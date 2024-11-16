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Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем

Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем - 16.11.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем

Только по официальным сводкам Минобороны РФ за минувший месяц российская армия взяла под контроль более 15 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области и порядка 260 кв. км территории, преимущественно в Донбассе.

2024-11-16T05:18

2024-11-16T05:18

2024-11-16T05:58

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вооруженные силы украины

верховная рада

сизо

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А темпы продвижения нашей армии при подавляющем преимуществе в воздухе по мнению авторитетных военных аналитиков Запада могут иметь самые негативные и серьезные последствия для Украины. Даже Главком ВСУ генерал Сырский вынужден признать, что российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. И в самом деле, украинской армии с каждым днем все труднее удерживать оборонительные рубежи и позиции в Донбассе. Вооруженные силы России непрерывно атакуют, наносят по противнику систематические огневые удары и практически каждый день добиваются успехов.Российская армия с боями заходит в город Курахово в ДНР, и этому продвижению ничто не может помешать. Даже взрыв плотины, который устроили здесь ВСУ, в результате сами же украинские войска оказались в более тяжёлом положении, чем были до этого. До полного освобождения города остались считанные дни — подразделения украинской армии здесь готовы к бегству.О том, что Киев готовится к сдаче города Курахово, который так и не удалось превратить в неприступную крепость, говорят и на самой Украине. Вот депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале пишет, что в офисе на Банковой уже смирились с мыслью о потере этого города. По его мнению, уже началась информационная подготовка к развитию таких событий.И Зеленский сейчас не призывает защищать Курахово до последнего украинца, он сейчас вообще играет в „молчанку“ в отношениях с армией. Я вот обратил внимание на такое сообщение, мол, Зеленскому не докладывают объективную ситуацию и включают расслабляющий „теплый душ“ недоговорок о реальной ситуации на фронте. Ерунда какая-то, он ведь какой-никакой, просроченный, но верховный главнокомандующий на Украине.Понятно, что сейчас, после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, Зеленскому недосуг вникать в какие-то нюансы боевых действий. И тот же город Курахово, который он называл „неприступным оплотом“ ВСУ в Донбассе, ему сейчас совсем неинтересен. Молчит Зеленский, как рыба об лёд, не отвечает даже заглядывающим ему в глаза украинским генералам, которые ждут команды на отступление.Собственно, российская армия и не ждёт, пока там в Киеве телятся, а продолжает выполнять поставленные задачи и продвигаться вперед. И все эти уловки с подрывом плотины и затоплением нас не остановят, тем более что и уровень поднявшейся воды не в состоянии помешать наступлению.Еще в начале минувшей недели сообщалось, что российские войска взяли под контроль больше 15% площади Курахова. И основная линия обороны ВСУ на этом участке уже прорвана. К утру четверга появились новые цифры по продвижению армии РФ в этом городе. Также идёт окружение Курахова по линии соседних с ним сёл, в частности Дальнего, по линии от Константинопольского до Антоновки, что позволит зайти в Курахово и с южного направления.У украинских военных, которые входят в кураховскую группировку, ситуация патовая — если не сбежать своевременно, то конец неизбежен. И тут им ещё один "сигнальчик" под конец недели — подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ровнополь на этом направлении. Оборонительный периметр в условиях угрозы окружения ещё больше сузился для ВСУ. А резервов нет, здесь не спасут даже женщины-медики, которых командование 79-й бригады ВСУ перевело в пехоту и отправило в Курахово.На Курском направлении российская армия развивает наступление сразу на нескольких участках фронта. Основные бои сосредоточены в районе населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, российские войска наносят существенные удары по позициям ВСУ, однако полностью выбить врага из этих населённых пунктов пока не удаётся. В районе Новоивановки наблюдается значительное расширение зоны контроля. Наиболее серьёзное продвижение отмечается на юго-восточном участке, хотя противник активно проводит контратаки. Особенно ожесточённые бои идут между Погребками и Малой Локней.Пока наши подразделения выбивают оккупантов из Курской области, российская тактическая авиация и ракетчики разбирают батальоны ВСУ ещё в районах формирования или безжалостно уничтожают на марше вместе с техникой и личным составом. Так, по данным Министерства обороны РФ, только за минувшие сутки силами российской авиации и ракетных войск были нанесены высокоточные массированные удары по местам сосредоточения украинских резервов в Сумской области в районах Юнаковки, Хотени, Писаревки, Журавки, Беловодов и Басовки.