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Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ

Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ - 02.04.2025 Украина.ру

Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ

Украинские военнослужащие, эксперты, политики и западные СМИ продолжают гадать, когда и на каком направлении армия России разовьет свое следующее наступление

2025-04-02T11:55

2025-04-02T11:55

2025-04-02T11:55

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В среду, 2 апреля, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин заявил, что российское командование готовит наступление в апреле. По его словам, в тыловых районах ВС РФ уже больше месяца проходит обучение хорошо укомплектованных резервов. Фокин отметил, что наступление ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр — в направление Боровой в Харьковской области.Между тем глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия готовится к наступлению не в апреле, а в мае.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По его словам, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.Об этом же писали западные СМИ. Так, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков написало, что ВС РФ "готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, российское командование планирует весной провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.В то же время Украина допускает, что наступление будет в Запорожской области. Например, украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что основные линии атаки это Долинка — Щербаки и Пятихатки — Степовое.Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине.

https://ukraina.ru/20250402/1062228756.html

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новости, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, наступление, вс рф