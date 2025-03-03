https://ukraina.ru/20250303/1061474492.html

Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США

Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США - 03.03.2025 Украина.ру

Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США

Украина в лице ее лидера Владимира Зеленского продемонстрировала абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома. На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T04:30

2025-03-03T04:30

2025-03-03T04:30

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международные отношения

демилитаризация

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Показательно, что всего за месяц с момента вступления Трампа в должность президента, Россия и США смогли провести переговоры на высшем уровне, обменять заключённых и принять нового посла, рассказал эксперт.Если обратиться к истории, то Россия дважды помогала США – во время войны за независимость и в ходе Гражданской войны. А соединенные Штаты помогали России в двух мировых войнах, напомнил историк."Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой", — указал Белаш.На таком фоне США не нужно быть союзниками России – достаточно просто желать договориться. Задачи СВО четко сформулировал президент РФ Владимир Путин: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация. Пока текущее украинское руководство поступает строго наоборот, резюмировал собеседник издания. Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061471006.html

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры, международные отношения, демилитаризация, денацификация, сотрудничество