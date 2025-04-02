Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ - 02.04.2025 Украина.ру
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Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ - 02.04.2025 Украина.ру
Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
Украинские военнослужащие, эксперты, политики и западные СМИ продолжают гадать, когда и на каком направлении армия России разовьет свое следующее наступление
2025-04-02T11:55
2025-04-02T11:55
новости
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
наступление
вс рф
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В среду, 2 апреля, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин заявил, что российское командование готовит наступление в апреле. По его словам, в тыловых районах ВС РФ уже больше месяца проходит обучение хорошо укомплектованных резервов. Фокин отметил, что наступление ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр — в направление Боровой в Харьковской области.Между тем глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия готовится к наступлению не в апреле, а в мае.Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По его словам, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.Об этом же писали западные СМИ. Так, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков написало, что ВС РФ "готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, российское командование планирует весной провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.В то же время Украина допускает, что наступление будет в Запорожской области. Например, украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что основные линии атаки это Долинка — Щербаки и Пятихатки — Степовое.Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине.
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новости, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, наступление, вс рф
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, наступление, ВС РФ

Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ

11:55 02.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские военнослужащие, эксперты, политики и западные СМИ продолжают гадать, когда и на каком направлении армия России разовьет свое следующее наступление
В среду, 2 апреля, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин заявил, что российское командование готовит наступление в апреле. По его словам, в тыловых районах ВС РФ уже больше месяца проходит обучение хорошо укомплектованных резервов. Фокин отметил, что наступление ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр — в направление Боровой в Харьковской области.
Между тем глава "Центра по борьбе с дезинформацией" украинского СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия готовится к наступлению не в апреле, а в мае.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская армия пойдет в наступление до конца весны. По его словам, ВС РФ готовятся к продвижению на севере — в Сумской и Харьковской областях.
Об этом же писали западные СМИ. Так, издание AP о ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков написало, что ВС РФ "готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы на переговорах о прекращении огня". По данным источников, российское командование планирует весной провести наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.
В то же время Украина допускает, что наступление будет в Запорожской области. Например, украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что основные линии атаки это Долинка — Щербаки и Пятихатки — Степовое.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
10:28
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНРРоссийские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине.
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийнаступлениеВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
11:55Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ
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11:31ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
10:58Сикорский заявил о намерении тридцати стран "поддерживать мир" на Украине
10:51Вучич заявил, что сербская армия сама освободила Югославию от нацистов с участием СССР
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