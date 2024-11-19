https://ukraina.ru/20241119/1058981866.html

"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье

"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье - 19.11.2024 Украина.ру

"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье

Многие западные СМИ сейчас забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье. Спикер группировки ВСУ "Юг" Волошин сообщил, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-19T06:15

2024-11-19T06:15

2024-11-19T06:15

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На прошлой неделе на Херсонском направлении ВС РФ поразили формирования 126-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны, рассказал эксперт.Он добавил, что разведчики совместно с расчетами операторов БПЛА вычисляют и уничтожают наблюдательные пункты и пункты временной дислокации (ПВД) противника в прибрежной зоне правого берега Днепра.Эксперт отметил, что многие западные СМИ забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье.Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Юг" Владислава Волошина, который сказал, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день", сообщил полковник запаса."Он (спикер группировки "Юг" ВСУ Владислав Волошин. — Ред.) добавил, что атаки русских могут стать новым фактором давления на украинские войска, которые и так отступают в Донбассе. Но пока не ясно, будет это массированное наступление ВС России или же отдельные попытки штурма", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.Подробно ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058951677.html

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