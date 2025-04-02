Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В срыве переговоров Москвы и Вашингтона заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. Свою часть работы Россия выполнила на поле боя. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, даже несмотря на то, что противников российско-американских переговоров достаточно, удасться они могут. Так как у Москвы и Вашингтона есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, подчеркнул Ищенко, а России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не она.
Собеседник издания также отметил, что не стоит считать нынешнего президента США Дональда Трампа “другом” Москвы. США реализуют свою политику, которая частично совпадает с российскими интересами, объяснил эксперт.
“Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска пусть даже в количестве 5-10 тысяч человек. Даже если их там будут убивать, они создадут видимость общеевропейской войны с Россией”, — добавил Ищенко.
Свою часть работы на поле боя Россия выполнила, теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Москвой, резюмировал обозреватель.
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