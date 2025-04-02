https://ukraina.ru/20250402/1062226552.html

Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей

Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей - 02.04.2025 Украина.ру

Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей

Во вторник, 1 апреля, подразделения 45-й бронетанковой бригады бундесвера официально приступили к несению службы на территории Литвы. Это первая постоянна военная база Германии за границей с 1945 года.

2025-04-02T05:21

2025-04-02T05:21

2025-04-02T05:21

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литва

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Германия на постоянной основе развернула свою первую армейскую бригаду за рубежом со времен Второй мировой войны. Страна начала отправку 5000 солдат и офицеров в Литву в рамках усиленного присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Это знаменует собой значительный шаг для Берлина, который традиционно избегал долгосрочных военных обязательств за рубежом, написала во вторник брюссельская редакция американского портала Politico*.Недавно сформированная 45-я бронетанковая бригада бундесвера (армия ФРГ – прим.) 1 апреля официально приступила к несению службы после строевого смотра недалеко от Вильнюса. Там был открыт временный штаб бригады, и она теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера. Ожидается, что немецкие войска в Литве станут полностью боеспособными к 2027 году, после чего они переместятся на постоянную базу в Руднинкай, расположенную в 30 километрах к югу от литовской столицы.В настоящее время в Литве дислоцируются 150 немецких военнослужащих, но к концу 2025 года там будет размещено около 500 солдат и офицеров бундесвера. План охватывает не только передовые силы, но и вспомогательные подразделения, такие как медицинский центр, рота связи и группы поддержки командования, расположенные в нескольких местах."У нас есть ясная миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО", – сказал генерал Хубер немецкому информационному агентству dpa. "Делая это, мы также защищаем территорию НАТО – и ​​саму Германию", – добавил он.Для НАТО развертывание немецкой бронетанковой бригады в Литве на постоянной основе представляет собой критически важную часть перехода Альянса к сдерживанию путем передовой обороны. Для Германии это важный этап в избавлении от репутации "нерешительной военной державы".Этот шаг рассматривается как сильное политическое и стратегическое послание России, особенно с учетом продолжающегося конфликта на Украине и меняющегося ландшафта безопасности в Европе. Для Литвы, которая граничит с российским анклавом в Калининграде и Белоруссией, присутствие немецких войск имеет решающее значение для её национальной безопасности, это также служит подтверждением приверженности НАТО региону, пишет Politico*.На церемонии начала службы немецкой бригады не было высокопоставленных представителей Министерства обороны Литвы и литовских политиков. Дело в том, что они сейчас озабочены купированием скандала со смертью четырёх американских военнослужащих, утонувших на бронемашине в болоте рядом с полигоном Пабраде, неподалёку от границы с Россией. Это происшествие в литовских СМИ затмило официальное открытие немецкой военной базы. При этом немецкие военные решили не проявлять сочувствия к своим американским союзникам по НАТО, и переносить церемонию не стали.Берлин пообещал начать долгосрочное развертывание своих военных в Литве в 2023 году, вопреки предыдущей немецкой оборонной политике, которая на протяжении десятилетий избегала постоянного размещения боевых частей за рубежом. Историческое значение этого развертывания невозможно переоценить. Со времен Средневековья Тевтонский и Ливонский ордена – военные и церковные структуры с немецкими корнями – правили частями нынешних Литвы и Латвии, принося на эти земли христианство и феодальную систему. Со временем регион контролировался различными державами, но немецкое влияние оставалось сильным, особенно среди правящей элиты и в городах.К XVIII веку территория Прибалтики большей частью вошла в состав Российской империи, но немецкое культурное и административное господство там оставалось заметным. После короткого периода независимости Литвы, Латвии и Эстонии вследствие Первой мировой войны, Советский Союз восстановил контроль над регионом в 1940 году, а во время Второй мировой войны он находился под немецкой оккупацией. Прибалтийские государства обрели формальную независимость только в 1991 году после распада СССР, но сразу же пожертвовали ею ради вступления в НАТО и ЕС.Теперь, через 80 с лишним лет после предыдущего немецкого военного присутствия в регионе, бундесвер возвращается в Прибалтику – формально не как оккупант, а как союзник и защитник европейской безопасности. Это знаменует собой исторический и символический сдвиг в роли Германии в регионе и подчеркивает растущее доверие между Германией и Литвой, пишет болгарский портал "Новините". Это более чем прозрачный намёк на немецкий ультиматум Литве в марте 1939 года, вследствие которого эта страна вынуждена была передать Клайпедский край Третьему рейху.Стоит отметить, что в 2001-2021 годах подразделения бундесвера активно участвовали в боевых действиях в Афганистане в рамках созданных США "Международных сил содействия безопасности" (англ. International Security Assistance Force, ISAF). В 2013 году численность немецкого контингента в ISAF достигала 4400 военнослужащих, накануне вывода из Афганистана сил США и их союзников в 2021-м она составляла около 1300 солдат и офицеров.Хотя в этом случае речь не шла о постоянной дислокации немецких военных за границей, за 20 лет операции в Афганистане в ней приняли участие коло 150 тысяч военнослужащих бундесвера. Немецкий военный контингент в Афганистане был вторым по численности среди стран НАТО – после войск США. Потери немецкого контингента ISAF в Афганистане составили 59 человек.В Литве боевых действий нет и не предвидится, однако инцидент с американскими военными показывает, что иностранные войска в Прибалтике могут нести и небоевые потери, – ведь болот, не указанных на картах, в регионе хватает. Кроме того, 22 марта в Минобороны Литвы заявили о намерении установить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. Конечно, подобный процесс предусматривает создание карт минных полей, но и злосчастное болото тоже чисто теоретически должно было быть нанесено на карту…О том, как США действуют на Украине - в статье Павла Волкова "Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы"*Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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