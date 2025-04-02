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"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР

"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР - 02.04.2025 Украина.ру

"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР

Российские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников

2025-04-02T10:28

2025-04-02T10:28

2025-04-02T10:28

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Он заявил, что для украинских подразделений события в направлении села Комар развиваются "не самым лучшим образом". По словам Мирошникова, после потери ВСУ Днепроэнергии и Бурлацкого российские войска продвигаются на север по берегам реки Мокрые Ялы.Стоит отметить, что ранее источник в российских силовых структурах заявил, что российские подразделения смогли подойти почти вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали атаковать украинские войска в селе Григоровка в ДНР. Подробнее о продвижении армии России – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.

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новости, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф