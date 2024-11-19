"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Многие западные СМИ сейчас забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье. Спикер группировки ВСУ "Юг" Волошин сообщил, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе на Херсонском направлении ВС РФ поразили формирования 126-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны, рассказал эксперт.
"Артиллерийские расчёты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, ПВД и укрепленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что разведчики совместно с расчетами операторов БПЛА вычисляют и уничтожают наблюдательные пункты и пункты временной дислокации (ПВД) противника в прибрежной зоне правого берега Днепра.
Эксперт отметил, что многие западные СМИ забили тревогу — якобы "в ближайшие дни" российская армия начнёт наступление на Запорожье.
Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Юг" Владислава Волошина, который сказал, что речь идет не о неделях, "мы ожидаем, что это произойдёт в любой день", сообщил полковник запаса.
"Он (спикер группировки "Юг" ВСУ Владислав Волошин. — Ред.) добавил, что атаки русских могут стать новым фактором давления на украинские войска, которые и так отступают в Донбассе. Но пока не ясно, будет это массированное наступление ВС России или же отдельные попытки штурма", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
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