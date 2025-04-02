https://ukraina.ru/20250402/1062213495.html

У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском

У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском - 02.04.2025 Украина.ру

У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском

Российские подразделения под Суджей “наловили” много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. “Вэсэушники” малыми группами отошли в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-04-02T04:00

2025-04-02T04:00

2025-04-02T04:00

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суджа

дональд трамп

вооруженные силы украины

олег царев

верховная рада

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Отвечая на вопрос, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом, экс-депутат заявил, что это происходит, так как ВС РФ еще не разгромили украинскую армию.По его словам, “нашим ребятам непросто, работы у них еще много”.В понедельник, 31 марта, источник в группировке войск "Север" сообщил агентству РИА Новости о том, что ВСУ, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. По его данным, сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.Полный текст интервью Олега Царева: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062167621.html

курская область

россия

суджа

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новости, курская область, россия, суджа, дональд трамп, вооруженные силы украины, олег царев, верховная рада