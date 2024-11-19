Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма - 19.11.2024 Украина.ру
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Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма
Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма - 19.11.2024 Украина.ру
Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма
ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-19T03:30
2024-11-19T03:30
новости
купянск
чугуев
изюм
геннадий алехин
волчанск
вс рф
штурм
штурмовик
плацдарм
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На Купянском участке российские войска с каждым днем наращивают свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Бойцы просто планомерно уничтожают противника на левобережном плацдарме на Осколе, рассказал эксперт.По его словам, российские части могут штурмовать городскую и промышленную застройку Купянска, потому что ВСУ на двух участках левобережного плацдарма чуть ли не попали в котлы. По его мнению, ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда, добавил обозреватель."И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, как через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции — в материале Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.
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новости, купянск, чугуев, изюм, геннадий алехин, волчанск, вс рф, штурм, штурмовик, плацдарм, харьков, оскол, детали, сво, спецоперация
Новости, Купянск, Чугуев, Изюм, Геннадий Алехин, Волчанск, ВС РФ, штурм, штурмовик, плацдарм, Харьков, Оскол, детали, СВО, Спецоперация

Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма

03:30 19.11.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке российские войска с каждым днем наращивают свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Бойцы просто планомерно уничтожают противника на левобережном плацдарме на Осколе, рассказал эксперт.
По его словам, российские части могут штурмовать городскую и промышленную застройку Купянска, потому что ВСУ на двух участках левобережного плацдарма чуть ли не попали в котлы.
"В одном котле – три бригады. В другом котле – семь бригад. Поэтому они пытаются схильнуть на правый берег. Но мы основательно проутюжили промзону левобережного Купянска, а после огневой поддержки туда зашли наши штурмовики. Это же классическая схема", — подчеркнул Алехин.
По его мнению, ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда, добавил обозреватель.
"И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
О том, как через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции — в материале Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 13:35
Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое
 
НовостиКупянскЧугуевИзюмГеннадий АлехинВолчанскВС РФштурмштурмовикплацдармХарьковОсколдеталиСВОСпецоперация
 
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