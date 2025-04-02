Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова - 02.04.2025 Украина.ру
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Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова
Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова - 02.04.2025 Украина.ру
Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова
Киев продолжает бить по энергетическим объектам РФ, не учитывая степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2025-04-02T10:12
2025-04-02T10:35
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"Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", - сказала Захарова.По ее оценке, таким образом Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома. При этом киевский режим не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире.Она добавила, что российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.Подробнее о нападениях - в материале ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Мария Захарова, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США — Захарова

10:12 02.04.2025 (обновлено: 10:35 02.04.2025)
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
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Киев продолжает бить по энергетическим объектам РФ, не учитывая степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", - сказала Захарова.
По ее оценке, таким образом Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.
При этом киевский режим не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире.
"На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми (чем команда Джо Байдена)… Что эти люди, со своими достоинствами и недостатками, реально сами следят за международной повесткой. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале", - считает Захарова.
Она добавила, что российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.
Подробнее о нападениях - в материале ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты — Песков на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАМария ЗахароваРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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