Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
Украинские военнослужащие, эксперты, политики и западные СМИ продолжают гадать, когда и на каком направлении армия России разовьет свое следующее наступление
В среду, 2 апреля, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин заявил, что российское командование готовит наступление в апреле. По его словам, в тыловых районах ВС РФ уже больше месяца проходит обучение хорошо укомплектованных резервов. Фокин отметил, что наступление ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр — в направление Боровой в Харьковской области.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По его словам, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.
Об этом же писали западные СМИ. Так, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков написало, что ВС РФ "готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, российское командование планирует весной провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.
В то же время Украина допускает, что наступление будет в Запорожской области. Например, украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что основные линии атаки это Долинка — Щербаки и Пятихатки — Степовое.
10:28"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНРРоссийские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине.