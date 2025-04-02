"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР - 02.04.2025 Украина.ру
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"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР - 02.04.2025 Украина.ру
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
Российские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
2025-04-02T10:28
2025-04-02T10:28
новости
украина
днепропетровская область
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россия
вооруженные силы украины
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Он заявил, что для украинских подразделений события в направлении села Комар развиваются "не самым лучшим образом". По словам Мирошникова, после потери ВСУ Днепроэнергии и Бурлацкого российские войска продвигаются на север по берегам реки Мокрые Ялы.Стоит отметить, что ранее источник в российских силовых структурах заявил, что российские подразделения смогли подойти почти вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали атаковать украинские войска в селе Григоровка в ДНР. Подробнее о продвижении армии России – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.
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днепропетровская область
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новости, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Украина, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР

10:28 02.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
Он заявил, что для украинских подразделений события в направлении села Комар развиваются "не самым лучшим образом". По словам Мирошникова, после потери ВСУ Днепроэнергии и Бурлацкого российские войска продвигаются на север по берегам реки Мокрые Ялы.
"Из-за географии местности возможности для контратак ВСУ обрезаны и остановить продвижение армии России невозможно. Если ВС РФ выйдут на линию Комар – Вольное поле, то боев в Днепропетровской области уже не избежать", – говорится в публикации украинского военкора.
Стоит отметить, что ранее источник в российских силовых структурах заявил, что российские подразделения смогли подойти почти вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области.
Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали атаковать украинские войска в селе Григоровка в ДНР. Подробнее о продвижении армии России – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.
 
НовостиУкраинаДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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