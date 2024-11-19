https://ukraina.ru/20241119/1059018143.html

Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма

Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма - 19.11.2024 Украина.ру

Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма

ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-19T03:30

2024-11-19T03:30

2024-11-19T03:30

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геннадий алехин

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На Купянском участке российские войска с каждым днем наращивают свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Бойцы просто планомерно уничтожают противника на левобережном плацдарме на Осколе, рассказал эксперт.По его словам, российские части могут штурмовать городскую и промышленную застройку Купянска, потому что ВСУ на двух участках левобережного плацдарма чуть ли не попали в котлы. По его мнению, ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда, добавил обозреватель."И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, как через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции — в материале Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241118/1058999454.html

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