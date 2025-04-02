https://ukraina.ru/20250402/1062229183.html

Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова

Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова - 02.04.2025 Украина.ру

Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова

Киев продолжает бить по энергетическим объектам РФ, не учитывая степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2025-04-02T10:12

2025-04-02T10:12

2025-04-02T10:35

новости

сша

мария захарова

россия

киев

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061782175_154:0:1102:533_1920x0_80_0_0_5c36d47ccb24e86610580a542fcb0d9a.jpg

"Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", - сказала Захарова.По ее оценке, таким образом Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома. При этом киевский режим не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире.Она добавила, что российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.Подробнее о нападениях - в материале ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков на сайте Украина.ру.

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, мария захарова, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины