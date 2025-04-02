У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском - 02.04.2025 Украина.ру
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У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском
У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском - 02.04.2025 Украина.ру
У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском
Российские подразделения под Суджей “наловили” много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. “Вэсэушники” малыми группами отошли в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-04-02T04:00
2025-04-02T04:00
новости
курская область
россия
суджа
дональд трамп
вооруженные силы украины
олег царев
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Отвечая на вопрос, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом, экс-депутат заявил, что это происходит, так как ВС РФ еще не разгромили украинскую армию.По его словам, “нашим ребятам непросто, работы у них еще много”.В понедельник, 31 марта, источник в группировке войск "Север" сообщил агентству РИА Новости о том, что ВСУ, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. По его данным, сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, суджа, дональд трамп, вооруженные силы украины, олег царев, верховная рада
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Олег Царев, Верховная Рада

У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском

04:00 02.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения под Суджей “наловили” много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. “Вэсэушники” малыми группами отошли в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Отвечая на вопрос, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом, экс-депутат заявил, что это происходит, так как ВС РФ еще не разгромили украинскую армию.
“По всей линии соприкосновения идут упорные бои. Да, мы под Суджей наловили много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. Вэсэушники малыми группами отошли в Сумскую область. Там же местность особая: леса и болота”, — пояснил собеседник издания.
По его словам, “нашим ребятам непросто, работы у них еще много”.
В понедельник, 31 марта, источник в группировке войск "Север" сообщил агентству РИА Новости о том, что ВСУ, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. По его данным, сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 12:27
ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области Минувшей ночью российские войска уничтожили бронегруппу ВСУ, которая готовилась к прорыву в Курскую область. Об этом 31 марта написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныОлег ЦаревВерховная Рада
 
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