https://ukraina.ru/20250402/1062228756.html
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР - 02.04.2025 Украина.ру
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
Российские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
2025-04-02T10:28
2025-04-02T10:28
2025-04-02T10:28
новости
украина
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0dd46c4647ce67d890efd941ab2991cf.jpg.webp
Он заявил, что для украинских подразделений события в направлении села Комар развиваются "не самым лучшим образом". По словам Мирошникова, после потери ВСУ Днепроэнергии и Бурлацкого российские войска продвигаются на север по берегам реки Мокрые Ялы.Стоит отметить, что ранее источник в российских силовых структурах заявил, что российские подразделения смогли подойти почти вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали атаковать украинские войска в селе Григоровка в ДНР. Подробнее о продвижении армии России – в публикации Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуемный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля.
украина
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_347317accfb00178981f83dca1685194.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Украина, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНР
Российские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников