https://ukraina.ru/20250402/1062229616.html

Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР

Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР - 02.04.2025 Украина.ру

Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР

Во время Второй мировой войны армия Сербии освободила Югославию от немецкой оккупации своими силами, хоть и с помощью Красной Армии. Такое заявление 2 апреля сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу

2025-04-02T10:51

2025-04-02T10:51

2025-04-02T10:51

новости

югославия

ссср

сербия

александр вучич

красная армия

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/00/1033790013_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_a4a1df7497102375d18e0c175091c473.jpg

По словам сербского лидера, помощь от СССР была "ограниченной", а сербы заплатили "большую цену" за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.Он также уточнил, что его страна понесла большие потери не только от нацистской Германии, но и от действий хорватских усташей (фашистов). Вучич назвал события тех лет настоящим геноцидом сербского народа.Не раз отмечалось, что в период с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия, Народно-освободительная армия Югославии и войска Болгарии провели совместную операцию по освобождению восточных и южных частей Югославии и ее столицы Белграда от германских войск. Тогда советская армия понесла потери в 4350 человек.

https://ukraina.ru/20250402/1062227923.html

югославия

ссср

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, югославия, ссср, сербия, александр вучич, красная армия, вторая мировая война