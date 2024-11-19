Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке российские войска с каждым днем наращивают свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Бойцы просто планомерно уничтожают противника на левобережном плацдарме на Осколе, рассказал эксперт.
По его словам, российские части могут штурмовать городскую и промышленную застройку Купянска, потому что ВСУ на двух участках левобережного плацдарма чуть ли не попали в котлы.
"В одном котле – три бригады. В другом котле – семь бригад. Поэтому они пытаются схильнуть на правый берег. Но мы основательно проутюжили промзону левобережного Купянска, а после огневой поддержки туда зашли наши штурмовики. Это же классическая схема", — подчеркнул Алехин.
По его мнению, ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что они понимают, что российские войска будут бить именно туда, добавил обозреватель.
"И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом", — заключил собеседник издания.
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Вчера, 13:35Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое