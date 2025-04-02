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Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно

Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно - 02.04.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно

Главными темами минувшей недели были минеральная сделка — от аппетитов США ужаснулись все — и существующее лишь для США перемирие между Украиной и Россией в части отказа от ударов по объектам энергетики.

2025-04-02T04:47

2025-04-02T04:47

2025-04-02T04:47

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И пока внимание общественности приковано к дипломатическим играм в треугольнике США — Россия — Украина, в Ровно начали подавать воду по часам, у военнообязанных закончились сроки действия отсрочек, а чиновникам вновь подняли зарплаты.Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Минеральная сделкаЗамглавы налогового комитета Рады Ярослав Железняк поделился содержанием проекта договора по недрам между США и Украиной, которое впоследствии подтвердили ещё и зарубежные деловые СМИ. Подробнее о 58-страничном проекте соглашения можно прочитать в отдельном тексте, но если кратко, то соглашение не просто кабальное, а рабское для Украины. Администрация Трампа требует передать ей на неопределённое время полный контроль над всеми украинскими недрами, а также экспортом полезных ископаемых для компенсации уже понесенных Вашингтоном расходов после 2022 года на поддержку киевской власти. Управлять добычей, экспортом и устанавливать цены на минералы будет Вашингтон — от Украины в буквальном смысле слова не зависит ничего.Для Трампа ситуация с соглашением выигрышная вне зависимости от того, подпишет его Зеленский или нет. Подпишет — США заработают деньги, Зеленский испортит отношение со всеми внутри страны и войдёт в историю как человек, продавший Украину. Не подпишет — США обвинят Зеленского в чёрной неблагодарности, вновь объяснят почему сняли Украину с довольствия и бросят её.Вне зависимости от того, будет подписано соглашение или нет, США с территории Украины будут уходить так как все инструменты для эскалации были использованы ещё администрацией Байдена, а победить Россию не представляется возможным. Зеленский это понимает, поэтому трижды отказывался подписывать меморандум (соглашение о намерениях, не имеющее обязательной юридической силы) по минералам, однако столкнулся с сильными давлением со стороны США и отсутствием реальной (была лишь вербальная) поддержки со стороны Европы. Поэтому деваться Зеленскому некуда: придётся подписывать, но есть время на попытки торга и затягивания сроков.А пока же киевская власть пытается переубедить своих американских начальников, а Европа сочувственно пишет, что американская сделка подобна европейским колониальным практикам 19-го века.Будни перемирийНичего за неделю не изменилось и с перемириями с Украиной. Энергетическое перемирие является не чем иным как односторонним прекращением огня, которое соблюдает Россия, но не Украина. Последняя каждый раз находит поводы для сохранения ударов по российским объектам: то не согласован список объектов, то согласованный США и Россией список отличается от того, который подавала Украина и так далее.Черноморское перемирие и вовсе не вступило в силу так как точкой отсчёта для него является выполнение США и Евросоюзом обязательств по перезапущенной "зерновой сделке". И если США не составит труда переподключить Россельхозбанк и долларовой системе, то ЕС снимать санкции с России не планирует, а значит США придётся уговаривать/принуждать европейцев. А те желания слушать Трампа не демонстрируют.Поэтому спикер украинского ВМС Дмитрий Плетенчук прав, когда говорит, что морское перемирие не началось, хотя Зеленский ещё 25 марта заявил, что перемирие уже начало действовать, а следом обвинил Россию в манипуляциях.В целом, несмотря на заявления о стремлении к перемирию и миру, Россия и Украина в нём реально не заинтересованы. Россия владеет стратегической инициативой на фронтах и отказываться от единственного реально работающего инструмента влияния на киевскую власть не намерена. Киевская власть и вовсе будет воевать до последнего украинца лишь бы не признавать свой проигрыш, который станет национальной катастрофой. США — единственные, кому нужно перемирие так как на внешнеполитическом фронте Трампу хвастаться нечем. Именно поэтому вице-президент Вэнс и говорит, что перемирие на Чёрном море уже действует.Но разговоры разговорами, а инвесторы постепенно теряют оптимизм и понимают, что новый вариант мирного предложения со стороны России, готовой к весенне-летней военной кампании, будет для киевской власти сильно хуже предыдущего. Поэтому украинские облигации (долговые бумаги) упали, но никакой катастрофы пока не произошло: падение измеряется считанными центами.Водный кризисИ пока политики упражняются в дипломатию, в городе Ровно объявили о переходе к почасовой подаче воды вместо круглосуточного водоснабжения. Сколько будет город жить в таких условиях — не ясно, но хуже всего придётся жителям верхних этажей в высотках: давления воды может не хватить, чтобы поднять её на самые верхние этажи.Водоканал накопил долгов на 115 млн гривен, из которых 70 млн задолжали энергетикам, а остальное должны Ровноазоту, на чьих мощностях проводят очистку канализационных вод. Поэтому воду будут подавать в часы, когда электроэнергия обходится дешевле всего, чтобы снизить темпы роста задолженности. В сложившейся ситуации водоканал винит принятый киевской властью в начале СВО мораторий на повышение коммунальных тарифов: он застыл на отметке в 32,6 гривны за куб воды, тогда как рыночно обоснованный тариф уже превысил 57,07 гривен за кубометр.Но хуже всего в этой истории то, что она рискует стать модельной и для других городов. По словам нардепа Кицака, из-за накопленных долгов в жилищно-коммунальной сфере судьбу Ровно рано или поздно повторят и другие города под контролем киевской власти.Но и эту беду можно было бы пережить если бы не другие накопленные коммунальные проблемы. Часть жителей Кривого Рога весь отопительный сезон пережила без отопления, в Полтаве рушится канализационный коллектор. В первом случае отопление пытались подавать силами бригад, надёрганных со всей страны (и без особого успеха), во втором случае нужно найти деньги и специалистов для ремонта коллектора.Украинские города чем дальше, тем меньше будут пригодны для более-менее комфортной жизни. И никакой элитный ЖК не спасёт: трубы сгнили повсеместно.Будни мобилизацииС 1 апреля вступил в силу новый порядок бронирования военнообязанных: старые брони признаны недействительными, а новые получили не все. Часть мужчин теперь числятся приложением "Резерв+" в качестве уклонистов и некоторые из них, например, водители-дальнобойщики оказались в сложной ситуации, когда срок пребывания за границей истёк, а возвращаться в страну опасно — мобилизуют на первом же блокпосту. Военкомы во всю используют окно возможностей для личного обогащения и выполнения уже не первый месяц срываемых планов по мобилизации.Главное отличие между старым и новым порядком бронирования в том, что теперь свои критерии могу устанавливать региональные власти, тогда как ранее всё решали исключительно в Киеве на уровне министерств. Критерии для бронирования сильно разнятся от региона к региону. Однако общее правило — возможность защитить от мобилизации сотрудника с зарплатой свыше 20 тыс. гривен — осталось неизменным. Это привело к формальному, но не реальному, росту зарплат: работникам на бумаге платят больше, но "переплату" они компенсируют работодателю. Например, водителю повышают размер зарплаты, но перестают выдавать командировочные и следят, чтобы он потратил "переплату" на рабочие цели.Впрочем, на подходы украинских военкомов к бусификации все бюрократические изменения никак не влияют. Параллельно пиарщики Минобороны пытаются завлечь на службу по контракту молодёжь, но делают это так, что стыдно становится всем кроме пиарщиков. В ход пошли упражнения в арифметике: сколько можно купить чизбургеров из "Макдональдс" за 1 млн гривен или месяцев подписки на "Нетфликс", а также формирующие опросы украинских девушек о желаемой ими зарплате своего молодого человека. От озвученных цифр в 200 тыс. гривен в месяц или 5 тыс. долларов — не по себе становится даже матёрым IT-специалистам, не говоря уже о простых смертных.Впрочем, насколько эффективна работа всей этой пиар-машины пока совершенно непонятно.Прочие новостиУкраинское Минобороны создало Управление космической политики, чьей задачей станет выработка нормативно-правовой базы, поиск актуальных космических технологий и "взаимодействие с внутренними и в внешними стейкхолдерами". Проще говоря, создана очередная синекура для своих приближённых, которые смогут получать запредельные по меркам Украины зарплаты и ничего не делать. Подобное управление украинской власти нужно было создавать лет 15 назад и с прицелом на интеграцию с Россией, а теперь интегрировать нечего: Украина осталась без авиационной и ракетной промышленности.К слову, о чиновниках: недавние изменения в украинское законодательство позволят чиновникам зарабатывать ещё больше. С прошлого года чиновники в министерствах получают 40–50 тыс. гривен, а особо отличившиеся зарабатывают и 200 тыс. гривен в месяц. Для понимания: средняя зарплата по Украине за февраль 2025 года составляла 18,6 тыс. гривен, тогда как у чиновников центральных органов исполнительной власти — 51,4 тыс. гривен. В целом, зарплаты украинских чиновников хотят довести до уровня не менее 70–90% от окладов на аналогичных должностях в частном секторе, вот только денег в бюджете на это нет. Впрочем, украинские чиновники себя точно не обидят.Украина получила транш размером 400 млн долларов от МВФ. От МВФ в целом уже поступило семь траншей общим объемом около 9,8 млрд долларов из запланированных 15,5 млрд в рамках программы МВФ на 2023–2027 годы. А госдолг Украины тем временем превысил 169 млрд долларов, что превышает ВВП страны.Спустя неделю после то ли взлома, то ли технического сбоя специалистам Укржелдороги удалось возобновить продажу билетов на поезда дальнего следования через приложение, но не сайт. В отместку украинские хакеры уложили сайт Московского метрополитена: при заходе на него отображался сайт УЗ.Минобороны Украины сообщило, что в прошлом году разрешило применение свыше 350 образцов вооружений и военной техники, 87% которых были украинского производства. Пусть цифры и впечатляют, но они сами по себе свидетельствуют, о мелкосерийном и даже штучном производстве вооружений. Впрочем, это хорошая новость: чем хуже дела у украинского ВПК, тем легче ВС РФ.В Киевской области с начала СВО восстановлено 70% повреждённых объектов."Газпром" с апреля увеличит объёмы прокачки газа по "Турецкому потоку" для удовлетворения потребностей Словакии, которой так и не удалось принудить киевскую власть к возобновлению транзита газа. А теперь — после неоднократных ударов по ГИС "Суджа" — этот газ невозможно качать уже и по чисто техническим причинам. В этом плане повторилась история с перезапуском транзита аммиака по аммиакопроводу "Тольятти — Горловка — Одесса": в начале весны 2023 года ВСУ его подорвали, чтобы не выполнять требование России по "зерновой сделке".В прошлом году 343 женщины получили дипломы водителей грузового и пассажирского транспорта в рамках программы Reskilling Ukraine. Но трудоустроились лишь 17% из них.Минздрав в рамках своей борьбы с фармдистрибьюторами и аптечными сетями-монополистам сообщил, что с апреля в диапазоне от 5% до 25% будут снижены цены на 116 лекарственных препаратов. Госпотребслужба оштрафовала аптечные сети на 213 тыс. гривен, получив 1156 жалоб от граждан на завышенные цены.НБУ не отказывается от идеи по переименования "копеек" в "шаги", но никаких работ пока не проводит: клерки НБУ ожидают принятия парламентом соответствующего законопроекта.О том, что происходит в энергетической сфере - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ярослав железняк, мвф, ес, минобороны, эксклюзив