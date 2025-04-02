https://ukraina.ru/20250402/1062229616.html
Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР
Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР - 02.04.2025 Украина.ру
Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР
Во время Второй мировой войны армия Сербии освободила Югославию от немецкой оккупации своими силами, хоть и с помощью Красной Армии. Такое заявление 2 апреля сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу
2025-04-02T10:51
2025-04-02T10:51
2025-04-02T10:51
новости
югославия
ссср
сербия
александр вучич
красная армия
вторая мировая война
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По словам сербского лидера, помощь от СССР была "ограниченной", а сербы заплатили "большую цену" за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.Он также уточнил, что его страна понесла большие потери не только от нацистской Германии, но и от действий хорватских усташей (фашистов). Вучич назвал события тех лет настоящим геноцидом сербского народа.Не раз отмечалось, что в период с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия, Народно-освободительная армия Югославии и войска Болгарии провели совместную операцию по освобождению восточных и южных частей Югославии и ее столицы Белграда от германских войск. Тогда советская армия понесла потери в 4350 человек.
https://ukraina.ru/20250402/1062227923.html
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новости, югославия, ссср, сербия, александр вучич, красная армия, вторая мировая война
Новости, Югославия, СССР, Сербия, Александр Вучич, Красная Армия, Вторая мировая война
Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР
Во время Второй мировой войны армия Сербии освободила Югославию от немецкой оккупации своими силами, хоть и с помощью Красной Армии. Такое заявление 2 апреля сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу