Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной - 02.04.2025 Украина.ру
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Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной
Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной - 02.04.2025 Украина.ру
Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной
США выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-04-02T05:15
2025-04-02T05:15
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владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада
олег царев
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По его словам, Вашингтон разговаривает с киевским режимом путем ультиматумов.Он также отметил, что глава киевского режима при этом крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность — “важнее всего”.“Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения”, — подчеркнул экс-депутат.Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация, резюмировал собеседник издания.Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил Зеленскому за отказ от ресурсной сделки."Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки", — сказал Трамп.Сенатор РФ Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Трамп сильно раздражен поведением и действиями Зеленского.“Тон президента США не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", — написал Пушков в своем Телеграм-канале.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, олег царев
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада, Олег Царев

Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной

05:15 02.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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США выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
По его словам, Вашингтон разговаривает с киевским режимом путем ультиматумов.
“Та же сделка по природным ресурсам с Украиной не обсуждается. Они ее долго готовили и просто предложат [Владимиру] Зеленскому ее подписать. То же самое касается других вопросов. Они выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике”, — считает Царёв.
Он также отметил, что глава киевского режима при этом крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность — “важнее всего”.
“Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения”, — подчеркнул экс-депутат.
Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация, резюмировал собеседник издания.
Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил Зеленскому за отказ от ресурсной сделки.
"Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки", — сказал Трамп.
31 марта, 13:59
Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если он откажется подписывать ресурсную сделку с США. Судя по утечкам в СМИ, условия соглашения с каждым новым предложением только ужесточаются. Для новой американской администрации это возможность показать в сжатые сроки свой первый реальный успех на международной арене
Сенатор РФ Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Трамп сильно раздражен поведением и действиями Зеленского.
“Тон президента США не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", — написал Пушков в своем Телеграм-канале.
Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная РадаОлег Царев
 
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