Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062213341.html
Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен
Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен - 02.04.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен
В срыве переговоров Москвы и Вашингтона заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. Свою часть работы Россия выполнила на поле боя. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией
2025-04-02T04:45
2025-04-02T04:45
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
ес
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:101:994:660_1920x0_80_0_0_afb5eb0cabd46279221130423c87cfb1.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, даже несмотря на то, что противников российско-американских переговоров достаточно, удасться они могут. Так как у Москвы и Вашингтона есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, подчеркнул Ищенко, а России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не она.Собеседник издания также отметил, что не стоит считать нынешнего президента США Дональда Трампа “другом” Москвы. США реализуют свою политику, которая частично совпадает с российскими интересами, объяснил эксперт.Свою часть работы на поле боя Россия выполнила, теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Москвой, резюмировал обозреватель.В понедельник, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062172034.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:0:995:747_1920x0_80_0_0_4eae41e5912d6c90588e5aeafa8fddfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ес, ростислав ищенко
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, ЕС, Ростислав Ищенко

Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен

04:45 02.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
В срыве переговоров Москвы и Вашингтона заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. Свою часть работы Россия выполнила на поле боя. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, даже несмотря на то, что противников российско-американских переговоров достаточно, удасться они могут. Так как у Москвы и Вашингтона есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, подчеркнул Ищенко, а России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не она.
Собеседник издания также отметил, что не стоит считать нынешнего президента США Дональда Трампа “другом” Москвы. США реализуют свою политику, которая частично совпадает с российскими интересами, объяснил эксперт.
“Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска пусть даже в количестве 5-10 тысяч человек. Даже если их там будут убивать, они создадут видимость общеевропейской войны с Россией”, — добавил Ищенко.
Свою часть работы на поле боя Россия выполнила, теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Москвой, резюмировал обозреватель.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 13:45
Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированиюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал журналистам заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным
В понедельник, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЕСРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 2 апреля
07:00Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены
05:21Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границей
05:15Путем ультиматумов: Царёв рассказал, как США строят диалог с Украиной
05:06То, что было в Союзе: Арктике нужен рабочий класс будущего
05:00Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты
04:47Экономика Украины и война: будни мобилизации, виртуальное перемирие и водный кризис в Ровно
04:45Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен
04:15Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”
04:11ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ
04:00У российской армии еще много работы: Царёв объяснил почему Россия еще не разгромила ВСУ под Курском
03:43Ярость благородная
03:41Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин
20:40"Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
20:15Украина стала полем боя Трампа и его оппонентов: Царёв раскрыл, что станет началом конца президента США
20:05Переговоры президентов России и Республики Сербской прошли в Кремле
20:00Вайнер объяснил, в каком случае Трамп может отозвать план перемирия по Украине
19:45Эксперт назвал две первопричины контрударов ВСУ под Белгородом
19:41Военнослужащего США нашли мёртвым в Литве
19:30Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой
Лента новостейМолния