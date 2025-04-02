https://ukraina.ru/20250402/1062213341.html

Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен

Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен - 02.04.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему срыв переговоров между России и США так вероятен

В срыве переговоров Москвы и Вашингтона заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. Свою часть работы Россия выполнила на поле боя. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией

2025-04-02T04:45

2025-04-02T04:45

2025-04-02T04:45

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дональд трамп

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ростислав ищенко

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, даже несмотря на то, что противников российско-американских переговоров достаточно, удасться они могут. Так как у Москвы и Вашингтона есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить, подчеркнул Ищенко, а России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не она.Собеседник издания также отметил, что не стоит считать нынешнего президента США Дональда Трампа “другом” Москвы. США реализуют свою политику, которая частично совпадает с российскими интересами, объяснил эксперт.Свою часть работы на поле боя Россия выполнила, теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Москвой, резюмировал обозреватель.В понедельник, 31 марта, издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона написало, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Между тем поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Подробности в публикации СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062172034.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ес, ростислав ищенко