Среди украинских бригад, которые попали под удары российских войск есть, как элитные соединения типа "натовской" 47-й механизированной или 36-й бригады морской пехоты, так и территориальной обороны, состоящей из "жертв ТЦК", которые бегут при первых же выстрелах. Именно среди бригад территориальной обороны самое большое количество, так называемых "небоевых" потерь: умерших от "передозов" или отравлений суррогатным спиртным, погибших от "дружественного огня" своих же однополчан или попросту сбежавших с поля боя.Для обеспечения порядка на участках, где стоят тероборонцы, вторыми эшелонами выставляют нацбаты или наёмников. Но даже расстрелы не помогают — народ бежит, не желая пополнять списки "двухсотых".Северный участок фронта в районе Купянска также стал ареной ожесточённых боёв. Российские войска закрепились в промзоне города, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления. Хотя данные с этого направления разнятся, преобладающая информация указывает на то, что положение российских подразделений постепенно улучшается.В результате рассечения группировки противника на левом берегу реки Оскол ВС РФ удалось заблокировать несколько бригад ВСУ. По последней информации, наши передовые отряды и подразделения спецназа вошли на окраину Купянска, это речь о левом береге реки Оскол. ВС РФ вышли на окрестности и захватили несколько улиц в промзоне города и пытаются закрепиться в районе двух промышленных предприятий (комбикормовый и сахарный заводы), при активной огневой поддержке с воздуха.Не стал бы торопиться с выводами о решающем штурме города. На мой взгляд, штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга. Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева.Украинский режим требует мобилизовать порядка 250-300 тысяч жителей крупных городов юго-востока Украины за два месяца. Из Киева пришел документ для служебного пользования о необходимости усиления мобилизации именно в крупных городах юго-востока Украины: Харьков, Сумы, Полтава, Днепропетровск, Одесса, Николаев.На Херсонском направлении за последние два дня противнику было нанесено поражение в живой силе и технике формированию 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны. Артиллерийские расчёты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, ПВД и укрепленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Разведка совместно с расчетами ударных дронов вычисляют и уничтожают наблюдательные пункты и ПВД противника в прибрежной зоне правого берега Днепра.Многие западные СМИ забили тревогу - уже в ближайшие дни русская армия начнёт наступление на Запорожье. Об этом, например, пишет издание Sky News со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки ВСУ "Юг" Владислава Волошина: Мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдёт в любой день.Он добавил, что атаки русских могут стать новым фактором давления на украинские войска, которые и так отступают в Донбассе. Но пока не ясно, будет это массированное наступление ВС России или же отдельные попытки штурма. На Запорожском направлении русские войска численно превышают ВСУ. Главная цель удара - Запорожье.К слову, информационное поле с украинской стороны, демонстрирует слаженную работу пропаганды. Все официальные источники утверждают, что ситуация "находится под контролем". Однако такие заявления вызывают вопросы даже у местных жителей, которые активно обсуждают обстановку в социальных сетях. "Что тогда в их понимании действительно плохо?" — иронично комментируют очевидцы, находящиеся неподалеку от зоны боев.Одновременно с этим Украинские инженерно-саперные подразделения оборудуют оборонительные сооружения в районе Гуляйполя. Основной населённый пункт, который противник попытается защитить, - Новониколаевка. Это крупный логистический центр. Вокруг Запорожья и Гуляйполя выстроены определённым образом инженерные заграждения. Для Запорожья - это оборона в два эшелона. Для Гуляйполя - ротные опорные пункты в круг. Вероятно, удар ВС России в этом направлении будет носить разрезающий характер сразу в нескольких местах.Впрочем, это только предположения, которые высказывают аналитики и эксперты. Тем не менее, наступательные действия российской армии охватывают практически все направления на линии боевого соприкосновения. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, однако в ряде ключевых участков фронта российским подразделениям удаётся продвигаться вперёд, причём темпы продвижения уже измеряются десятками километров.О том, что говорят о ситуации на фронте украинские военные и эксперты - а статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

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