В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт
Когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат. При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Украинские эксперты задаются вопросом, почему в ВСУ под ружьем миллион человек, а группировка российских войск вместе с Росгвардией оценивается в 590 тысяч человек, но тем не менее командиры ВСУ жалуются на пятикратное превосходство ВС РФ на поле боя.
"Еще до начала СВО, в феврале 2022 года украинский военный портал Defence Express сообщал, что 420 тысяч украинских солдат готовы воевать против России. А когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат", — отметил эксперт.
При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех, добавил он.
Украина держалась только благодаря трехкратному превосходству, но в любом случае российская армия получили быстрые и хорошие результаты на южном и восточном фронте, подчеркнул Моро.
Поэтому можно считать, что качество подготовки солдат ВС России в два раза лучше, чем украинских, уточнил эксперт.
"Уже летом 2022 года министр обороны Украины [Алексей] Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек. В январе этого года [президент Украины Владимир] Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей, никто не знает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
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