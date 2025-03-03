Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Украина в лице ее лидера Владимира Зеленского продемонстрировала абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома. На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Показательно, что всего за месяц с момента вступления Трампа в должность президента, Россия и США смогли провести переговоры на высшем уровне, обменять заключённых и принять нового посла, рассказал эксперт.
"Не так много, как, возможно, мечтали – но это уже доказывает, что у наших стран есть точки соприкосновения, общие взгляды хотя бы на некоторые вопросы и возможности сотрудничества", — уточнил Белаш.
Если обратиться к истории, то Россия дважды помогала США – во время войны за независимость и в ходе Гражданской войны. А соединенные Штаты помогали России в двух мировых войнах, напомнил историк.
"Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой", — указал Белаш.
На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Задачи СВО четко сформулировал президент РФ Владимир Путин: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация. Пока текущее украинское руководство поступает строго наоборот, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.