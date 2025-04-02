https://ukraina.ru/20250402/1062228434.html

Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины

Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины - 02.04.2025 Украина.ру

Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины

Президент Финляндии Александр Стубб, находясь с визитом в США, предложил Трампу выдвинуть России ультиматум с требованием полного прекращения огня с 20 апреля без каких-либо гарантий российской стороне и принятия её условий. А в случае несогласия Кремля – резко усилить санкции против России и расширить военную поддержку Киева.

2025-04-02T10:08

2025-04-02T10:08

2025-04-02T10:18

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Несколькими днями ранее Стубб, принимавший у себя в гостях украинского президента Владимира Зеленского, во время совместного брифинга заявил что по итогам Второй Мировой войны Финляндия лишилась не только значительной части своих территорий, но и суверенитета поскольку мирный договор с СССР не позволял его стране самостоятельно принимать политические решения. Также по мнению Стубба Украина должна избежать подобной участи в своих взаимоотношениях с Россией. Тем самым финский президент пополнил собой число подстрекающих Зеленского к дальнейшей эскалации конфликта.Конечно, многие попытаются списать такие заявления главы Финляндии на фантомные боли, которые испытывает его страна, и которые долгие годы были табуированной темой. Однако это лишь вершина айсберга: если взглянуть глубже, то и Украина, и Финляндия – это два реваншистских проекта, реализуемых по очень похожим лекалам нашими врагами, желающими воевать против нас чужими руками."А казачок-то засланный!"Перенесёмся на пару столетий назад в 1820-е годы в эпоху "романтического национализма", охватившего литературы стран Европы. Сразу скажу что к привычному нам национализму с его нетерпимостью к другим народам это явление не имеет ничего общего: в центре внимания писателей тогда оказалось всё, что связано с народным творчеством и отечественной историей. В России в рамках этого направления увидели свет "Руслан и Людмила" Пушкина и бессмертный словарь Даля, сборники народных песен сказок и былин.Впрочем, к былинам мы ещё вернёмся, а пока перенесёмся туда, где ещё совсем недавно существовала Речь Посполитая. В польской литературе "романтический национализм" ознаменовался появлением "украинской школы": писатели утратившей суверенитет страны начинают воспевать тех, кого сами безжалостно притесняли! Вроде бы нонсенс, но не будем забывать Польша всегда была непревзойдённым мастером "мягкой силы", а Варшава для наших соотечественников - вторая законодательница моды после Парижа.Именно в это время польская литература начинает эксплуатировать малороссийскую тематику. Многие расхожие сюжеты украинских книг специально придуманы польскими писателями тех лет, как та же история про запорожского атамана Вернигору, из одноимённого романа Михала Чайковского. Кстати, именно тогда в поэмах Богдана Залеского и Юлиуша Словацкого впервые воспевается беспринципный Иван Мазепа, которому был придуман имидж борца за волю народа.Значительная часть популярных украинских народных песен была сочинена польскими авторами и совершенно не имеет отношения к малороссийскому фольклору. Яркий пример – песня "За Сибіром сонце сходить", посвящённая живому на момент сочинения русофобствующему мятежнику Устиму Кармалюку. Её создатель – бард Томаш Падура, человек удивительной судьбы, не раз восстававший против России, но каждый раз чудесным образом выходивший сухим из воды. Помимо творческой деятельности пан Падура занимался ещё и культуртреггерством: на пару с весьма эксцентричным помещиком Вацлавом Ржевуским он организовал школу странствующих певцов, репертуар для которых на малороссийском наречии он готовил собственноручно.Мы упоминали моду. Некоторая часть шляхетского юношества того времени начинает активно щеголять на публике в малороссийских крестьянских одеяниях за что получает прозвище хлопоманов. А их степенные отцы заводили себе "казачков" - камердинеров, ряженых в мундиры запорожского казачества. Но если хлопоманство так и осталось локальной молодёжной субкультурой, то камердинеры нового образца быстро завоевали популярность в России, оставив после себя в нашем лексиконе такое выражение, как "ряженый казачок".