https://ukraina.ru/20250402/1062217560.html

То, что было в Союзе: Арктике нужен рабочий класс будущего

То, что было в Союзе: Арктике нужен рабочий класс будущего - 02.04.2025 Украина.ру

То, что было в Союзе: Арктике нужен рабочий класс будущего

Проблемы подготовки кадров для Арктики обсуждали на Международном арктическом форуме 26-27 марта в Мурманске

2025-04-02T05:06

2025-04-02T05:06

2025-04-02T05:06

эксклюзив

арктика

дальний восток

бурятия

росатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062217132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba6fddd5b08863b8c78a84c2561bbe4f.jpg.webp

У нас не Советский союз, но работать кому-то в отдаленных районах Арктики надо. Желательно, чтобы учитывался еще и ключевой показатель эффективности, а один человек владел несколькими профессиями. Хотелось бы экспертам и руководителям, чтобы гегелевское количество переходило в качество, но по факту количество это шагает куда-то в сторону карьерного лифта. С 2022 года в России реализуют программу "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленцев для государственных институтов. Обучение бесплатное, длится год - при условии трудоустройства в органы власти в арктических регионах или на Дальнем Востоке. Изначально программа была предназначена только для Дальнего Востока, но с 2024 года ее распространили на Арктику."Муравьев-Амурский" - это некий управленческий спецназ, заявил врио губернатора Коми Ростислав Гольдштейн. По его мнению, работу в Арктике или на Дальнем Востоке выбирают не сильные, а умные. Потому что сила нужна в условиях повышенной конкуренции, а, например, в арктическом регионе построить карьеру можно достаточно быстро. "Потому что в тебе нуждаются", пояснил он. А нуждаются эти регионы, приблизительно, в 60 тысячах подготовленных человек.Пока что итоги "Муравьева-Амурского" за прошлый год - 96 выпускников, из которых 62 находятся на госслужбе, работают в университетах и институтах развития. Остальные ищут работу ("подбирают вакансии"), как отметили на заседании форума. Про пониженную конкуренцию Гольдштейн, возможно, немного преувеличил. На одно место в программе в этом году претендуют 88 человек, когда конкурс на факультет глобальных процессов МГУ им. Ломоносова в 2024 году достиг рекордных 85,7 человек на место. Получается, в "Муравьев-Амурский" попасть сложнее."Это не выигрыш в лотерею, чтобы не было эйфории", отметили участники дискуссии.В Бурятии, например, кадровый дефицит достиг 9 тысяч человек, сообщил глава региона Алексей Цыденов. За три года программу прошли семь курсантов из Бурятии, желающих в 2025 году - 138 человек."Государственная служба - это не просто работа, а служение. Здесь нужны люди с внутренней энергией, амбициями и стремлением двигать процессы вперед. Поэтому важно, чтобы выпускники находили свое место в родных регионах. Те, кто вырос в регионе, лучше понимают его особенности и смогут эффективнее реализовать свой потенциал для повышения качества жизни на родине", - сказал Цыденов.У любого человека есть амбиции, подчеркнул он. А если нет внутренней энергии, нет драйва - ничего не получится. В то же время, одна из проблем - непривлекательный уровень зарплат на госслужбе для амбициозных людей, сказал он. Пути решения - искать кандидатов для работы, что говорится, на местах. Кто где родился, вырос, и насколько отвечает критериям лидеров развития, выстраивать на своих территориях предконкурсные механизмы."Зачем готовить кадры туда, где они уже есть?" - удивился постоянный представитель Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. Выпускники программы должны обладать всякими качествами, но где они реализуют потенциал? Они задерживаются на уровне Республик, сказал Федотов. В Якутии есть 17 труднодоступных поселений, туда не доехал никто из выпускников."По статистике из 96 выпускников только пятеро остались работать на муниципальном уровне. Пятьдесят процентов - на федеральном и региональном уровнях. Десять процентов - в науке. Получается, мы готовим кадры для тех сфер, где их и так достаточно", - сказал он.Федотов заявил, что для курсантов программы из села было бы важно даже просто побывать на форуме, сфотографироваться, пообщаться. А кроме этого в нашей стране есть герои специальной военной операции, к слову, из отдаленных арктических территорий. Они готовы и на малую родину вернуться, и работать, "если будут нужны там"."Есть такая профессия - Родину любить и защищать", - заключил Федотов.С другой стороны, в госслужбе есть много задач, на которые тратят много времени, но это не влияет на KPI, сказал врио заместителя губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук. По его словам, проблема заключается в том, что выпускников "Муравьева-Амурского" мало, необходим навык формирования сообщества.Четверо-пятеро человек ничего не сделают, нужна критическая масса, добавил он. И выпускников можно использовать в качестве консультантов для формирования такого профсообщества управленцев. "Кадровая служба - плохое слово. Будем говорить HR", добавил он.Арктика - это плацдарм для новых технологий, реализации передовых и уникальных проектов, подчеркнула заместитель гендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева. Здесь есть АЭС малой мощности, единственная в мире плавучая атомная электростанция в городе Певек, плавучие энергоблоки для Баимского горнообогатительного комбината.И Северный морской путь.На предприятиях "Росатома" в Арктической зоне работают около 10 тысяч человек. К 2035 году введут в эксплуатацию Кольскую АЭС-2, построят три энергоблока. Значит, потребуется еще десять тысяч человек. Где брать кадры? Терентьева говорит о сотрудничестве "Росатома" с профильными вузами и организациями среднего профессионального образования. Еще можно прививать интерес к рабочим профессиям со школы, считает она. Детям важно давать правильный ориентир, для этого нужны экскурсии для школьников - показывать, например, где работают родители.Это раньше было восемь различных специальностей, теперь это требование к одному человеку. Атомный ледокол - очень технически сложная машина, а с развитием IT он перешел на новый уровень.Так что нужен новый образ рабочего человека. А с ним - и профориентация. "То есть то, что, извините, у нас было в Советском союзе", сказала Терентьева.

https://ukraina.ru/20250401/1062201924.html

арктика

дальний восток

бурятия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

эксклюзив, арктика, дальний восток, бурятия, росатом