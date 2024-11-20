https://ukraina.ru/20241120/1059031191.html

В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт

В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт - 20.11.2024 Украина.ру

В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт

Когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат. При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-11-20T03:45

2024-11-20T03:45

2024-11-20T03:45

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Украинские эксперты задаются вопросом, почему в ВСУ под ружьем миллион человек, а группировка российских войск вместе с Росгвардией оценивается в 590 тысяч человек, но тем не менее командиры ВСУ жалуются на пятикратное превосходство ВС РФ на поле боя.При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех, добавил он.Украина держалась только благодаря трехкратному превосходству, но в любом случае российская армия получили быстрые и хорошие результаты на южном и восточном фронте, подчеркнул Моро.Поэтому можно считать, что качество подготовки солдат ВС России в два раза лучше, чем украинских, уточнил эксперт."Уже летом 2022 года министр обороны Украины [Алексей] Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек. В январе этого года [президент Украины Владимир] Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей, никто не знает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, франция, ксавье моро, александр сырский, детали, украинская армия, всу, алексей резников, владимир зеленский, сво, спецоперация