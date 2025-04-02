Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине - 02.04.2025 Украина.ру
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Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине
Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине - 02.04.2025 Украина.ру
Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью испанской газете Pais заявил, что порядка 30 стран выразили готовность "поддерживать мир" на Украине
2025-04-02T10:58
2025-04-02T10:58
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"Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир (на Украине - ред.) после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - сказал Сикорский.При этом он отметил, что от США потребовалось бы, как минимум, использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов.Сикорский также добавил, что ЕС не сможет взять на себя "слишком большую" задачу "по сдерживанию" России. По его мнению, это задача для всей НАТО.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, польша, сикорский, эммануэль макрон, нато, ес
Новости, Украина, Россия, Польша, Сикорский, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС

Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине

10:58 02.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью испанской газете Pais заявил, что порядка 30 стран выразили готовность "поддерживать мир" на Украине
"Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир (на Украине - ред.) после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - сказал Сикорский.
При этом он отметил, что от США потребовалось бы, как минимум, использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов.
Сикорский также добавил, что ЕС не сможет взять на себя "слишком большую" задачу "по сдерживанию" России. По его мнению, это задача для всей НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. По его утверждению, их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
 
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