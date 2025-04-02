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ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео

ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео - 02.04.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео

В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России

2025-04-02T11:31

2025-04-02T11:31

2025-04-02T11:31

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На нем зафиксировано падение бомбы на краю некоего водоема и последующий мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола расходится ударная волна. После чего в воздух поднимаются клубы черного дыма.По данным военкоров, с помощью этой дамбы ВСУ перебрасывали бронетехнику на территорию России.А о том, какие новости появились на утро среды — в публикации Главное за ночь 2 апреля.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, вооруженные силы украины, вс рф, авиабомбы