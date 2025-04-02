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Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза
Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза - 02.04.2025 Украина.ру
Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза
Европа вступила в период политической диктатуры. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2025-04-02T11:37
2025-04-02T11:37
2025-04-02T11:37
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"Всему миру понятно, что предлоги для снятия с выборов наиболее популярных кандидатов надуманные. Это же дал понять (президент США) Дональд Трамп, которого так же пытались не допустить до выборов через целый град обвинений и судебных дел. (Глава ЕК) Фон дер Ляйен хвастает: если выборы в той или иной стране ЕС пойдут "в неверном направлении", то у Еврокомиссии "есть рычаги". Таким образом, руководство ЕС превращает выборы в инструмент обеспечения постоянного нахождения у власти одних и тех же политических сил", - написал Пушков.Сенатор отметил, что этот процесс сопровождается репрессиями против несогласных, по его словам, "Европа вступила в период политической диктатуры".В начале недели суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины.Подробнее о выборах в Румынии - в материале Елены Мурзиной "Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, румыния, европа, россия, марин ле пен, алексей пушков, дональд трамп, ес, еврокомиссия, европарламент
Новости, Румыния, Европа, Россия, Марин Ле Пен, Алексей Пушков, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, Европарламент
Пушков назвал признак растущей слабости Евросоюза
Европа вступила в период политической диктатуры. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Всему миру понятно, что предлоги для снятия с выборов наиболее популярных кандидатов надуманные. Это же дал понять (президент США) Дональд Трамп, которого так же пытались не допустить до выборов через целый град обвинений и судебных дел. (Глава ЕК) Фон дер Ляйен хвастает: если выборы в той или иной стране ЕС пойдут "в неверном направлении", то у Еврокомиссии "есть рычаги". Таким образом, руководство ЕС превращает выборы в инструмент обеспечения постоянного нахождения у власти одних и тех же политических сил", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что этот процесс сопровождается репрессиями против несогласных, по его словам, "Европа вступила в период политической диктатуры".
"Евросоюз снимает одного за другим оппозиционных политиков с выборов - и это признак его растущей слабости. Если бы Кэлин Джеорджеску в Румынии и Марин Ле Пен во Франции не представляли угрозу для власти нынешних правящих кругов Европы, не было бы необходимости принимать против них репрессивные меры. Однако они оба были ведущими кандидатами в своих странах", - объяснил политик.
В начале недели суд Парижа
вынес приговор Марин Ле Пен
и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента
. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ранее избирком Румынии
отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС
и прекращение поддержки Украины
.