У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском
Российские подразделения под Суджей “наловили” много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. “Вэсэушники” малыми группами отошли в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Отвечая на вопрос, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом, экс-депутат заявил, что это происходит, так как ВС РФ еще не разгромили украинскую армию.
“По всей линии соприкосновения идут упорные бои. Да, мы под Суджей наловили много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. Вэсэушники малыми группами отошли в Сумскую область. Там же местность особая: леса и болота”, — пояснил собеседник издания.
По его словам, “нашим ребятам непросто, работы у них еще много”.
В понедельник, 31 марта, источник в группировке войск "Север" сообщил агентству РИА Новости о том, что ВСУ, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. По его данным, сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Подробности в публикации "Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области.
31 марта, 12:27ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области Минувшей ночью российские войска уничтожили бронегруппу ВСУ, которая готовилась к прорыву в Курскую область. Об этом 31 марта написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
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