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Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты

Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты - 02.04.2025 Украина.ру

Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты

На этой неделе британское издание The Economist сообщило, что на Украине уже вовсю готовятся к выборам. По данным издания, Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после прекращения огня.

2025-04-02T05:00

2025-04-02T05:00

2025-04-02T05:00

украина

мариуполь

сша

владимир зеленский

ринат ахметов

давид арахамия

слуга народа

forbes

the economist

эксклюзив

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В команде Зеленского тут же бросились опровергать эту информацию. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что никакой подготовки не ведется, а выборы могут состояться только через 6 месяцев после отмены военного положения. С другой стороны, он отметил, что им сейчас нужно сбить стремление конкурентов включиться в предвыборную гонку."Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы", - говорит Арахамия.Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук тоже утверждает, что никакого совещания по выборам у них не проводилось. Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что сроков, установленных законом, якобы недостаточно для полноценной подготовки к голосованию. Диденко также настаивает, что подобная позиция якобы "находит консенсус" в обществе и у политических элит.Украинские эксперты подозревают, что британцы специально вбросили эту информацию в стремлении уверить Дональда Трампа в подготовке к выборам на Украине.И украинские социологи тут же выдали новые результаты своих исследований, которые показывают, что украинцы якобы поддерживают сначала Валерия Залужного, затем – Зеленского, а на третьем месте у них – глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Украинские социологи давно готовят почву для назначения во главе украинской администрации кого-нибудь из этих троих, что в любом случае будет означать продолжение конфликта и русофобской политики.Тем не менее, как пишет украинский Telegram-канал "Резидент", кризис с администрацией Трампа только усиливает напряженность внутри окружения Зеленского, так как украинские элиты боятся санкций США и считают его токсичным.Под давлением администрации США выборы на Украине могут для проформы провести, но голосованием в приложении "Дия" (аналог "Госуслуг"), которое полностью контролируют чиновники Зеленского. По этой причине украинский политолог Андрей Ермолаев говорит, что необходимо создать такие условия, чтобы этот процесс не подвергался сомнениям и имел легитимность. Политики Великобритании и ЕС, несомненно, признают "победу" Зеленского или Залужного, даже если голосование пройдет онлайн на одном из сайтов Офиса президента.Беглый украинский депутат Артем Дмитрук пишет, что все украинские политики дали добро на проведение антироссийской политики, поэтому и остаются у властной кормушки. По его словам, за саму возможность занимать высокие политические позиции украинский политик "продавал душу дьяволу".Некоторые представители украинской элиты, правда, жалуются, что им мало выделяют денег. На этой неделе молодой нардеп от "Слуга народа" Алексей Мовчан жаловался, что французские депутаты, дескать, летают бизнес-классом за средства государства, а украинским депутатам выделяют всего 7 тыс. грн. на бензин. По его словам, депутаты не должны мало получать, иначе, дескать, не будет реальной борьбы с коррупцией. По этой логике, чем больше у депутата зарплата, тем меньше в стране коррупция, а если депутатский корпус присваивает весь бюджет, то и коррупция на нулевом уровне.Необходимые средства у киевского режима имеются, в том числе и для удовлетворения аппетитов и покупки лояльности представителей украинской элиты. На днях депутаты снова подняли пенсии сотрудникам украинских министерств. Нардеп Анна Скороход также отметила на текущей неделе, что на строительство спортивного комплекса было выделено 100 миллионов гривен. Вся проблема в том, что этот комплекс якобы строится в Мариуполе, который Киев не контролирует с 2022 года. В целом на содержание ЖКХ одного только Мариуполя Украина якобы тратит около миллиарда гривен в год, утверждает депутат Скороход.На этой неделе издание Forbes также опубликовало свежие рейтинги состояния украинских богачей. По данным издания, богатейшие олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко не только оправились после 2022 года, но и сумели увеличить свое состояние.Ринат Ахметов за последний год удвоил свое состояние - с $ 4 млрд. до 7,9 млрд. (до начала СВО у него было 7,6 млрд.). Хотя он и потерял активы в Мариуполе, но смог на рядовых украинцах заработать больше. Forbes отмечает, что при оценке состояние Ахметова учитывалась и яхта Luminance стоимостью $ 0,5 млрд. Она входит в десятку крупнейших частных яхт. У Виктора Пинчука за год состояние выросло с 2 млрд до 3,2 млрд., тогда как в 2021 было 2,5 млрд. Не обеднел и пятый президент Петр Порошенко – у него сейчас $1,8 млрд вместо 1,6 млрд в 2021 году, хотя Зеленский вроде бы как и вводил против него санкции.О том, что происходит в экономической сфере Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно"

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украина, мариуполь, сша, владимир зеленский, ринат ахметов, давид арахамия, слуга народа, forbes, the economist, эксклюзив