таков, что мы видим прямые танковые бои, чего на СВО не было уже давно.Понимаете, отступление – это гораздо более сложный маневр, чем наступление. Если вы начали отвод войск, вам нужно сохранить эти войска на время отступления. Поэтому Сырский находится в пикантном положении. Он загнал под Курск 30-тысячную группировку и усилил ее. А как он собирается ее выводить – это большой вопрос.Маловероятно, что он рассчитывает на добрую волю российского командования, которое откажется его преследовать. Поэтому отступать он будет под ударами авиации и БПЛА, неся потери в личном составе и технике. И главный минус такого отступления состоит в том, что вся подбитая техника останется на территории противника. Ее нельзя эвакуировать, она теряется безвозвратно.Так что Сырскому для отвода войск из Курской области требуется большое оперативное искусство и подготовительные мероприятия. Пока он ничего этого не делает.- Поговорим о ситуации на других направлениях. На этой неделе две колонны техники ВС РФ вошли в Купянск. Украинские военные говорят, что наши группы шли парадным строем. То есть атака была дерзкой. Как дальше будут развиваться бои за этот город?- Если мы за него зацепились, бои продолжатся. Вопрос в том, какой интенсивности. Это зависит от воли командования и задействованных сил.По моей информации, Купянск серьезно пострадал еще во время первых боев за него. Не знаю, какое сейчас он имеет оперативно-стратегическое значение. Он же состоит из западной и восточной части, разделенной Осколом. Мы займем восточную часть и попытаемся форсировать реку. Когда это будет? Все зависит от того, насколько противник будет цепляться за этот город и какие силы он туда стянет.- Тем не менее сейчас идут бои за Курахово, намечается котел.- Курахово в лоб сейчас не штурмуют, идет широкий охват с севера и с юга, постепенно замыкая окружение. Это тактика Великой Отечественной войны, когда выполняли полуохват, оставляя коридор для отхода противника. Так занимали Харьков во время последнего сражения за город.Если рассматривать события в Черниговской области, то ясно, что ВСУ раздергивают. А у ВСУ сейчас основная проблема это люди.- Украинские эксперты упрекают полевых командиров ВСУ в том, что они жалуются на пятикратное превосходство российских военных на отдельных участках фронта, хотя под ружьем на Украине миллион человек, тогда как численность группировки российских войск в зоне СВО они оценивают в 590 тысяч человек вместе с Росгвардией. Как это можно объяснить с военной точки зрения?- Приведу пример из времен Гражданской войны. Например, была Донская армия численностью 75 тысяч человек, а на линии боевого соприкосновения было только 11 тысяч. Это объясняется тем, что войска не могут находится на ЛБС, нужно поддерживать тылы, ремонтировать технику.А при отсутствии сплошной линии фронта создать численное превосходство на участке прорыва не так уж и сложно. Проблема ВСУ это потеря управления войсками, несмотря на то, что были внедрены передовые натовские системы.Система управления войсками рушится под влиянием средств радиоэлектронной борьбы в том числе. А если вы теряете управление войсками, вы теряете маневр резервами, возможность сосредоточивать их там, где противник концентрирует свои силы.- Отсюда идут и такие проблемы, как отправка в передовые части персонала ВВС и медиков. Такая информация со стороны противника тоже появлялась.- На войне это происходит, когда противник уже штаб атакует. Собирают поваров, врачей, вооружают и сажают в круговую оборону. Сейчас это происходит в масштабе всей украинской армии.Это общая проблема украинского общества, потому что оно анархическое. Система управления ВСУ держалась на натовских командирах и их методиках. Сейчас это стало рушиться. В итоге все это приведет к махновщине. А чем Махно закончил свою боевую биографию известно.Прорыв в наших ДРГ в Черниговскую область тоже характеризовался потерей управления: нет разведки, нет погранчастей. Это часть общего кризиса ВСУ.О фейках в американских СМИ Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир

https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html

https://ukraina.ru/20241115/1058941067.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, черниговская область, курская область, украина, александр сырский, нестор махно, вооруженные силы украины, росгвардия, ввс