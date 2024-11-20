В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт - 20.11.2024 Украина.ру
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В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт
В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт - 20.11.2024 Украина.ру
В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт
Когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат. При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-11-20T03:45
2024-11-20T03:45
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ксавье моро
александр сырский
детали
украинская армия
всу
алексей резников
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Украинские эксперты задаются вопросом, почему в ВСУ под ружьем миллион человек, а группировка российских войск вместе с Росгвардией оценивается в 590 тысяч человек, но тем не менее командиры ВСУ жалуются на пятикратное превосходство ВС РФ на поле боя.При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех, добавил он.Украина держалась только благодаря трехкратному превосходству, но в любом случае российская армия получили быстрые и хорошие результаты на южном и восточном фронте, подчеркнул Моро.Поэтому можно считать, что качество подготовки солдат ВС России в два раза лучше, чем украинских, уточнил эксперт."Уже летом 2022 года министр обороны Украины [Алексей] Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек. В январе этого года [президент Украины Владимир] Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей, никто не знает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, франция, ксавье моро, александр сырский, детали, украинская армия, всу, алексей резников, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Франция, Ксавье Моро, Александр Сырский, детали, украинская армия, ВСУ, Алексей Резников, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

В начале СВО армия Украины держалась только за счет трехкратного превосходства перед ВС РФ — эксперт

03:45 20.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат. При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Украинские эксперты задаются вопросом, почему в ВСУ под ружьем миллион человек, а группировка российских войск вместе с Росгвардией оценивается в 590 тысяч человек, но тем не менее командиры ВСУ жалуются на пятикратное превосходство ВС РФ на поле боя.
"Еще до начала СВО, в феврале 2022 года украинский военный портал Defence Express сообщал, что 420 тысяч украинских солдат готовы воевать против России. А когда начиналась СВО, у России было 160 тысяч солдат", — отметил эксперт.
При этом российская армия заняла 20% украинской территории, впервые в истории воюя в соотношении один против трех, добавил он.
Украина держалась только благодаря трехкратному превосходству, но в любом случае российская армия получили быстрые и хорошие результаты на южном и восточном фронте, подчеркнул Моро.
Поэтому можно считать, что качество подготовки солдат ВС России в два раза лучше, чем украинских, уточнил эксперт.
"Уже летом 2022 года министр обороны Украины [Алексей] Резников заявил, что украинская армия насчитывает один миллион человек. В январе этого года [президент Украины Владимир] Зеленский утверждал, что его армия насчитывает 880 тысяч человек. Куда пропали 200 тысяч и почему надо набирать еще людей, никто не знает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияУкраинаФранцияКсавье МороАлександр Сырскийдеталиукраинская армияВСУАлексей РезниковВладимир ЗеленскийСВОСпецоперация
 
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