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ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео - 02.04.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России
2025-04-02T11:31
2025-04-02T11:31
2025-04-02T11:31
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На нем зафиксировано падение бомбы на краю некоего водоема и последующий мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола расходится ударная волна. После чего в воздух поднимаются клубы черного дыма.По данным военкоров, с помощью этой дамбы ВСУ перебрасывали бронетехнику на территорию России.А о том, какие новости появились на утро среды — в публикации Главное за ночь 2 апреля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, вооруженные силы украины, вс рф, авиабомбы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, авиабомбы
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео
В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России
На нем зафиксировано падение бомбы на краю некоего водоема и последующий мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола расходится ударная волна. После чего в воздух поднимаются клубы черного дыма.
"Кадры авиаудара, скорее всего ФАБ-3000 по дамбе в районе населенного пункта Поповка", — заявляют авторы канала.
По данным военкоров, с помощью этой дамбы ВСУ
перебрасывали бронетехнику на территорию России.
А о том, какие новости появились на утро среды
— в публикации Главное за ночь 2 апреля.