Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США - 03.03.2025 Украина.ру
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Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США - 03.03.2025 Украина.ру
Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
Украина в лице ее лидера Владимира Зеленского продемонстрировала абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома. На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T04:30
2025-03-03T04:30
новости
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
переговоры
международные отношения
демилитаризация
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Показательно, что всего за месяц с момента вступления Трампа в должность президента, Россия и США смогли провести переговоры на высшем уровне, обменять заключённых и принять нового посла, рассказал эксперт.Если обратиться к истории, то Россия дважды помогала США – во время войны за независимость и в ходе Гражданской войны. А соединенные Штаты помогали России в двух мировых войнах, напомнил историк."Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой", — указал Белаш.На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Задачи СВО четко сформулировал президент РФ Владимир Путин: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация. Пока текущее украинское руководство поступает строго наоборот, резюмировал собеседник издания. Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры, международные отношения, демилитаризация, денацификация, сотрудничество
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, международные отношения, демилитаризация, денацификация, сотрудничество

Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США

04:30 03.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украина в лице ее лидера Владимира Зеленского продемонстрировала абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома. На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Показательно, что всего за месяц с момента вступления Трампа в должность президента, Россия и США смогли провести переговоры на высшем уровне, обменять заключённых и принять нового посла, рассказал эксперт.

"Не так много, как, возможно, мечтали – но это уже доказывает, что у наших стран есть точки соприкосновения, общие взгляды хотя бы на некоторые вопросы и возможности сотрудничества", — уточнил Белаш.

Если обратиться к истории, то Россия дважды помогала США – во время войны за независимость и в ходе Гражданской войны. А соединенные Штаты помогали России в двух мировых войнах, напомнил историк.
"Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой", — указал Белаш.
На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Задачи СВО четко сформулировал президент РФ Владимир Путин: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация. Пока текущее украинское руководство поступает строго наоборот, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Вчера, 11:34
Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"После своего "потрясающего" визита к Трампу Зеленский дал интервью американскому телевидению ("не думаю, что должен извиняться ") и улетел в Лондон, участвовать в новой встрече.
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
04:30Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
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