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Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза

Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза - 02.04.2025 Украина.ру

Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза

Европа вступила в период политической диктатуры. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2025-04-02T11:37

2025-04-02T11:37

2025-04-02T11:37

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"Всему миру понятно, что предлоги для снятия с выборов наиболее популярных кандидатов надуманные. Это же дал понять (президент США) Дональд Трамп, которого так же пытались не допустить до выборов через целый град обвинений и судебных дел. (Глава ЕК) Фон дер Ляйен хвастает: если выборы в той или иной стране ЕС пойдут "в неверном направлении", то у Еврокомиссии "есть рычаги". Таким образом, руководство ЕС превращает выборы в инструмент обеспечения постоянного нахождения у власти одних и тех же политических сил", - написал Пушков.Сенатор отметил, что этот процесс сопровождается репрессиями против несогласных, по его словам, "Европа вступила в период политической диктатуры".В начале недели суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.Подробнее о выборах в Румынии - в материале Елены Мурзиной "Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, европа, россия, марин ле пен, алексей пушков, дональд трамп, ес, еврокомиссия, европарламент