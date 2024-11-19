"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье - 19.11.2024 Украина.ру
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"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье
"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье - 19.11.2024 Украина.ру
"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье
Многие западные СМИ сейчас забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье. Спикер группировки ВСУ "Юг" Волошин сообщил, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-19T06:15
2024-11-19T06:15
новости
россия
запорожье
днепр
геннадий алехин
бпла
наступление
запорожская область
херсонское направление
вс рф
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На прошлой неделе на Херсонском направлении ВС РФ поразили формирования 126-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны, рассказал эксперт.Он добавил, что разведчики совместно с расчетами операторов БПЛА вычисляют и уничтожают наблюдательные пункты и пункты временной дислокации (ПВД) противника в прибрежной зоне правого берега Днепра.Эксперт отметил, что многие западные СМИ забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье.Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Юг" Владислава Волошина, который сказал, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день", сообщил полковник запаса."Он (спикер группировки "Юг" ВСУ Владислав Волошин. — Ред.) добавил, что атаки русских могут стать новым фактором давления на украинские войска, которые и так отступают в Донбассе. Но пока не ясно, будет это массированное наступление ВС России или же отдельные попытки штурма", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.Подробно ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожье, днепр, геннадий алехин, бпла, наступление, запорожская область, херсонское направление, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запорожье, Днепр, Геннадий Алехин, БПЛА, наступление, Запорожская область, Херсонское направление, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье

06:15 19.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Многие западные СМИ сейчас забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье. Спикер группировки ВСУ "Юг" Волошин сообщил, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе на Херсонском направлении ВС РФ поразили формирования 126-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны, рассказал эксперт.
"Артиллерийские расчёты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, ПВД и укрепленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что разведчики совместно с расчетами операторов БПЛА вычисляют и уничтожают наблюдательные пункты и пункты временной дислокации (ПВД) противника в прибрежной зоне правого берега Днепра.
Эксперт отметил, что многие западные СМИ забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье.
Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Юг" Владислава Волошина, который сказал, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день", сообщил полковник запаса.
"Он (спикер группировки "Юг" ВСУ Владислав Волошин. — Ред.) добавил, что атаки русских могут стать новым фактором давления на украинские войска, которые и так отступают в Донбассе. Но пока не ясно, будет это массированное наступление ВС России или же отдельные попытки штурма", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
Подробно ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
17 ноября, 07:00
Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качествомМы не можем помогать ВСУ серьезно, но Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что мы не можем дать России выиграть эту войну, что это будет для него личный провал. Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции
 
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