"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию - 02.04.2025 Украина.ру
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"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию
"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию - 02.04.2025 Украина.ру
"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию
Белый дом уже начал составлять оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, а также искать способы сделать приобретение острова привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты за счет полезных ископаемых территории. Об этом 2 апреля написало издание Washington Post ссылкой на источники
2025-04-02T09:56
2025-04-02T09:56
новости
сша
вашингтон
дональд трамп
гренландия
канада
панама
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В публикации говорится, что Вашингтон готовит оценку стоимости для федерального правительства установления контроля над Гренландией. Чиновники Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий становления Гренландии территорией США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч ее жителей, подчеркивают авторы материала. При этом в статье уточняется, что Вашингтон рассматривает вариант предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время выделяют около 600 миллионов долларов в год на финансирование услуг на острове. Белый дом, по словам американского чиновника, может предложить больше.Источник также заявил, что из потенциальных приобретений США, включая Канаду и Панамский канал, Трамп рассматривает Гренландию как "самое простое". Однако, добавил собеседник издания, присоединение острова не входит в число главных вопросов национальной безопасности США, а является лишь "бонусной игрой" после окончания украинского и палестино-израильского конфликтов и "сдерживания" Ирана.Кроме того, по данным Washington Post, администрация Трампа надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых за коммерческую деятельность. Стоит напомнить, что в марте результаты опроса, проведенного в Америке, показали, что менее 20% граждан США поддерживают идею аннексии Гренландии и Канады, которую продвигает администрация Трампа.Однако, издание обратило внимание на то, что точная экономическая окупаемость за счет минеральных ресурсов Гренландии "далеко не ясна". Отмечается, что добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровые погодные условия на острове только добавляют трудности.Еще в марте президент США заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем государства, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Америке. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря.О других новостях, успевших случиться сегодня, – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, гренландия, канада, панама
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Гренландия, Канада, Панама

"Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию

09:56 02.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Белый дом уже начал составлять оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, а также искать способы сделать приобретение острова привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты за счет полезных ископаемых территории. Об этом 2 апреля написало издание Washington Post ссылкой на источники
В публикации говорится, что Вашингтон готовит оценку стоимости для федерального правительства установления контроля над Гренландией. Чиновники Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий становления Гренландии территорией США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч ее жителей, подчеркивают авторы материала.
"Идет дискуссия о том, какова будет рентабельность для США, если мы приобретем Гренландию. Сколько нам будет стоить содержание Гренландии как территории США?", – заявил источник.
При этом в статье уточняется, что Вашингтон рассматривает вариант предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время выделяют около 600 миллионов долларов в год на финансирование услуг на острове. Белый дом, по словам американского чиновника, может предложить больше.
Источник также заявил, что из потенциальных приобретений США, включая Канаду и Панамский канал, Трамп рассматривает Гренландию как "самое простое". Однако, добавил собеседник издания, присоединение острова не входит в число главных вопросов национальной безопасности США, а является лишь "бонусной игрой" после окончания украинского и палестино-израильского конфликтов и "сдерживания" Ирана.
Кроме того, по данным Washington Post, администрация Трампа надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых за коммерческую деятельность.
"Белый дом ищет способы "сделать предложение более заманчивым", чтобы сделать становление Гренландии частью Соединенных Штатов привлекательнее", – говорится в публикации.
Стоит напомнить, что в марте результаты опроса, проведенного в Америке, показали, что менее 20% граждан США поддерживают идею аннексии Гренландии и Канады, которую продвигает администрация Трампа.
Однако, издание обратило внимание на то, что точная экономическая окупаемость за счет минеральных ресурсов Гренландии "далеко не ясна". Отмечается, что добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровые погодные условия на острове только добавляют трудности.
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Еще в марте президент США заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем государства, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Америке. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря.
О других новостях, успевших случиться сегодня, – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.
 
НовостиСШАВашингтонДональд ТрампГренландияКанадаПанама
 
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