Месть за ПолтавуТеперь вернёмся к былинам. Как вы думаете, где были записаны известные каждому из нас строки про Илью Муромца, Добрыню Никитича и киевского князя Владимира? В Олонецкой и Архангельской губерниях (на стыке нынешних Республики Карелия, Архангельской и Вологодской областей): только там, а совсем не в Киеве, сохранилась память о древнерусской государственности. И именно там же шведским энциклопедистом Элиасом Лённротом в те же самые годы был записан карело-финский эпос "Калевала".Спустя ровно сто лет после Полтавского сражения Швеция из воинственной континентальной державы окончательно превратилась в бюргерское государство средней руки, напоследок уступив России Финляндию. На отошедших к нам территориях почти сразу же в среде шведской интеллигенции возникло мощное течение фенноманов. И ведь сколько шведы считали финнов второсортными провинциалами пока имели над ними власть, но стоило тем стать подданными российской короны как откуда ни возьмись появилась трогательнейшая забота о языке и культуре финского народа!В те годы Швеция являлась одним из центров передовой научной мысли, оказывая мощное влияние на лучшие умы планеты. Там уже тогда понимали важность собирания и систематизации эпоса: народные сказания считаются лучшим показателем возраста этноса и аргументом его территориальных претензий. Поэтому можно представить насколько мощным было незримое сражение двух крупнейших балтийских держав: с одной стороны собирались былины киевского цикла, с другой - записывались финские рунические песни для будущей "Калевалы".По своей основной специальности Элиас Лённрот был врачом, поэтому второе его увлечением после фольклористики – это разработка понятийного аппарата финского языка для естественно-научной сферы. Ведь язык изящной словесности, неспособный обслуживать жизненно важные сферы общества, неизбежно проиграет как инструмент общения другим языкам.Благодаря усилиям фенноманов в Великом Княжестве Финляндском уже в 1820 году появляется обучение на финском языке, к середине столетия на нём уже начинает издаваться художественная литература, а в 1863 году финский язык получает государственный статус наряду со шведским. Для сравнения: русский язык был приравнен к ним лишь в 1900 году усилиями генерал-губернатора Николая Бобрикова, позднее павшего от рук сепаратистов. Результат налицо: за сто лет захолустная провинция прошла весь процесс государствообразования.В рай – на чужих костяхО реваншистской сущности финляндского проекта говорит тот факт, что оставшиеся в Швеции финны не проявляют ни пассионарности, ни стремления к самоопределению, ни даже желания сохранить собственную идентичность. Первый этнический финн стал депутатом Риксдага всего полтора десятилетия назад, а шведское государственное телевидение долгое время безуспешно призывает финское меньшинство пользоваться родным языком.Зато в соседней Финляндии шведское меньшинство по сути дела выполняет роль финской национальной элиты. Государственный гимн страны написан на шведском языке (хотя имеет и финский перевод), герб позаимствован у династии Ваза, ну и традиционный элемент всех скандинавских флагов – варяжский крест. И даже в плане моды стоит стать чему-то очень популярным в Стокгольме как эстафету тут же подхватывает Гельсингфорс. Большинство финских президентов, как и нынешний, – этнические шведы. Три четверти персоналий в книге "Сто замечательных финнов" - тоже они. И именно эта самое меньшинство до 1944 года активно втягивало страну в противостояние с СССР. А расплачивалось за эти амбиции финское большинство.Вспоминается 2010 год когда я с журналистской делегацией работал в Хмельницкой области. Меня тогда потрясло насколько там уже тогда грамотно было расставлено польское меньшинство, которого в регионе по официальным данным меньше 3%: в нужный момент надо просто поменять флаг над исполкомом и таблички на дверях кабинетов. Не забуду слёзы умиления на глазах присутствующих когда местный меценат передавал в дар родному городу объёмную папку с копиями документов по его истории из польских архивов. Заглянул я в эти бумаги краем глаза, а там лишь сухие сведения о том, кому что принадлежало в этих краях из недвижимости до разделов Речи Посполитой. Да и зарабатывал этот меценат скупкой и расфасовкой мёда, предназначавшегося для отправки прямиком в Польшу: на этикетках – ни слова по-украински. А часы уже отсчитывали время до начала смуты…О других аспектах отношений России и Финляндии - в статье "Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией"

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Александр Дмитриевский

россия, финляндия, швеция, александр стубб, владимир зеленский, дональд трамп, эксклюзив