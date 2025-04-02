ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео - 02.04.2025 Украина.ру
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ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео - 02.04.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России
2025-04-02T11:31
2025-04-02T11:31
новости
россия
донецкая народная республика
украина
всу
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вс рф
авиабомбы
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На нем зафиксировано падение бомбы на краю некоего водоема и последующий мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола расходится ударная волна. После чего в воздух поднимаются клубы черного дыма.По данным военкоров, с помощью этой дамбы ВСУ перебрасывали бронетехнику на территорию России.А о том, какие новости появились на утро среды — в публикации Главное за ночь 2 апреля.
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, вооруженные силы украины, вс рф, авиабомбы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, авиабомбы

ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео

11:31 02.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России
На нем зафиксировано падение бомбы на краю некоего водоема и последующий мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола расходится ударная волна. После чего в воздух поднимаются клубы черного дыма.
"Кадры авиаудара, скорее всего ФАБ-3000 по дамбе в районе населенного пункта Поповка", — заявляют авторы канала.
По данным военкоров, с помощью этой дамбы ВСУ перебрасывали бронетехнику на территорию России.
© Military Theme Z / Telegram
© Military Theme Z / Telegram
А о том, какие новости появились на утро среды в публикации Главное за ночь 2 апреля.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВСУВооруженные силы УкраиныВС РФавиабомбы
 
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