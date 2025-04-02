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Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной

Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной - 02.04.2025 Украина.ру

Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной

США выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-04-02T05:15

2025-04-02T05:15

2025-04-02T05:15

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По его словам, Вашингтон разговаривает с киевским режимом путем ультиматумов.Он также отметил, что глава киевского режима при этом крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность — “важнее всего”.“Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения”, — подчеркнул экс-депутат.Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация, резюмировал собеседник издания.Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил Зеленскому за отказ от ресурсной сделки."Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки", — сказал Трамп.Сенатор РФ Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Трамп сильно раздражен поведением и действиями Зеленского.“Тон президента США не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского", — написал Пушков в своем Телеграм-канале.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062173893.html

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, олег царев