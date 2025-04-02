Британия введет против России самый высокий режим контроля
Великобритания введет против России самый высокий, "усиленный", режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Об этом сообщил, выступая в парламенте, замглавы британского МВД Дэн Джарвис
"В прошлом месяце я заявил о нашем намерении включить Иран в этот (усиленный – ред.) уровень схемы, и сегодня я могу объявить, что мы также включим туда Россию в рамках этой схемы", - сказал Джарвис.
В список лиц, договоренности с которыми будет необходимо регистрировать, попадут президент России, правительство и все его ведомства, вооруженные силы, спецслужбы, полиция, Федеральное Собрание, судебные органы и ряд политических партий, например, "Единая Россия", перечислил Джарвис.
Помимо этого, если сами эти российские организации будут намерены напрямую вести деятельность в Великобритании, им также придется зарегистрироваться в FIRS, добавил он.
Схема начнет работать 1 июля 2025 года.
Схема FIRS призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в Британии. В её рамках все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию.
Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии. Он предполагает декларацию любой деятельности, которая проводится по договоренности с этими странами или по их указанию.
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